冰天雪地脫光光 瑞典村莊堅持每年拍「裸體月曆」 暖心原因曝光
撰文：TVBS新聞網
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瑞典西北部的小村莊尤蒂斯（Jutis）每年都會推出公益「裸體月曆」，村民們以各處美麗的風景為背景，照片中的人都一絲不掛，月曆的收入則會捐給慈善機構如兒童癌症基金會，並用於維持村委會的運作。
今年已經是尤蒂斯村推出的第16本裸體月曆，村民們也為此感到十分自豪，希望透過這份月曆能讓全世界的人都認識尤蒂斯村。
不論男女老少也踴躍參與為公益 點圖放大看看尤蒂斯村莊的「裸體月曆」：
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瑞典的尤蒂斯村位於大西洋與波斯尼亞灣（Gulf of Bothnia）之間，根據網站介紹，尤蒂斯村長期以來是一個以農林業為主要產業的典型小村莊，直到1930年代中期起，尤蒂斯村成為該地區的核心，村裡設有郵局、電報站和商店等，而鄰近的其他村莊也會透過尤蒂斯村到其他地方。
然而在1970年代初，尤蒂斯村幾乎要面臨滅村危機，因為在村落在發展林業的過程中大量使用化學藥劑，導致大多數男性罹患癌症、過早死亡，使得尤蒂斯村成為一個「寡婦村」；過去由男性主導的村莊，後來已經有女性開始嶄露頭角。
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出售裸體月曆的收入將用來支撐尤蒂斯村村委會的運作，一份150元瑞典克朗（約112港元）的月曆，每賣出一本將再捐出20瑞典克朗（約15港元）給兒童癌症基金會（Swedish Childhood Cancer Fund）。
從2008年至2023年，尤蒂斯村委會總共捐出了將近50萬瑞典克朗給慈善機構。
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