宮崎駿80大壽｜9件大師經典事跡　回應《鬼滅》破紀錄不失幽默

日本動畫大師宮崎駿，1月5日是他80歲大壽，多年來宮崎駿畫出多套名作，不少影迷更為其而大落眼淚，有影迷擔心80歲的他不會再動筆，認認真真疊埋心水享受退休生活，但其實大家又知道宮崎駿退休過幾多次？仲會唔會有新作面世？邊個女主角先係他筆下最正人物？

時至今日，80歲的宮崎駿還是堅持以手繪的方式製作動畫。（Getty Images）

1. 宮崎駿退過幾多次休？

其實自1986年《天空之城》上映之後，宮崎駿首度表達出想要隱退的心。「想在人生的巔峰期引退」；到了1992年《飛天紅豬俠》又講到「自己的動畫已經結束了」；1997年的《幽靈公主》再次大獲成功，他又說：「100年一次的決定，這真是最後隱退之作」；然後到2001年《千與千尋》又講到：「正式引退來幫助更多吉卜力創作者」；又到2004 年《哈爾移動城堡》再講到：「是這幾年來最佳的引退時機」；2008 年《崖上的波兒》繼續話：「因為體力的關係，真的是最後的長篇動畫了」；到了2013 年《風起了》時再講多次：「真的是正式引退的機會。」

宮崎駿自1986年來講了足足7次要退休，不過都未退到，可見事業心之重。接下來更會有長篇動畫《你想活出怎樣的人生》上映，但上映日子未定。

宮崎駿最新作《你想活出怎樣的人生》。（網上圖片）

2. 新作《你想活出怎樣的人生》

吉卜力工作室製作人鈴木敏夫早前接受採訪時，講到宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》全片大概125分鐘，目前已完成一半，但要完成餘下的部分大約還需要3年時間。有指今次這部電影真的極有可能成為宮崎駿最後一套作品

電影《你想活出怎樣的人生》的原著來自小說家吉野源三郎在1937年發表的同名著書，書裡講述的是15歲少年「小哥白尼」，受大學畢業生舅父的啟發與引導下，探索友情、貧富、歧視、霸凌、人與社會、勇氣等等的課題，來釐清「人之所以為人的價值」。

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