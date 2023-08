哈里梅根買愛情小說版權拍戲　主角經歷跟他甚相似「母親車禍亡」

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)成立製作公司跟Netflix合作推紀錄片後,英媒8月9日報道,他們購入愛情小說Meet Me At The Lake版權,準備改編成影視作品。此引起傳媒熱議,因書中出現主角承受家庭分裂、母親車禍身亡之痛的情節,被指與哈里的人生相似。



Meet Me At The Lake是加拿大作家福琼(Carley Fortune)2023年的作品,她向傳媒證實消息稱,她很高興能與Netflix及Archewell(即哈里與梅根成立的公司)合作,把故事搬到螢幕。

《鏡報》9日報道,這部講述男女主角Will及Fern的愛情小說,內裏一些情節看來就是反映着哈里、梅根的經歷,書中兩名在30多歲相遇的主角,都是來自破裂家庭,女主角Fern承受母親車禍喪生之痛,兩人均面對童年創傷與心理健康問題。

小說另一主題還有兩位主角如何掙扎於面對家庭責任和追求自由之間,女主角Fern不想接管她母親的家族企業,即在加拿大的一個度假村,她渴望擁有自己的生活,但不情願地繼承了度假村。故事也講述男主角Will希望成為藝術家,但由於妹妹懷孕,他只好放棄夢想。

這本小說是作家福琼的第二部作品,5月推出後,曾長達6週登上紐約時報暢銷書榜。

