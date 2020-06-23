Justin Bieber捲性侵醜聞　出示酒店收據兼要Selena Gomez解圍？

Justin Bieber與老婆Hailey結婚已有一年半，一改昔日貪玩形象，成為愛家好男人，近期卻有網友爆料他曾在2014年性侵女粉絲，他沉默幾天後也連續發文回擊，強調當晚與前女友Selena Gomez在一起，並秀出當晚歌迷的合照、飯店的收據證明：「各位媒體朋友，如果有需要的話，可以詢問這些人」。

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一名自稱丹妮爾的網友，在Twitter上聲稱在2014年3月9日遭到Justin Bieber性侵。丹妮爾說自己那天去看了Selena的演唱會，之後被邀請去參加派對，在那邊遇到Justin Bieber，對方則立刻邀請她去自己下榻的德州奧斯汀四季酒店續攤，原先說好只能接吻，結果Justin Bieber仍強行脫去她的褲子，最終性侵得逞，另一名自稱卡蒂的女網友在看到該則發文後，也回應說自己曾於2015年5月5日被Justin Bieber性侵。

近期卻有網友爆料Justin Bieber曾在2014年性侵女粉絲，他沉默幾天後也連續發文回擊，強調當晚與前女友Selena Gomez在一起。二人七年的愛情離離合合，最終因為互相了解知道性格不合而分開，但仍常常被提起(gettyimages)

Justin Bieber沉默多日之後，終於在Twitter上連發數文反擊，先秀出2014年3月9日Airbnb的收據明細，表明自己該晚是住在威士汀酒店，他與四季酒店的工作人員確認過，他那幾天都不是房客，也完全沒出現在那間飯店。

Justin Bieber說自己沒有立刻澄清，是為了顧及妻子Hailey的感受，得先與Hailey、經紀公司討論蒐證後才能正式回應：「職業生涯中受到一些指控，我自己不會輕易回應」，認為任何性侵的指控都必須認真對待。丹妮爾目前則已刪掉所有Twitter的爆料文。

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