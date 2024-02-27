40+便迎來更年期？7個壞習慣導致提早收經　荷爾蒙失調及卵巢早衰

更年期是許多女性必經之路，通常好發於45~55歲左右，但有些人卻甚至還沒40歲更年期就提早報到，原來問題就出在日常習慣！



以下醫師、營養師就點明了最常提到的7大保養壞習慣，快來看看你中了幾個，把這些壞習慣改掉，就能提早預防更年期的到來、永保青春健康！

導致更年期提早來的7個壞習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 經常熬夜

重近年來婦女更年期有逐漸年輕化的趨勢，最主要就是因為「熬夜」是許多現代人的文明病，而熬夜更會讓新陳代謝變差、荷爾蒙失調，漸漸地導致月經不調、免疫力下降，甚至卵巢早衰等問題，更年期也跟著提早到來。所以想杜絕更年期提早報到，請養成良好的睡眠習慣，盡量在晚上11:00前就寢、睡飽7~8小時，一夜好眠幫助延年益壽是真的！

2. 久坐不運動

長期缺乏運動習慣、久坐不動，也很容易導致內分泌失調，特別是腎上腺素、甲狀腺激素和胰島素等激素的不平衡，這些激素的失調都可能會干擾正常卵巢功能，進而影響提早停經、更年期等問題。

3. 易怒愛生氣

易怒和愛生氣不只對心血管不好，更會導致免疫變差，當個人一直處於高壓、情緒不穩狀態之時，身體就很容易釋放腎上腺素和皮質醇等壓力激素，這些激素過度分泌都會干擾女性生殖系統的平衡。為了不讓更年期提早報到，我們更需要學著放寬心胸、適時紓壓。

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4. 過度減重

想不到太愛美也會讓更年期早來？我們都知道肥胖是造成荷爾蒙失調的原因之一，所以現在許多女孩們都特別注重減肥，但是為了減重只吃仙女餐、不吃肉和油脂反而會造成荷爾蒙失調，導致停經、月經失調、皮膚變差，這正是因為蛋白質及膽固醇是合成荷爾蒙的原料，所以選對正確的減重方式也很重要。建議可以攝取像是橄欖油、亞麻仁油等優質油類，搭配運動333習慣，才能健康甩肉又不造成卵巢傷害。

5. 愛吃甜食、飲食不均衡

喜歡高糖飲食、精緻澱粉、長期飲食不均衡，都很有可能導致血糖波動，使胰島素分泌過多，影響整個雌激素的平衡，再更嚴重的話，過量糖分攝取還可能對免疫系統和炎症產生負面影響，進而影響荷爾蒙系統。簡單來說，想延緩更年期的報到時間，就從現在開始均衡飲食，減少喝手搖、吃冰、炸雞，忍得了一時，才能美一世！

6. 抽煙

抽煙根據國外研究發現，抽煙的女性可能比不抽煙女性，更早進入更年期，最主要是因為尼古丁成分會影響女性的卵巢正常功能，甚至導致卵巢提早衰退、更年期提前報到，想維持卵巢正常功能，建議還是不要過度吸煙以及長期暴露在二手煙的環境。

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7. 飲酒

飲酒日常交際應酬難免需要喝酒，但如果喝太多酒會影響女性荷爾蒙分泌，甚至讓女性提早出現停經，而且一旦停經後的更年女性再持續飲酒過量，反而更容易使體內的女性荷爾蒙下降，讓更年期情況更加重，所以飲酒還是以小酌適量為主，千萬別為了一時的快樂，而導致身體健康亮紅燈。

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