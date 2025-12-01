金曲獎得主自爆陷重度抑鬱失去味覺2年　曾想退出演藝圈今回歸

葛仲珊7年前因為工作導致身心出問題，全面停工回美國靜養，未料狀況急速惡化，靈感枯竭寫不出歌，且長達2年嘗不出食物的味道，喪失味覺之外，對音樂也麻木無感。



幸而遭到抑鬱纏身的她，某天覺得豁然開朗，並且發現音樂的美妙之處，進一步重拾創作。

她把克服抑鬱、重見天明的心境，全部寫進新專輯《soul.food 靈食》，表達不再追求夯歌、不迎合認同的心聲，轉而把生活中的陪伴、肯定，收集成為專屬自己的精神糧食，也是未來對抗黑暗的依靠，她說：

每一首歌，都有一個我想給自己的力量。

7年前的她疑因不適應演藝圈生態，繁忙生活壓力導致生理、心理難以承受，多次喊話退出，直到5年前發文力挺范瑋琪，與網友互槓之後刪光社群內容，後來以歌曲表達無法回到螢光幕前的心聲，此後逐漸淡出歌壇。

如今葛仲珊揮別黑暗過往，雖然面對創作與表演的創傷後壓力症候群（PTSD）仍然存在，但會跟與情緒起伏共處，

這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然會發生最適合的一切。

她透過新歌《b.complex B群》展現出對語言、節奏與文化的掌握。

