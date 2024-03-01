大谷翔平老婆被指是她　去年突引退　正面照震撼網民：日本王祖賢

日本棒球巨星大谷翔平2月29日無預警宣布結婚，震撼全世界，老婆身份成為話題焦點。



網友挖出日本棒球頻道的關鍵畫面，猜測大谷翔平老婆疑似為前女籃球員田中真美子，關鍵2原因曝光，更被PTT網友封為「日本王祖賢」。

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只見日本棒球YouTube頻道「FRANCHISE PLAYBALL」畫面中，大谷翔平在週周前抵達位於亞利桑那的春訓場地練球，一旁出現一名身穿藍色衣的神秘女子，身高約180cm。

日本媒體猜測該女子為畢業於私立名牌大學的前女籃球員田中真美子。尤其她去年突然引退，並刪掉個人IG帳號。

日本網友更將神秘女和田中真美子照片進行比對，認為可能性非常高。

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此消息曝光後，被轉至台灣網路論壇PTT，網友更封她為「日版王祖賢」，紛紛表示，「也太門當戶對」、「果然是運動員！」、「說真的，有夫妻臉」、「優生學，選這位太合理」。

不過，大谷翔平今日在訓練基地接受採訪時強調，妻子只是一個普通的日本人，坦承和妻子相處很開心，約3至4年前第一次在日本相遇，去（2023）年早已訂婚，兩人很少在外面約會。如今與妻子一起在美國居住。

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