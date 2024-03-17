護肝｜口臭、易病是肝臟警號！營養師推14種養肝排毒、抗疲勞食材

【肝臟健康/養肝】如果你經常感到疲累、做事提不起勁、皮膚暗沈等，其實都是身體響起健康警號，告訴你要好好正視「養肝」的問題。台灣營養師高敏敏早前就分享8大養肝的好處及有助護肝的14種食材，一齊來看看可以如何幫肝臟大掃除，重回健康人生。



大家平日工作繁忙，生活壓力大，欠缺調整個人情緒及正視身體健康的時間，「斜槓人生」都真是完全不容易。台灣營養師高敏敏日前分享養肝的好處，更指出其實飲食、作息時間都能影響肝臟，以致其他器官的健康。因此，必須正視護肝的重要，因為營養素需要透過肝臟才分送到其他器官。

肝臟4大功能

1.製造膽汁、幫助脂肪消化

當膽汁分泌功能失調時，膽紅素便會積在身體裡，產生黃疸病。而膽汁酸可以幫助脂肪的消化分解、吸收。

2. 儲存營養素

除了維他命A、D、E、K之外，更有維他命B1、B6、B12、烟酸、葉酸、鐵質、同質等。

3. 保持血液乾淨

肝臟會將舊的紅血球分解，保留有用的物質，而當中的膽紅素則注入膽管，排出體外。

4. 解毒、排毒

藥物、酒精、細菌病毒等，在肝臟內轉化為毒性較低的物質，並由膽汁、尿液排出體外。

養肝的好處

【1】不易累

【2】不易感冒傷風

【3】心情、精神好

【4】維持鼻竇健康

【5】減緩消化不良

【6】不會口臭

【7】皮膚不蠟黃暗沈

【8】女生經期規律



幫肝臟大掃除！14大養肝食材

白蘿蔔是「十字花科」食物，而紅皮白蘿蔔煮的時候千萬別去皮，才能攝取花青素。(minmin_rd @IG)

養肝排毒食材｜1. 水份

每天多補充水分，幫助排除毒素，因為毒素可透過汗水、尿液代謝。

養肝排毒食材｜2. 綠色蔬果生汁

蔬果中的植化素解毒能力好，可幫助肝臟修復。建議偶爾喝：西芹汁、小麥草汁、明日葉汁、甜菜根汁、胡蘿蔔汁等。

養肝排毒食材｜3. 十字花科蔬菜

蘿蔔硫素、吲哚類，有益肝臟進行化學物質的中和排毒作用，可以多吃：綠花椰菜、花椰菜、高麗菜、白菜和白蘿蔔。

養肝排毒食材｜4. 健康的油

例如：橄欖油、堅果等不飽和脂肪，可調節脂肪肝。

養肝排毒食材｜5. 蛤蜊湯

牛磺酸可強化肝機能，降低壞膽固醇。

養肝排毒食材｜6. 甜菜根

花青素可幫助減輕肝臟負擔。

養肝排毒食材｜7. 柑橘

含維生素C和抗氧化劑，協助肝臟排毒。

養肝排毒食材｜8. 富含硫的食物

幫助殺菌，清除體內毒素，例如：大蒜、洋蔥、青蔥、韭菜。

養肝排毒食材｜9. 薑黃

強大的抗氧化能力，可調節肝臟的整體功能。

養肝排毒食材｜10. 紅棗

可泡水、泡茶一起喝，促進代謝養肝。

養肝排毒食材｜11. 三文魚

含豐富優質蛋白質及Omega-3，修復肝臟發炎。

養肝排毒食材｜12. 豆腐

植物性優質蛋白質，幫助肝修復。

養肝排毒食材｜13. 燕麥

富含膳食纖維及維生素B群，促進肝細胞代謝。

養肝排毒食材｜14. 深綠色蔬菜

解毒功能好，幫助肝臟修復。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)