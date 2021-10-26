樂壇核數師｜睇數據預測商台組合獎三甲　MIRROR衝金要靠最後一擊

在五大媒體樂壇頒獎禮中，商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的獎項一直都以播放率作為指標，定出「我最喜愛」獎項以外，每個獎項的得主誰屬。臨近頒獎禮季節，「樂壇核數師」從今個星期繼續檢視今年「903專業推介」成績，預測叱咤頒獎禮的大獎誰屬。

與上個星期一樣，今次將翻查歌手在本年度的冠軍歌數目，從而預測組合三甲。臨近年底，局勢與6月時的中期分析變化不大，金獎依舊是C AllStar與MIRROR之爭；另一方面，除了上述兩隊外，眾多組合之中只剩下RubberBand曾經贏過冠軍歌，但這又是否代表其銅獎位置十拿九穩？



本周五台流行榜另一焦點：胡鴻鈞出道9年首奪商台冠軍歌感滿足：未必是一件值得驕傲的事

Dear Jane已經連續兩年贏得「叱咤樂壇組合金獎」，不過今年有機會蟬聯失敗，甚至失守三甲位置？（資料圖片）

C AllStar暫稍微佔優

先從兩隊爭金份子說起，就目前形勢而言，暫時C AllStar稍微佔優，有望以量取勝。這隊今年正式重組的男團成績亮麗，《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》都屬於五台冠軍歌，而後續的《沒明日的恐懼》（第11位）及新作《還有48小時》（今個星期第19位，最高位置第2位）也同樣順利打入「903專業推介」，相比目前只有兩首單曲的MIRROR，C AllStar有機會藉著上榜歌數量多的優勢，相隔5年再度重返組合金獎寶座。

C AllStar有望憑派台歌數量的優勢，一重組即贏組合金獎。（資料圖片）

MIRROR要靠Last plug衝金

相比之下，MIRROR目前只有兩首歌《WARRIOR》和《BOSS》，現在要對比兩隊作品的播放次數總和，或許MIRROR會不及C AllStar，但前者屬商台雙周冠軍歌，換算之下，MIRROR贏冠軍的周數比C AllStar優勝，反映派台歌數量少對這支男團爭金獎的影響有限。MIRROR即將踏入3周年，或許會透過歌曲紀念和報答歌迷，若然這首新作最後也順利取得好成績，甚至再成為冠軍歌，一眾「鏡粉」就有望見證偶像贏得隊史首座組合金獎。不論最後成績如何，MIRROR的成績絕對比上年有進步。

不管最後成績如何，MIRROR絕對比上年有進步。（資料圖片）

Dear Jane要發力守三甲席位

RubberBand暫時是C AllStar和MIRROR以外，唯一一隊組合或樂隊在今年能贏得冠軍歌，包括跨年上榜的《每道微小》和今年唯一一首作品《Ciao》都能成功登頂。尤其後者今年走勢凌厲，在上榜的12個星期內，只有兩個星期僅僅跌出十大，是一首被視為今年有望贏得至尊歌的作品。雖然在技術上，RubberBand的形勢非常被動，但如果其他組合未有亮眼表現，這隊上年贏得組合銀獎的樂隊有望守住三甲位置。

RubberBand今年要憑一首《Ciao》守住三甲，其實並非不可能。（資料圖片）

連續兩年贏得組合金獎的Dear Jane，今年的聲勢就不如MIRROR和C AllStar，目前也未有冠軍歌。年初推出的《世上唯一雙細胞》只得第19位，而《聖馬力諾之心》也僅得亞軍，成績不如預期。幸好目前Dear Jane處於製作全新音樂企劃的階段，目前上榜的《人類不宜飛行》也曾經上過第3位。若然最後仍未有歌贏得冠軍，Dear Jane就要在餘下兩個月內推出新作兼上榜，才能進一步扳回劣勢。

《人類不宜飛行》的成績，將會直接影響Dear Jane在未來兩個月應該如何部署。（資料圖片）

其他叱咤獎項預測：

樂壇核數師｜睇數據預測商台女歌手三甲 鄭欣宜有望首奪歌后

樂壇核數師｜睇數據預測商台男歌手三甲 姜濤仲有機會贏張敬軒？

點擊圖輯睇2021年第43周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，6首全新上榜歌打入十大：

+ 5

「中文歌曲龍虎榜」，Robynn新歌爆升17級：

+ 5

「勁爆本地榜」，Ian新歌奪冠：

+ 5

「Chill Club推介榜」，本周結果再惹爭議？

+ 5

「勁歌金榜」，胡鴻鈞贏得首支四台冠軍歌：