「地表最高檔麥當勞」173年豪宅改建　還賣龍蝦包　內部長這樣

許多人想去快餐店快速解決一餐時，經常會選擇到麥當勞，不過其實麥當勞除了一般的快餐連鎖店面，也有具特色的店鋪。



一家位於美國緬因州的麥當勞餐廳，就號稱「地表上最高檔的麥當勞」，內外部裝潢十分古色古香，連供應的餐點都與一般麥當勞不同，可以吃到龍蝦等高級菜單，整家店不只是作為一間麥當勞餐廳，更是許多人嚮往的旅遊景點。

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據《紐約郵報》報道，地表上最豪華的麥當勞位於美國緬因州自由港（Freeport）的一個海濱小鎮，是從一座維多利亞風格的宅邸「戈爾之家（Gore House）」改造而來。從這棟建築物外部望去，看不到麥當勞最具代表性的金色M字招牌或是黃、紅的配色，整家店走的是古典風格。

報道指出，戈爾之家是由當地的商人於1850年建造，直到1984年，才被改造成麥當勞，但保留了建築物的結構。

全世界共有4萬多家麥當勞連鎖店，但弗里波特的這家店是少數在麥當勞網站上擁有專屬介紹頁面的分店。網站描述中還特別提到，麥當勞用木頭家具、地毯和緬因州藝術家的畫作，修復了戈爾之家的內部。

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從《紐約時報》1984年1月的報道中可以得知，當時曾有小鎮居民反對歷史悠久的戈爾之家被改建為麥當勞，有些人不希望麥當勞開在住宅區，也有人只是反對麥當勞連鎖店的建築風格。

後來麥當勞仍然開業，但許多麥當勞的經典元素並沒有出現，整體建築風格還是被保留了下來。

從現場照片可以看見，雖然這家豪華麥當勞的點餐櫃檯很現代，但整家餐廳的用餐區裝潢以木頭色為主，桌椅、地板及牆壁都是沉穩的色調，燈光也很柔和，與一般人印象中顏色鮮豔的麥當勞有很大分別。

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由於歷史特色和建築風格，這家麥當勞還被稱作「麥豪宅（The McMansion）」，是官方列出的「13家最具標誌性的麥當勞」名單上的第一名。

除了一般顧客熟悉的麥當勞菜單之外，夏天到這間豪華麥當勞還可以吃到龍蝦堡，吸引許多遊客蜂擁而至品嚐。

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