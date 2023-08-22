日本記者回顧廣島原爆　死的多數是孩子　現再感到相同危機

G7峰會在原爆城市廣島舉行，各國首腦該做些什麼，又該如何感受？曾經前往世界上的戰亂地區採訪，目前正在專研核武器議題的筆者，在本文中提出建議。



文：梅原季哉（前朝日新聞記者，曾任布魯塞爾特派員、維也納支局長、美國總局局員、歐洲總局局長（倫敦）等職）

對於看到本篇文章的你而言，廣島這塊土地也許是某個遙不可及的地方。即使知道1945年美軍在這座城市投下了人類史上首枚原子彈，或許也無法湧現真實感。

廣島是日本屈指可數的旅遊勝地，有人會聯想到另一個與原爆圓頂館並列為世界遺產，以海上大鳥居聞名的「宮島」吧。不論如何，1945年的原子彈爆炸似乎不過是旅遊書上介紹的歴史片段，是過去在遙遠的土地上發生的戰爭悲劇，雖然令人心痛，但是認知就僅止於此，也並不奇怪。然而，1945年8月6日在廣島，9日在長崎發生的歷史事件，絕對是任誰也無法置身事外之事。

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自5月19日起，主要七大工業國家集團領導人峰會（G7峰會）在廣島舉行，包括擁有核武器的美國、英國和法國在內的「西方國家」首腦將齊聚一堂。趁這個時機，希望各國能夠思考一個問題，就是萬一使用核武器的話，會造成什麼樣的後果？我一直在思考。尤其從1年前左右開始，入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷宣布不惜動用核武，明顯擺出威嚇的姿態，更加讓我陷入沉思。

與「癌症」相似的戰爭

筆者曾經擔任記者兼新聞工作者，在報社工作33年之後，目前在廣島市作為和平學・國際關係理論的研究者，正在撰寫博士論文，題目是核武器。美蘇冷戰結束，世界各地的衝突不斷，身為記者經常深入戰地及危險地帶，如巴基斯坦核爆試驗、北約在科索沃戰爭的大規模空襲、讓美軍陷入泥沼的伊拉克……最近一次則是2014年俄羅斯欲從烏克蘭手中併吞克里米亞、在頓巴斯地區主張「獨立」的親俄勢力與烏克蘭軍隊開始交戰之際，也親赴現場採訪。

我認為在人類社會裏發生的戰爭，就像是人體內的癌細胞。光是口中高喊消滅癌細胞，癌症也不會消失，必須要了解癌症是如何生成的。同樣地，知道戰爭是怎麼一回事，了解它的結構，是遠離戰爭的第一步。我深信不管是新聞工作者或是國際關係理論的研究者，應該在這條路上做出貢獻。

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原爆倖存者的訴求「拒絕核武器」

這是超過30年的事了，才剛當記者不久時，在與廣島並列為原爆城市的長崎跑新聞，在那裏，遇到了一位捨命投入採訪原爆倖存者的新聞工作者伊藤明彥（1936-2009年），起初身為廣播電台的記者伊藤，因工作開始進行原爆倖存者的採訪，在1970年辭職之後，完全自掏腰包，在廣島和長崎鍥而不捨地採訪在原子彈爆炸中倖存下來的人，一共收集了1003人的證言。

伊藤生前曾經如此告訴我，現在地球上仍然存在著幾萬枚的核武器，假使繼長崎之後，發生動用核武之事，那些原爆倖存者一直以來大聲疾呼的訴求，「希望我們是最後一批原爆受害者，請不要再使用這樣的武器了」，都將化為烏有，這背後潛藏著強烈的危機感。然而，現在再次真實地感受到相同的危機感。

罹難的市民與孩子們

來到現在的廣島，映入眼簾的景象是一片和平。從原爆點往南步行幾分鐘之後，就會抵達「 平和大通」。綠意盎然的行道樹，心曠神怡的景色，甚至讓人產生錯覺，誤以為人們彷彿從很久以前就在這裏享受著理所當然的和平生活。然而，這條大路的存在本身就是戰爭的產物，且匯集了原爆的非人道性，是具有象徵意義的道路。

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1945年，美軍以日本為戰略目標發動炸彈攻擊（空襲），造成中小都市在內的都市區化為焦土，在這之中，廣島例外地幾乎是毫髮無傷。不過，任誰都能夠輕易預料到，哪天一定會成為攻擊目標。日本軍事當局破壞了廣島市區的部分街道，形成寬廣的防火隔離帶，也能夠作為疏散避難用的道路。這就是現今的平和大通。

二戰接近尾聲，年屆兵役年齡的成人男性受到徵召，多數已被迫趕赴戰場前線，因此多數的舊制中學和女學校的學生們被動員，協助清理毀壞的房子等。1945年8月6日早上，他們同樣在那裏集合，正要開始清理工作。所以，當原子彈在上空爆炸之際，在原爆點附近的地區，以本來的人口構成來看也相當不均衡，多為十幾歲的少年少女，至少有6000名學生罹難。如今，在平和大通上可以看到豎立著每所學校的慰靈碑，而地點就是原爆當下他們正在進行清掃工作的附近。罹難孩子的人數多到不可思議，還有與軍隊毫無關係的人們也犧牲了。這正是人類史上唯一一次在廣島與長崎使用核武器的本質。

核武器的慘無人道

在廣島與長崎，究竟有多少人在原爆中犧牲？時至今日，實際上就連基本的數據也不得而知。原因是紀錄消失了。換言之，一大批有名字的人在臨終前無法保持生命的尊嚴，就這樣死去。顯示出核武器在本質上的無差別性傷亡的一面。

談到核武器的慘無人道，還有另一個特性，就是帶來的損害甚至是超越了時間軸。有很多人在原子彈爆炸當下是毫無異狀的，明明看起來很健康，周圍的人也感到放心，卻在過了好多年之後，被迫面臨瀕死深淵。

核武器不是「在很久之前曾經使用過的超級炸彈」，是今天在現實生活中實際被部署的武器，萬一使用的話，確實會牽連到無辜的市民，並且造成長期且非人道的損害。世界上還存在著1萬2000發以上的核武器，如果全部爆炸的話，要讓全體人類滅亡絕對是綽綽有餘。因此，對你我而言，核武器問題實際上潛藏著成為「己事」的一面。萬一核武器被使用的話，會造成什麼樣的後果？是直接攸關全體人類存亡的問題。

把實際的「損害」列入考量

擁有核武器的各國政府，也許會說，「我們是為了抑止核武器威脅才持有的，除非遭到攻擊，幾乎不會使用」，或者是「因為在國際社會上，存在著像普廷那樣不知道會做出什麼事的人，所以當作是以備萬一的『保險』」之類的主張，聽起來似乎具有一定的正當性。然而，當你為了出現在生活周遭的風險而考慮加入保險時，聽到別人說，「這樣一來，就算有個萬一也無須擔心」之後，看到合約內容用細小字體寫著「代價是有可能會造成幾萬人到幾十萬人，甚至是更多人的犧牲」，即使如此，你還會選擇簽約嗎？

對照人們的普通生活，必須要切身考量的應該不是核武器所帶來的「損害」，而是1945年8月在廣島與長崎的原爆事件中倖存下來的人們所說的證言，這也是之所以堅決反對使用核武器的最大根據。G7首腦聚集廣島，在峰會上應該會譴責俄羅斯對烏克蘭的核威脅吧。也有報導指出，正在研討是否參觀廣島和平紀念資料館（原爆資料館）。這項安排很好，希望能夠因而正視使用核武器所帶來的非人道後果，這才是核武器的本質。

「核保有國是強國」的神話

78年來，核武器在戰爭裏一次也不曾被使用過，此事實實為沉重。但是，以武器來看，是極為特殊的，也因為這樣的特性而造就了神話，持有核武器本身彷彿成為強國的地位象徵。因此，我對G7首腦最起碼的訴求就是共同思考人類使用核武器的後果。來到廣島，希望能夠自己親身體會之後銘記在心，往後在討論核武器以及決定政策之際，能夠回想起這趟廣島行所記取的教訓。至於該如何處理核武器，答案應該不證自明。

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