金曲獎2026｜表演嘉賓名單公布　莫文蔚田馥甄睽違多年重返金曲

華語樂壇年度盛事「金曲獎頒獎典禮」再投下巨型震撼彈！大會日前隆重官宣今年度的重量級表演嘉賓名單，兩大華語樂壇殿堂級天后田馥甄（Hebe）與莫文蔚（Karen）皆已確認將再度登上金曲神級舞台獻唱。

本次金曲獎主持人將由A-Lin黃麗玲擔任。（FB@金曲GMA）

田馥甄相隔6年回歸

樂迷期待已久的女神田馥甄，這次是相隔足足六年再度登上金曲獎的表演舞台。消息一出，隨即引發全球樂迷瘋狂暴動，紛紛高呼：「Hebe擔任金曲獎表演嘉賓，A-Lin擔任主持人。光看到這個組合就開始期待了！！」

向來以靈性空靈唱腔、細膩情感征服聽眾的她，每一次的現場演出都宛如大型療癒現場。據悉，田馥甄這次將會以她獨具魅力的招牌嗓音，配合大眾耳熟能詳的催淚旋律，帶領全場觀眾一同倒流時光，重返最純粹、自在的音樂世界。

田馥甄確認擔任金曲獎表演嘉賓（FB@金曲GMA）

莫文蔚睽違10年霸氣登台

而另一位金曲歌后莫文蔚的加盟，更將全場的期待值推向頂峰！這不僅是莫文蔚睽違十年後重新回歸金曲獎的表演舞台，向來走在潮流尖端、玩味十足的她，這次更決定大玩破格顛覆。

據大會透露，莫文蔚這次將會特別結合震撼的搖滾編制，來重新詮釋她的個人經典作品。屆時莫文蔚勢必會以她獨步樂壇的女王氣場與舞台魅力，為不老神曲注入靈魂，展現出讓人耳目一新的炸場威力！

莫文蔚暌違十年再登金曲獎舞台。（FB@金曲GMA）

除了兩位重量級女歌手之外，主辦單位也公布了其他演出陣容，屆時比莉 Billie、周湯豪 NICKTHEREA、羊文学、孫淑媚、TRASH與粹垢 TRAEGO將罕見同台演出，為觀眾帶來極具震撼力的全新舞台演出。