大谷翔平37歲未婚妻曝光？連小學生都八卦　性感女主播節目上回應

大聯盟自由球員大谷翔平，感情生活保密到家，引發外界各種臆測。近日網上瘋傳他將與美女主播田中美奈實步入禮堂，受到媒體關注。



田中近日在廣播節目上，首度回應這項傳聞。她透露就連走在路上時，都有小學生跑來問她是不是在跟大谷交往，讓她哭笑不得。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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37歲的田中美奈實是日本自由主播，她以「做作心機女」路線走紅後，上遍各大節目，還推出個人寫真集大秀好身材，擁有大票粉絲。日本網上近日瘋傳，她與知名球星大谷翔平正在交往，即將步入禮堂。她2日與知名命理師Getters飯田一起上廣播節目時，首度聊起這個話題。

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Getters飯田提起兩人的結婚傳聞後，在田中美奈實的要求下占卜兩人的關係，田中聽到她和大谷適合從朋友變情人後，立刻笑著回應「我談戀愛基本上不會從友誼開始，大家真的不用擔心」，直接否認與大谷翔平的傳聞。

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她還透露，前陣子在路上等紅燈時，突然有個小學生跑過來問她「妳是田中美奈實嗎？妳跟大谷翔平在交往嗎？」，並告訴她是在短影音平台TikTok上看到這個消息，她才得知這個八卦擴散的原因。但她當時來不及否認，對方的媽媽就慌忙上前道歉，把孩子帶走，讓她哭笑不得。

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