KKBOX風雲榜年度歌手出爐！陳奕迅再度冧莊　新人獎有驚喜！

2019年，是特別的一年，大家生活特別不快，心情特別低落，特別多演唱會被迫取消。而直到目前為止，因為疫情肆虐，香港連一個有觀眾的現場演出也無法舉行。在這個動盪不安的時刻，音樂往往發揮著特別的作用，本來致力為得獎歌手打造超華麗舞台的「KKBOX香港風雲榜」，也特地改為網上公布結果。就讓「第二屆KKBOX香港風雲榜」成為「the Special」，用音樂陪伴大家走過每個艱難的時刻，亦為一班百分百由KKBOX樂迷點播次數產生的得獎歌手加冕！

按圖睇2019年度KKBOX年度風雲歌手邊位有份：

+ 8 + 7 + 6

音樂路上更添成熟 許廷鏗最新專輯全城熱唱

一直勇於挑戰自我、突破音樂框框的Alfred許廷鏗，去年舉行入行十週年的首個紅館個唱《再見智慧齒演唱會2019》，呈現擺脫稚氣、成功蛻變的一面，音樂上的表現亦更顯成熟！曲風多元的專輯《拾》上架當日，全碟立即登上「本地新歌日榜」TOP 20，更5星期成為「本地專輯週榜」NO.1！專輯中有5首歌曲霸佔「綜合新歌即時榜」 TOP 10，其中全城大熱情歌《我們與愛的距離》，亦有4星期登上「本地新歌週榜」TOP 5！多首作品的傳唱度都極高，令Alfred首度成為年度風雲歌手！

出道多年熱誠不滅 Dear Jane首個紅館騷觸動樂迷

香港地夾band一直不容易，能堅持十多年更是困難。出道17年的樂隊Dear Jane，憑音樂熱誠一路堅持，去年終於舉行一連兩場的首個紅館騷《Dear Jane Yours Sincerely Live 2019》，盡顯兄弟情！

當中四子更將十週年歌曲《二十年後的歌》重新編曲，於演唱會深情獻唱，令歌曲登上「本地新歌日榜」TOP 3！而唱遍大街小巷的「Dear Jane式情歌」- 《永遠飛行模式》，不但成為「本地單曲日榜」連續12日冠軍，更榮獲「年度累積榜」第三名！成為年度風雲歌手的唯一樂隊代表，Dear Jane實至名歸！

出道17年的樂隊Dear Jane，憑音樂熱誠一路堅持，去年終於舉行一連兩場的首個紅館騷。（IG@dearjaneofficial）

記錄團隊的情誼 eason and the duo band 以愛感染樂迷

與巡迴演唱會樂隊DUO「friend過打band」的Eason陳奕迅，為記錄團員間的情誼，一起組成eason and the duo band，集結大家的創作推出《L.O.V.E.》專輯。當中由小提琴手翁瑋盈作曲、陳詠謙填詞的《我們萬歲》，上架當日即衝上「本地單曲日榜」冠軍，更連續4星期蟬聯「本地新歌週榜」冠軍！

除了《我們萬歲》深受樂迷歡迎，專輯的另一歌曲《龍舌蘭》人氣亦高企，最後兩首歌雙雙打入「年度累積榜」TOP 10！Eason與團隊間深厚的愛，不只以《L.O.V.E.》見證，更為Eason繼去年後二度奪得年度風雲歌手這個獎項！足見13個人的感情，成功感染一眾KKBOX樂迷！

與巡迴演唱會樂隊DUO「friend過打band」的Eason陳奕迅，為記錄團員間的情誼，一起組成eason and the duo band，集結大家的創作推出《L.O.V.E.》專輯。（《L.O.V.E.》專輯封面）

陪伴樂迷度過每個晚上 人人深陷HANA菊梓喬動人魅力

以動人歌聲陪伴歌迷度過不少晚上的HANA菊梓喬，擁有多首大熱劇集歌，其所有上架單曲全部登上「本地新歌日榜」TOP 10，成績驚人！其中《相信愛情》、《心有不甘》、《鋼鐵有淚》、《你就是天下》及《沒有你開始》，更分別打入「本地新歌週榜」TOP 10！

HANA的魅力，更在去年舉行的首個演唱會《只想與你在一起》表露無遺，隨著首首金曲的前奏響起，整晚都是全場大合唱時間！不論男女老幼，無人不知「菊梓喬」這個名字，第二屆KKBOX香港風雲榜，她當然佔一席位！

+ 6 + 5 + 4

感覺憶記中的完美 張敬軒向音樂致敬

一直為音樂著迷的張敬軒，既戀舊，又立新，去年從自己年少時作為樂迷的記憶中，挑選一張最愛的舊CD，創作成新專輯《Senses Inherited》，向舊愛致敬，並火速成為軒迷新歡！《Senses Inherited》勇奪「本地專輯週榜」連續9星期冠軍，而其中3首歌曲，包括《百年樹木》、《明明他已離開妳》及《裝睡的情人》，更登上「年度累積榜」TOP 20！

而《空手而來》更是滿載而歸，除了同樣登上「年度累積榜」TOP 20，首日上架隨即成為「本地新歌日榜」NO.1、及3星期登上「本地新歌週榜」冠軍位置！張敬軒承傳音樂，更承接上年的優秀成績，冧莊成為年度風雲歌手！

張敬軒承傳音樂，更承接上年的優秀成績，冧莊成為年度風雲歌手！（IG@hinscheung）

流行曲與福音歌曲兼備 衛蘭靚聲演繹下皆成大熱

在樂壇出了名是個虔誠基督徒的Janice衛蘭，與同為信徒的音樂人馮翰銘Alex與蘇道哲，合力炮製首張福音專輯《In His Name》，向樂迷分享自己的信仰。憑藉這十首歌，Janice毫不保留地展露最真摯的情感，成功觸動歌迷心靈！大碟中的《所以我愛》，連續4星期登上「華語新歌日榜」TOP 10，《伯利恆的主角》亦3星期打入「本地新歌週榜」TOP 10！

除了突破性十足的福音歌曲，Janice的情歌一直深受樂迷喜愛，「不消失戀愛連續」首部曲《在月台上等你》，成為「年度累積榜」NO.10！可見在Janice的靚聲演繹下，不論是流行情歌還是實驗性強的作品，一樣可以成為大熱！

在樂壇出了名是個虔誠基督徒的Janice衛蘭，與同為信徒的音樂人馮翰銘Alex與蘇道哲，合力炮製首張福音專輯《In His Name》。（IG@janice_vidal）

出道20週年個唱震撼紅館 容祖兒勇於突破界限

2019年出道滿20年的Joey容祖兒，以國際團隊打造的超華麗舞台，舉行一連十八場《Pretty Crazy容祖兒演唱會》，用其完美的演出，帶領樂迷走入她的多元音樂國度！ 全城對演唱會的期待，更蔓延至KKBOX排行榜！演唱會主題曲《Pretty Crazy》，一推出即奪「本地新歌週榜」冠軍、及3星期高踞TOP 5位置！

Joey出道踏入20週年，挑戰更多不同曲風，但同樣深受粉絲歡迎！翻唱好友Kenny的《勇氣情歌》，奪得「本地新歌週榜」冠軍及3星期TOP 5；悲傷情歌《悲觀生物學》亦4星期登上「本地新歌週榜」TOP 5！期待勇於突破界限的Joey，為樂迷帶來更多驚喜！

2019年出道滿20年的Joey容祖兒，以國際團隊打造的超華麗舞台，舉行一連十八場《Pretty Crazy容祖兒演唱會》。（IG@yungchoyee ）

再續浦銘心的故事 謝安琪創下破格紅館演出

延續《the album》的故事線，Kay謝安琪繼續以不同的演繹方式，唱活浦銘心各階段的心境變化。其細膩動人的歌聲，令樂迷深陷浦銘心與董折曲折又寫實的愛情故事：講述經歷離婚後，單身既快樂又孤單的《其實寂寞》，連續4星期登上「本地新曲週榜」冠軍位置；刻畫出軌心聲的《偷情的禮儀》，4星期登上TOP 3；帶樂迷回到相戀的十七歲的《我們的基因》，亦4星期成為TOP 5！

音樂路上從不固步自封的Kay，於去年年末舉行不一樣的紅館演唱會《kay... isn't me. Live 2019》，其中展開故事新一章的《773312》，更4星期登上「本地新歌日榜」TOP 5！除此之外，Kay的所有上架歌曲全部登上「本地新歌日榜」TOP 3，創下驕人成績，2019年，實在是這位年度風雲歌手破格的一年。

延續《the album》的故事線，Kay謝安琪繼續以不同的演繹方式，唱活浦銘心各階段的心境變化。（IG@kaytse）

世代中的情歌王 古巨基在亂世說愛

踏入樂壇近26年，古巨基唱過無數情歌：從友情說到愛情、親情，陪伴樂迷度過不同時光；到過去一年，唱出亂世中的愛情。基仔在2018年推出以香港情懷為主題的EP《維多利亞》，當中的情歌《亂世情侶》，道出現實中的情侶面對工作、金錢等種種困難，依然在難關中相愛相依。

如此貼地又貼心的作品，在一眾樂迷狂loop下，榮登「年度累積榜」亞軍！此歌受歡迎的程度，令與胡定欣合唱的《亂世情侶 － 合唱版》，於上架後緊接包辦連續2個月的「本地單曲日榜」冠軍，更一同奪得「年度累積榜」 TOP 10！這兩首歌，不但令基仔成為一眾亂世情侶的代言人，更成為KKBOX樂迷所追捧的年度風雲歌手！

此歌受歡迎的程度，令與胡定欣合唱的《亂世情侶 － 合唱版》，於上架後緊接包辦連續2個月的「本地單曲日榜」冠軍。（IG@leoku）

既是偶像又是朋友 鄭秀文《我們都是這樣長大的》成樂迷最愛

出道30載的Sammi鄭秀文，除了是位擁有引起歌迷共鳴的大熱金曲的歌手，其真摯又親切的性格，更像是一位與粉絲成長的朋友。Sammi不時在社交平台分享健身、照顧寵物等日常點滴，亦會留下打氣說話，為自己和粉絲加油！

而釋放正能量的地方不只社交平台，Sammi的全城大熱歌《我們都是這樣長大的》，道盡成年人在成長路上每當遇到辛酸，縱然難過還是會成熟面對的無奈心態。既勾起每個大人的共鳴，又為無力感極重的大家加油，順理成章成為樂迷的最愛，連續7星期在「本地單曲週榜」奪冠，更榮登「年度累積榜」冠軍！Sammi不但成為年度風雲歌手，其作品更成為KKBOX樂迷年度最愛！

Sammi不時在社交平台分享健身、照顧寵物等日常點滴，亦會留下打氣說話，為自己和粉絲加油！（IG@sammi_chengsauman）

出道作《下一位前度》全城熱唱 林家謙以大熱之姿奪年度新人

出道前曾為林宥嘉、JW王灝兒等歌手譜曲的唱作新人林家謙，憑首支單曲《下一位前度》一鳴驚人，其代表性的唱腔與洗腦旋律令樂迷忍不住一聽再聽，一推出即連續4星期登上「本地單曲週榜」TOP 3，簡直是「怪物新人」！

林家謙其後推出的第二首歌曲《just carry on》，在一眾歌迷期待下，再度成為「本地單曲週榜」NO.1，最後以大熱之姿，勇奪今屆風雲榜的年度新人！「謙式旋風」，將會繼續直捲樂壇！

「謙式旋風」，將會繼續直捲樂壇！（IG@terencelam0903）

巔覆廣東歌的想像 Serrini成為年度編輯推薦歌手

Serrini，香港獨立歌手，作品一直予人小清新之感，代表作有《油尖旺金毛玲》、《趣緻的響鈴》等等，令她彷彿被定型為專唱本土情懷的文青。直到去年推出專輯《邪童謠》，一洗小清新味道，大玩暗黑迷幻電子風格，無論整張大碟的歌曲、封面設計和MV造型，通通以正派和邪惡角色的角度出發，探討正邪難分的迷思。

露骨的歌詞和意識大膽的影像，在《Serrini的童話世界》演唱會中，鞭打觀眾、灑聖水等瘋狂演出下，呈現得更立體完整，亦成就了一場天馬行空、卻能唱到樂迷心坎的邪教派對。《邪童謠》證明了Serrini無法被定義的創作與表演力，無論是身為創作人、舞台表演者，還是鼓勵樂迷思考的哲學家，她的作品永遠超乎眾人想像。Serrini獲選為年度編輯推薦歌手，是一眾編輯對Serrini的肯定，亦是對廣東樂壇多元性的一種支持。

《邪童謠》證明了Serrini無法被定義的創作與表演力，無論是身為創作人、舞台表演者，還是鼓勵樂迷思考的哲學家，她的作品永遠超乎眾人想像。（IG@gwendolyn.spot）

林家謙 x Serrini特別crossover KKBOXHK Facebook專頁現場直播

「第二屆KKBOX香港風雲榜」- the Special的成績單，不只反映了一眾KKBOX樂迷的音樂喜好，亦記錄了大家在特別的2019年，選擇甚麼歌手與自己走過一切快樂與哀愁。無論將來世界怎麼變，KKBOX都會一直與樂迷並肩而行。由年度新人林家謙及年度編輯推薦歌手Serrini演出的「the Special 網上音樂會」，在6月5日（星期五）晚上9點，於KKBOXHK Facebook進行現場直播。

（KKBOX授權使用）

註：以上得獎名單是統計2018年7月1日或之後發行的歌曲，於2018年12月1日至2019年11月30日期間的點播次數而得出的成績。（KKBOX授權使用）

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】