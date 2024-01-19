抗衰老密碼｜93歲漢每天堅持這樣做　「體能＝40歲」學者吃驚

當許多人苦於日漸衰退的體能時，一名93歲的愛爾蘭老翁理查摩根（Richard Morgan）還在挑戰年齡極限！



他自70歲才開始養成運動習慣，直到今日他的體格和健康狀況幾乎媲美40多歲的壯年，證明了運動對於「健康老化」的功效。

73歲才開始健身 檢查揭擁有3、40歲體能（點圖了解更多）：

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據《華盛頓郵報》報道，理查體重74.8公斤，其中80%都是肌肉。

當研究人員將監測儀器連接到他身上，並讓他在划船機上模擬2000米比賽時，他們驚訝地發現他的心率為每分鐘153次，遠高於眾人的預期，據說是同齡人中最高的數字。

這顯示他的心臟功能很強大，心血管相當健康。醫生認為理查擁有3、40歲壯年人的體能。

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加州大學健康老化和營養學教授菲利普傑克曼（Philip Jakemen）告訴《華盛頓郵報》，他最近在《應用生理學雜誌》上撰寫了一篇關於理查的研究報告，他對此相當興奮，認為理查的成就和身體素質使他成為健康老化的典範。

理查的例子說明了定期運動的潛力，不但可以減緩身體的耗損，還能提供超越身體健康的益處。

這份研究也強調了人體在任何年齡層都具有運動的適應性，甚至說明了身體機能的下降可能並不像以前認為的那樣不可避免，從而重新建構了大眾對老化的理解。

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據理查的孫子洛肯達利（Lorcan Daly）表示，理查大約20年前在73歲時才開始健身，當時他已退休，突發奇想，決定去健身中心，與他的另一個孫子進行賽艇練習，他的孫子是一名大學賽艇運動員。

自此之後，理查持續訓練，他的訓練菜單既簡單又易於持續。包括每天使用划船機約40 分鐘，大約70%的時間裡，他保持輕鬆的狀態，而在這短短時間的最後20% 中，他保持中等配速，然後努力完成最後10% 的時間。

除了進行划船訓練外，這位愛爾蘭強者每週還會進行兩到三次啞鈴弓步和彎舉，直到肌肉感到疲勞，並攝取比每日建議量多一點的蛋白質。

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