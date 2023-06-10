1週內體重暴增5-10kg？暗藏7大健康隱患　多囊卵巢、糖尿病最高危

經常吃美食又不愛運動的人，胖幾kg是正常不過的事。而且隨著年齡的增長，體重增加也是正常的。



但是如果你飲食正常並且沒有減少活動量，體重卻在一個星期或一個月意外增加5-10kg，就需要注意了。這種完全無法解釋的體重增加有很多原因，很有可能是身體出現了問題。

導致體重短時間內增加的因素，若發現以下7個健康問題請即求醫！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

首先來撇除與健康問題無關的體重增加常見原因。如果你的飲食超出一天總熱量的攝入，體重增加是無可避免。隨著年齡的增長再加上運動量減少，剩餘的熱量無法消耗掉就會轉變脂肪。不愛喝水的你可以要注意了，水分不足新陳代謝就會下降， 當它慢下來也就表示體重就會上升。

另外在睡前4小時必須用完晚餐，這是因為食物需要3個小時來消化。如果睡前兩個小時還在吃難以消化的食物除了容易造成睡眠不好，還會因為睡眠期間新陳代謝減慢會導致體重增加。還有熬夜也會導致體重快速增加，因為它會讓你提高對高熱量食物的渴望，這是為什麼熬夜的人忍不住吃夜宵。最後壓力最容易出現暴飲暴食現象，這些人在壓力大時會更想找食物來吃， 需要美食緩解內心不安。

除上述原因外，體重突然增加的可能跟健康有關， 來看看有哪7個徵兆。

1. 甲狀腺失調

甲狀腺是產生調節身體代謝率、生長和發育的激素。一旦甲狀腺功能減退，身體的新陳代謝就會減慢，這會導致體重增加、面部浮腫等的問題。

同場加映：減壓飲食｜工作、生活壓力大？營養師引5食物抗憂鬱焦慮、助入眠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2. 糖尿病治療

患有糖尿病的人需要胰島素來降低血液中的血糖。當血液中的血糖和胰島素過多時，身體就會收到儲存糖分的信號，就會將它儲存在肌肉和肝臟中。至於多餘的糖分則會以脂肪的形式儲存起來。

3. 多囊卵巢綜合症(PCOS)

一般患有PCOS的女性會出現體重突然加重很多，而且臉部還會出現痤瘡、身體毛髮異常增多、月經失調等的現象。當體內胰島素就越多，體重同樣也會增加越多。這是因為由雄激素過多和低度炎症引起導致內分泌失調。

4. 類固醇治療

不少治療都會用到類固醇減緩發炎。但是長期使用這種藥物， 容易讓患者的增加食慾，因為它會影響控制大腦區域中的飢餓感和飽腹感。

同場加映：暗瘡位置反映某器官亮警號！中醫揭4大長痘成因 額頭生瘡壓力大（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

5. 失眠

長時間睡眠不足對荷爾蒙造成嚴重破壞，一旦少睡幾小時，血液中的生長素釋放肽水平增加後，它向你的大腦發送飢餓信號的激素。大腦中擁有減少進食量功能的瘦素在這時則會降低水平，這意味著大腦需要更長的時間來接收吃飽了的信息。

6. 戒煙

你會發現成功戒煙的人，反而變胖了，全因香煙裡的尼古丁會抑制食慾。一旦戒斷，就會比平時吃得更多，那是因為身體陳代謝減慢和飢餓感增加。

同場加映：浸腳｜腳是人第2個心臟！泡腳的8大好處 排毒護膚、改善脾胃虛弱（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

7. 焦慮和抑鬱情緒

別小看這心理疾病，體內壓力荷爾蒙皮質醇分泌更多時將會刺激食慾，患者可能轉向食物來緩解壓力。另外改善抑鬱的藥物也會導致體重增長。

如果體重在短期裡暴增，最好去找醫生諮詢，以免錯過黃金治療期。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】