24歲單依純入圍金曲獎與蔡依林爭歌后　盼啟德開唱迎香港回歸30年

華語樂壇歷史一夜改寫！第37屆金曲獎日前揭曉入圍名單，24歲內地新生代天后單依純憑藉專輯《純妹妹》橫掃最佳華語女歌手、年度專輯等5項大獎提名，成為金曲獎史上首位「00後內地歌后」候選人。



單依純。（公關提供）

单依纯入圍金曲獎争歌后

據了解，單依純團隊正積極洽談將香港啟德體育園作為其海外個人巡演首站，若成事，這場極具意義的演出將有望配合2027年香港回歸30週年慶典氛圍，為兩地文化交流再添重磅盛事。單依純此次入圍被視為「破冰之旅」。她是繼1999年那英之後，時隔27年再有內地女歌手強勢叩關金曲歌后，一舉打破「金曲獎偏見」的傳言。與她一同角逐歌后寶座的，包括蔡依林、彭佳慧等華語樂壇頂級天后，競爭激烈程度堪稱「死亡之組」。評審團透露，單依純在《純妹妹》中的表現令人驚艷，聲音如樂器般融入音樂，展現了超越年齡的藝術完整性。

靚聲演繹。（公關提供）

啟德首唱別具意義 預熱回歸30年

比起獎項歸屬，香港樂迷更關心何時能在家門口聽到她的現場。據業內消息，單依純團隊已將香港列為海外巡演優先選項，並屬意啟德體育園主場館作為首站舞台。啟德體育園作為香港最新、容量最大的國際級演出場地，此前已成功舉辦多場巨星演唱會，具備承接頂級製作的硬實力。消息指，單依純本人對在香港開唱抱有極高期待，認為香港是華語流行文化的重要橋樑，在此開啟海外首唱別具象徵意義。

完美駕馭舞台。（公關提供）

更值得關注的是，若巡演順利落戶2026年底至2027年初，將正好銜接香港回歸祖國30週年的慶祝節點。單依純作為內地新生代領軍人物，在這一歷史時刻於香港獻聲，被視為兩地文化深度融合、新生代音樂人交流互鑒的最佳註腳，意義遠超一場普通商業演出。

歌聲與造型同樣亮眼。（公關提供）

金曲加持身價暴漲 港迷搶票預警

隨着金曲提名公佈，單依純的市場號召力瞬間飆升。其內地巡演票房一路飄紅，若海外首唱確定落戶香港，預計將引發新一輪「搶票潮」。香港歌迷會已在社交平台發起「集氣」行動，喊話主辦單位盡快官宣。第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行，無論最終是否封后，單依純的「啟德之約」都已成為今年香港演出市場最受期待的懸念之一。