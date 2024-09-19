Lisa@BLACKPINK被傳呢個月高雄開騷勢掀撲飛潮　主辦單位回應傳聞

南韓天團BLACKPINK去年宣布單飛不解散，27歲泰籍成員Lisa持續推出新歌〈Rockstar〉、〈New Woman〉，並於上周在MTV音樂大獎頒獎典禮現出精彩表演，近期網民盛傳Lisa將會於11月在高雄巨蛋開騷，有主辦單位坦言「確實聽說過」。



Lisa將要赴台開騷的消息，早從暑假開始，就有網民表示已聽到風聲，負責籌辦演唱會的業界人士，則透露已有開始接洽相關資訊，只是詳細的地點、時間以及場次都還不清楚，究竟是個人專場或是拼盤表演，也都要等官方進一步公布訊息。

【圖輯】點圖放大看更多Lisa@BLACKPINK靚相👇👇👇

+ 31

Lisa不只是當紅明星，同樣也是話題人物，先前在MTV音樂大獎賣力展現歌舞，卻有美國網民質疑「咪嘴」，在社群網站上發聲，懷疑Lisa有好幾句唱歌沒張開嘴巴，卻依舊有聲音，疑似靠播放預錄的音檔，但也有粉絲力撻，直接分享現場未修剪的片段，證明Lisa是全程真唱，力破謠言，引發正反兩面議論，而她與LVMH集團主席三公子Frédéric Arnault傳緋聞，還被拍到曾在巴黎某場晚宴上熱吻，無論是音樂事業、個人生活都受到極多注目。

【相關圖輯】BLACKPINK Lisa的6件事「出身名門望族」瘋馬秀終極一脫惹話題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

丁海寅曾多次赴台，近期因為韓劇《媽媽朋友的兒子》再度收穫眾多粉絲，也將於11月再度赴台辦見面會，但最近有一名辣妹直播主在網路上炫耀，表明私訊丁海寅之後，對方還按愛心符號回應，讓她無比驚喜，由於丁海寅極少與粉絲互動，也沒有回應其他粉絲訊息，再加上該名女子外型豔麗、行事高調，不少人覺得與丁海寅的清新形象相差甚遠，但其他粉絲緩頰，認為並無交談，僅是按了愛心符號，根本就不能算是互動。

【圖輯】點圖放大看更多丁海寅靚相👇👇👇

+ 27

延伸閱讀：

男星遭虧「藝人都賺好多」 驚爆通告費內幕

石班瑜告別式時間曝光 好友曝其微信朋友圈「最後訊息」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】