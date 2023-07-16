福島機械人試驗場大熱　預約要排3個月　將成災後復活靈藥？

「機械人、無人機」是「福島創新海岸構想」的重點領域之一。為吸引相關企業進駐而打造的核心設施便是南相馬市「福島機械人試驗場」。筆者採訪了目前正實際使用該設施的團體和企業。



文：土師野幸德（nippon.com編輯部編輯）

開展機械人、無人機的驗證試驗和救災訓練

「預約已經排到3個月之後了。」人氣餐廳、高級旅館才能獲得的這句評價，筆者卻是在2022年末，福島濱通北部南相馬市「福島機械人試驗場」（由福島創新海岸構想推進機構運營，下文簡稱為「RTF」）聽到的。

這是一個東西長1000公尺，南北長500公尺的大型設施，用於實施機械人和無人機在開發階段的多種驗證試驗。筆者曾在2020年3月，試驗場全面開始運營之前來過一次，當時沒有想像到需求會如此之大。

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採訪當天，這裡正在舉辦無人機和無人駕駛地面車輛（UGV）災害應對方面的實操演練、講演、意見交流會等活動。主辦方「福島綜合災害應對訓練機構」佐藤和彥事務局長說，他們在RTF按2個月1次的頻率組織訓練或測試。他高度肯定道：「設施規模之大自不必說，不經意間堆積而成的瓦礫和沙土坡等也非常適合實踐測試。」

除了同意參加訓練的企業，來自南相馬市、會津若松市和喜多方市等的消防員參加了當天的活動。活動中展示的內容包括在被水淹沒的街區如何利用無人機運送並空投救援物資，當街區大面積受災時如何利用自動巡航無人機收集資訊，如何利用UGV運送器材和受災人員，等等。

在意見交流會上，會津若松市的消防員提出：「在登山事故中，搬運器材和負傷人員是非常辛苦的。如果能開發出一款在登山道上使用的機械人就好了。」這類只有了解前線的人才能提出的需求，似乎也讓研發產品的企業方受到了極大的啟發。

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為機械人企業提供專注於研發的環境

在2011年3月的東日本大地震中，福島濱通地區因海嘯和核事故受災嚴重。當地經濟曾經極大地依賴核電及其相關產業，但現在福島第一（大熊町、雙葉町）、第二核電廠（楢葉町）都正在推進核反應爐報廢作業。為了促進復興，喚回居民，濱通地區必須發展替代核電的支柱產業。

「福島創新海岸構想」的重點領域之一就是近來發展迅猛的「機械人、無人機」。在殘留核輻射影響的核反應爐報廢作業中，機械人和無人機的作用也是不可或缺的。因此，人們期待「機械人、無人機」能夠在復興濱通和核反應爐報廢兩方面都發揮作用。於是，RTF便成為招攬機械人相關企業的核心基地。

對於機械人企業來說，必須確保測試環境。測試汽車自動駕駛，需要類比街市，有信號燈、交通標識等；測試無人機，則需要開闊的場地，讓無人機能夠安全地進行飛行訓練，跑道和起降點也是必需的。日本不像美國和中國等擁有廣闊土地，容易配備測試環境，因而在這個領域，日本企業往往容易落後於他們的競爭對手。對於連籌集研發資金都很費勁的新興企業來說，進入這個領域的門檻是比較高的。RTF構建了豐富的測試環境，正是希望將最尖端企業都吸引到濱通地區來。

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RTF可滿足海、陸、空測試的需要：無人機測試區配有500公尺跑道、起降點、帶防護網的飛機場，還配有連續運轉耐久性測試樓、風洞測試樓等。基礎設施檢查與災害應對區建有紅綠燈、人行橫道、交通標識齊備的類比街市，還矗立著測試用的橋樑、隧道、生產設備等大型設施。水淹區配有浸水狀態的類比街市以及室內水槽試驗樓。

如果研發基地遠離試驗場地，就難以應對測試過程中出現的故障或維修需要，無法實現高效的驗證試驗。為此，以研究樓為中心的研發基礎區配備了最尖端的工作母機和用於分析、測量的精密測量儀器，還準備了研究室。目前，共有17家各類企業或團體入駐，其中有DENSO公司這樣的大企業，也有小規模新創企業，還有教育機構（會津大學）等。

若入駐企業業務規模擴大，南相馬市也完全有能力接納。在RTF附近，南相馬市產業創造中心（MIC）可以向企業出租辦公室或工廠，扶持企業創業、籌集資金乃至業務經營；南相馬市復興工業園區對機械人企業的支持力度也很大。

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以福島第一核電廠事故為契機，致力於機械人投入實際應用

在RTF的用戶之中，最引人注目的是研發科幻電影或動畫片中登場的人型重型機械人的「人機一體」公司。該公司總經理金岡博士是機械人工學技術的專家，擔任立命館大學機械人學研究中心客座教授。他之所以親自創建新創企業，致力於研究成果真正投入實際應用，契機是東日本大地震時發生的核事故。他回憶說：「在暴露於輻射環境的危險狀態中，原本應該由機械人完成的艱苦勞動都是由人在承擔的。當時，我周圍的人都以『日本的機械人技術是世界頂級水準』而驕傲，但到了真實的災害現場，卻完全沒有能派上用場的機械人，這讓我愕然。」

即使確立再多的尖端機械人工學技術或理論，如果不能投入實際應用便沒有任何意義。這一想法激發了金岡博士的創業念頭。他歷盡艱辛籌集資金、招募職員，於2015年10月創建了株式會社人機一體。被稱為「秘密基地」的公司本部兼研究開發基地設置在立命館大學琵琶湖草津校區所在地滋賀縣草津市。他在企業理念中打出了「讓世界上每個角落都無體力勞動之苦」的宏偉目標。

金岡博士在南相馬設立分公司「福島基地」是在2019年12月。最初入駐RTF的研究室，2021年搬到MIC。他認為：「對於人機一體這樣的新興企業來說，致力於打造『機械人之城』的南相馬市以及福島創新海岸構想提供的幫助是強有力的。」據他介紹，先進技術得到社會的理解和接受是需要時間的，商業上也有不易推進的一面，但南相馬市舉全市之力為企業提供支援。他說：「南相馬市要在復興過程中新建機械人產業這個極佳的故事，正好與人機一體的創業背景貼合，這也能讓我們所做的努力得以廣為人知。」

普及人型重型機械人將推動濱通地區復興

人機一體並不光是機械人製造企業。他們的商業模式是，介入需要創新型產品的企業和機械人廠家之間，成為一個提供實際應用理念與獨有技術的平台。正如其企業理念所體現的，他們製造的機械人並不是像「掃地機械人」那樣只能單純重複某一種特定作業的機械人，而是希望在以往依靠人工進行的重體力作業、高空作業等存在事故和工傷風險的場景下，以多功能、高通用性的機械人代替人類完成。

人機一體正與JR西日本和日本信號兩家公司共同推進「零式人機ver.2.0」的開發，力求實現高空鐵路電力設備維修作業的機械化。不局限於鐵路領域，該產品還考慮全面應用於交通、電力、通信等基礎設施建設的各個方面，包括交通信號機的更換，隧道和橋樑的檢查保養等。當然，由於測試環境的規模變大，除了類比街市，還擁有測試用的橋樑、隧道、生產設備的RTF將發揮出重要的作用。「我甚至認為這裡就是專門為我們準備的。」金岡博士笑道。

日本政府制定了在2025年大阪關西世界博覽會上實現「空中飛車」實用化的目標，由此機械人、無人機產業的快速發展被寄予厚望。另外，福島第一核電廠的核反應爐報廢作業中應用機械人也是當務之急。關於應用於核反應爐報廢和救災的機械人，金岡博士明確表示「沒有直接生產的計畫」。他們著眼於全球市場的B to B業務並為之傾盡全力，不局限於福島，也不局限於日本。不過，金岡博士補充道：「希望大家回想一下，當時活躍於福島第一核電廠事故現場的都是傳統的重型機械。」

金岡博士認為，如果全世界都普及人型重型機械人，那麼開發資金就會更加充裕，技術和功能也會得到提高，從而變得越來越容易使用，會操作的人也就越來越多。「就算製造出幾台專門用於核反應爐報廢作業的機械人，也難以應對發生在各個地方的災害。所以，我們優先考慮製造那些能在全世界得到廣泛應用的機械人。如果有在災害應對和核事故應對方面經驗豐富的企業提出『希望應用人機一體公司的技術』，我們一定配合。雖然看上去好像是在繞遠路，但我覺得這才是為核反應爐報廢以及福島復興做出貢獻的捷徑。」

RTF、南相馬市、福島創新構想也都不局限於核反應爐報廢的需要，而是致力於整個機械人產業的發展。通過這樣不懈的努力，以濱通地區為基地或將誕生福島乃至日本的新型支柱產業。

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