林建名逝世｜包辦許冠傑41場告別演唱會　曾邀Mariah Carey獻唱

大名娛樂老闆林建名今日（8日）在養和醫院因淋巴癌病逝，終年84歲。林建名涉獵多個界別，當中包括商界、娛樂、體育及公益事務等等，旗下的大名娛樂1988年成立，2007年成立經理人及唱片部門，旗下藝人有戴夢夢、何傲兒、胡渭康等等，這些年來更包辦不少紅星演唱會。

2016年，林建名在廣州舉行80歲大壽，何傲兒在許冠傑的個唱宣傳活動上，隔空吻賀老闆，場面搞笑！（資料圖片）

大名娛樂公布老闆林建名病逝消息。（網上擷圖）

林建名上年曾幫歌神許冠傑率先於網上直播演唱會。（資料圖片）

這些年來大名娛樂主辦過大大小小的演唱會，除了幫香港明星許冠傑舉辦41場演唱會外、AGA、Stephy（鄧麗欣）、周慧敏、黎小田、鄭欣宜、梁詠琪等人都有出一分力。

當中歌神許冠傑於1992年初宣布退休，3月舉行告別演唱會，刷新了當時香港歌手在紅館舉行演唱會的最高場次紀錄，舉辦了41場演唱會，正是由林建名的大名娛樂為其主辦。

點擊睇曾舉辦的演唱會

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到後來更擴展到幫日、韓、台星做演唱會及粉絲見面會，人氣男團東方神起、男神Rain、女團MAMAMOO、少女時代成員潤娥、LiSA、HYDE、盧廣仲、w-inds等大牌明星皆為座上客。

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林建名曾提及跟國際樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）合作過。（網上圖片）

大名娛樂曾有份主辦美國超人氣歌后Mariah Carey首個澳門演唱會。（資料圖片）（視覺中國）

不過要數最強勁的一位嘉賓，必定是幫美國超人氣歌后Mariah Carey舉辦澳門首個及僅此一場的演唱會，當年VIP區一場門價索價$1,780，亦吸引不少歌迷到場！據報導指出，當時Mariah Carey完騷後更有帶同一對7歲仔女Moroccan同Monroe、舞蹈員男友Bryan Tanaka一齊去睇《西遊記》舞台劇，感受中國文化氣息。

林建名表明自己可以將「性」同「愛」分得好清楚的。（視覺中國）