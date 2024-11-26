鄭伊健演唱會同神秘嘉賓齊唱經典掀高潮　〈友情歲月〉成合作契機

鄭伊健出道多年，23日首度在高雄巨蛋舉辦《HERE&NOW》演唱會，更演唱過去曾主演過的電影及劇集主題曲，包括《風雲：雄霸天下》、《中華英雄》、《笑看風雲》等人氣歌曲都穿插其中，讓他一會兒變身為《古惑仔》中的大哥「陳浩南」，下秒又成了《風雲》裡的主角聶風，讓現場猶如大型粵語KTV，也掀起歌迷滿滿回憶殺。



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鄭伊健此次開唱一口氣帶來〈回憶裡沒有冬季〉、〈㇐個為你甘去蹈火海的的人〉、 〈我願你知道〉、〈無人地帶〉、〈蒸發眼淚〉、〈直至消失天與地〉、〈Beautiful Day〉、〈極速〉、〈22098（全城效應）〉等逾30首經典歌曲；而擔任演唱會嘉賓的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒在安可橋段無預警現身，5人也特別合唱了《古惑仔》系列電影的插曲〈戰無不勝〉及〈亂世巨星〉，為壓軸安可掀起最高潮。

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然而為了首次與鄭伊健合作，婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒在開唱前都加緊練習粵語歌詞及發音，更特別找排舞老師練舞，把這次合唱當成「雪恥」演出的婁峻碩更找空檔重看的《古惑仔》系列的電影，身為港產片迷的他十分入戲，更笑說：

「已經準備好要當大哥旁邊的嘍囉了！」



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提及跟「五堅情」的首次合作，鄭伊健透露上次到台灣宣傳時因為一起錄節目合唱了〈友情歲月〉，因此埋下了彼此合作的契機；被問到一開始對五堅情的印象？鄭伊健坦言是透過婁峻碩才認識到其他成員。

提及跟「五堅情」的首次合作，鄭伊健透露上次到台灣宣傳時因為一起錄節目合唱了〈友情歲月〉，因此埋下了彼此合作的契機。（IG@五堅情official）

有趣的是，先前黃偉晉在剛見面時還特別反問鄭伊健：「婁峻碩又沒有說我們壞話？！」結果鄭伊健妙答：「沒有，他沒有講壞話！」隨後又補一句：「他是完全沒有介紹（五堅情），是我自己知道你們是1個團體！」此話一出險釀五堅情內鬨，讓黃偉晉、小賴、陳零九不可置信地大喊：「幹嘛不介紹我們啊！」一旁的婁峻碩則笑翻解釋：

「有啦！我們有邀請大哥來看五堅情演唱會。」



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