男子擅自打開逃生門爬上機翼被捕　一原因獲機上乘客聯署力撐

墨西哥航空一名乘客竟然擅自打開緊急逃生門，走到機翼上。如此不顧飛機安全的舉動，使得這名乘客當場被航警逮捕，然而事後全機乘客卻聯署力挺他，原來背後竟有正當理由。



事發1月25日，在墨西哥城國際機場，墨西哥航空一架等待起飛的靜止飛機上，一名男子突然打開緊急逃生門，爬到飛機的機翼上。機場表示該名男子已補拘捕並移交給警方。但事後同機乘客至少有77人寫下聯署聲明，力挺該名男子。

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乘客們在聲明中表示，當天航班延誤，但墨西哥航空卻讓他們在沒有通風或水的情況下等待4個小時。而該名男子行為是為了保護所有人，並得到大家的支持。聲明寫道：「空氣不流通已經危及乘客健康，他拯救了我們的性命。」

機場也發出一份聲明：「在飛往危地馬拉的航班上，一名乘客在飛機靜止在偏遠位置時打開了飛機上的緊急門，站在機翼上，然後重新進入機艙，沒有影響其他飛機或其他任何人。」聲明稱，根據國際安全規定，男子已向當局自首。

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《美聯社》報道，墨西哥航空公司一架飛往危地馬拉的飛機AM672原定於當地上午8時45分起飛，但由於飛機出現維修警報，機長不得不返回登機口進行必要的維修。11點37分左右，墨西哥航空公司報告稱，飛機上乘客不滿，開始發生騷動：「乘客們很不高興，其中一名乘客打開了緊急門，從機翼上走了出來。我們需要更換飛機。」

機場當局沒有透露該男子的身份，也拒絕對他是否仍被拘留或面臨指控發表評論。而航班追蹤網站證實，25日飛往危地馬拉城的AM672航班延誤了4小時56分鐘。

一段網路流傳的影片顯示，乘客們搧着扇子並向空服員要水。墨西哥航空公司目前並未針對此次事件做出回應。

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