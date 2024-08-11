宇多田光出道25年首次台灣開演唱會　「幾乎全程講中文」勁有誠意

出道25年終於登台！日本神級歌手宇多田光10日站上台北小巨蛋開唱，舉辦《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》演唱會。



首次海外專場就到台北演出，宇多田光誠意滿滿，除了獻唱經典億級歌曲《First Love》外，互動橋段幾乎是全程中文向粉絲問候：「第一次來語言不會講的地方有點擔心，但大家很能傳達心意，很感謝。」相當親和。

日本神級歌手宇多田光10日站上台北小巨蛋開唱，舉辦《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》演唱會。（Facebook@SuperDome 超級圓頂）

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1998年，年僅15歲的宇多田光以本名發行日語出道單曲《Automatic／time will tell》後，成功在日本掀起節奏藍調風潮。

其後她憑著《First Love》、《Distance》與《DEEP RIVER》多張暢銷專輯一躍成為日本歌壇天后。41歲的宇多田光出道後從未在海外巡演，首次踏上的海外巡演場就獻給台北粉絲。

宇多田光一登場就以白色套裝氣質現身，演唱出道曲《time will tell》、《Letters》，互動橋段時，她也拿出滿滿誠意拿出苦練的中文說：

大家好！我是宇多田光，好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多指教。

在演唱到《traveling》時，她也開口向全場11000名粉絲邀約「一起嗨吧！」，全場起立嗨跳，瞬間炒熱現場氣氛。

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幾乎是每一首歌唱完，宇多田光就會以中文向粉絲道謝「謝謝！」，相當用心對待台北粉絲。

在互動橋段，宇多田光拿起麥克風思考許久，還用手勢比劃，原來她正在回憶中文發音怎麼說，但她仍以標準中文說：

中文很盡力了，但還是不太會講，今天學到的就是『謝謝！來台北很開心』。第一次來語言不會講的地方有點擔心，但大家很能傳達心意，很感謝。

整段中文展現為台粉的用心，台下粉絲也以熱烈尖叫聲回應。

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