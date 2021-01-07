巨星試鏡專講大話愛扮嘢　盤點7位荷里活演員靠作大贏角色

荷里活不少巨星都曾有過未紅時，而演員在初出道都會希望得到一色半角，多爭取露面的機會，但原來有不少明星都有曾試過不擇手段地講大話來贏得角色，當中里安納度狄卡比奧、羅拔柏迪臣、湯哈迪、艾迪烈柏尼等人都試過講大話，過程更十分爆笑！

據非正式統計，《哈利波特》宇宙中的演員講大話程度頗高！（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

《哈利波特》宇宙大話精：

羅拔柏迪臣為了贏取「西追」一角，假扮自己係牛津大學畢業的高材生。（《哈利波特：火盃的考驗》劇照）

羅拔柏迪臣

羅拔柏迪臣首次演出的電影是《哈利波特》，他在當中演出「西追」，不過據知當時他在試鏡時，假扮為牛津大學畢業的高材生，才獲得「西追」一角。事實上他中學畢業，便到劇團打工爭取演出機會。

羅拔柏迪臣再為了去試鏡新版《蝙蝠俠》，膽敢向基斯杜化路蘭講大話。（電影劇照）

羅拔柏迪臣成功入行後，都又再講大話，還發生在不久之前。當時羅拔柏迪臣正在拍大導基斯杜化路蘭大作《TENET天能》，大膽的他竟然跟劇組訛稱「屋企有事要請假」，最終被路蘭一句踢爆「你要去《蝙蝠俠》試鏡吧？」不過最終路蘭肯放人之餘，羅拔柏迪臣都成功獲得「蝙蝠俠」一角。

湯費頓細細個就已經講大話。（電影劇照）

「馬份」湯費頓（Tom Felton）

小說《哈利波特》所有版本的總銷售量為5億，名列世界上最暢銷小說，當年藉着萬人選秀來揀出小演員，湯費頓在試鏡時被問及最想看到哪個場面被電影化？但其實湯費頓根本沒有睇過《哈利波特》，當下抄了其實人的答案來回應，隨即被踢爆！不過對此湯費頓曾自豪地回應：「可能是因為講大話才獲得了馬份一角！」又係，講大話都係演技一種。

奧斯卡影帝艾迪烈柏尼都有講過大話！（劇照）

艾迪烈柏尼

奧斯卡影帝艾迪烈柏尼同樣是《哈利波特》宇宙的主要人物，不過他講大話並不是因為拍攝《怪獸》系列，而是發生在影集《伊莉莎白一世》中，當時他講大話稱自己識騎馬，誰知在拍攝最重要的一場戲時，差點就整死自己以及半個劇組的人，然後被導演大鬧：「你個大騙子！」不過好彩的是未有將他踼出劇組，而是送他去學騎馬！

這一幕又再考起艾迪烈柏尼，拍了整整4天。（網上圖片）

但騎馬的問題延伸去到《怪獸與葛林戴華德之罪》，開拍前他仍未搞得掂，當時艾迪烈柏尼拍攝一幕正扮着騎在騶吾的背上，其實他是騎在綠色騎馬機上，同時要召回自己的魔法手提箱。據知他的運動神經不太好，所以多次接不住由工作人員飛過來的手提箱，導致這場戲拍了足足4日，連他本人都感到十分丟臉。

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