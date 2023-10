真人版《白雪公主》首張劇照曝光　「最美王后」姬嘉鐸未見蹤影

迪士尼近年不斷重製經典童話故事動畫,並以真人版拍攝一系列公主系列,繼今年中旬上映的《小魚仙》(The Little Mermaid)因為選角引起廣泛討論及正負面評價後,原定明年3月上映的《白雪公主》(Snow White)亦發布首張劇照,並宣布將會壓後至2025年3月上映,足足推遲一年!而迪士尼官方發布的唯一一張劇照,亦旋即引起粉絲及網民熱烈討論。

迪士尼拍攝的真人版《白雪公主》電影,日前推出首張劇照,令白雪公主及七位小矮人的外貌造型曝光。(《白雪公主》電影劇照)

迪士尼《白雪公主》的最新劇照中,有齊卡通最經典的八位人物——雪姑與七友,並曝光由拉丁裔歌星Rachel Zegler飾演的白雪公主造型,一襲藍色泡泡上裝及鮮黃色長裙對經典卡通造型的還原度相當高,唯獨有外國網民認為真人版白雪公主失去了「白雪」的特色。至於《白雪公主》裡的邪惡女王,早已公布由以色列女星姬嘉鐸(Gal Gadot)飾演,但造型外貌卻未隨首波劇照曝光,相信為保持神秘、令觀眾更為期待。

真人版《白雪公主》電影由Rachel Zegler(左)飾演女主角白雪公主,「神奇女俠」姬嘉鐸則飾演邪惡王后。(imdb)

姬嘉鐸於《白雪公主》裡飾演的邪惡王后未隨首張劇照曝光。(imdb)

姬嘉鐸於《白雪公主》相信會是迪士尼真人版公主系列的「最美王后」。(imdb)

首張劇照除了白雪公主引起觀眾網民關注外,連七位小矮人亦成為焦點,因為相比由真人演員飾演,七位小矮人均通過CGI電腦特技製作,變成「雪姑七友七個CG人」,令網民始料不及,但小矮人不論身型高矮及鼻子大小均神還原卡通版的外貌特色。不過有別1937年版的卡通《白雪公主與七個小矮人》(Snow White and the Seven Dwarfs),真人版電影將小矮人角色放在較次要位置,亦在原作名稱上刪去「七個小矮人」。

真人版《白雪公主》相比原作卡通《白雪公主與七個小矮人》,刪除了「七個小矮人」,將小矮人的部分放得較為次要。(迪士尼童話書封)

此前有外媒曾經報道,《白雪公主》真人版裡的七個小矮人考慮以七個「神奇生物」取代,改動是基於「小矮人」有可能對侏儒症造成負面刻板印象。然而迪士尼仍被批評未能給予侏儒症患者出演《白雪公主》中小矮人角色的機會,引起另一波爭議討論,究竟迪士尼是否抹殺了一群一直被錯誤代表的群體,加入在大銀幕演出的機會;亦有人提出利用CGI製作「七個小矮人」,其實一定程度上忠於原著卡通,並且避開了試鏡侏儒症患者有可能引起的更大爭議,實際上是最佳的辦法。

《白雪公主》真人版的小矮人以CGI電腦特技製作,引起兩方爭議。(《白雪公主》電影劇照)

《白雪公主》延期至2025年3月上映,亦實質上為電影爭取了大約一年半時間,能夠按外界反應對作品進行適當調整。