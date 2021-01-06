寶貝計劃｜Matthew BB 15歲近照曝光　暴風式長大變長腿哥哥

古天樂、成龍主演的動作喜劇《寶貝計劃》上映15周年，電影雖然講到兩人都是竊匪，更在戲中拐走主角之一「可愛寶貝」李家成（Matthew Medvedev蔡志強），不過並未有虐待他，反而呵護有加，化身做最貼身奶爸，換片、餵奶、陪玩通通做齊。觀眾亦大讚Matthew BB可愛又靚仔，電影上映15周年同時意味着Matthew都已經15歲喇！究竟佢嘅近況係點呢？

2006年上映的《寶貝計劃》由陳木勝執導，古天樂、成龍主演，當中的Matthew BB可愛又靚仔，無人唔俾佢冧暈。（《寶貝計劃》電影劇照）

Matthew Medvedev的爸爸是中國人，媽媽則是哥倫比亞人，當年只有6個月大的可愛混血BB在地下鐵偶遇導演陳木勝，因為BB表情多多又識扮鬼臉，陳木勝誠邀Matthew參加《寶貝計劃》的試鏡，最終他在連續3次試鏡既不哭又不鬧，更識得在鏡頭前扮鬼臉之下，以1:1000位BB中脫穎而出，成功獲得李家成一角！

點擊睇更多可愛Matthew：

+ 17 + 17 + 17

Matthew細細個已經眼大大，笑容甜美。（《寶貝計劃》電影劇照）

今年電影上映15周年，Matthew Medvedev 10歲時曾現身在2016年的《第35屆金像獎頒獎典禮》上，當時Matthew依然好靚仔，不少人都大讚越大越型仔，希望可以再睇到他的表演。

2016年Matthew再次跟香港觀眾見面。（Matthew Medvedev Facebook圖片）

而在最近的聖誕節，Matthew的媽媽都有公開最新家庭照，Matthew已經長高了很多，更已經高過媽媽半個頭，已經沒有像小時候一樣留長髮，踏入青春期的他更已經長有鬍子，認真已經大個仔晒喇！

點擊即睇Matthew BB近照：