2024龍年目標心測｜揀1幅最想穿越的畫　預言今年你會達成的願望

姐妹們龍年有什麼新願景呢？早前，DailyView網路溫度計公布了「2024網友展望清單top10」，當中不乏減肥成功、脫單、容貌升級、中六合彩、平安健康等每個人畢生都曾想過的心願。



今天小編為大家準備了「新的一年你會達成的願望」預言心測，一起來試試準不準吧！

某天，你在好奇心的驅使下，自己外出走走穿過大街來到小巷弄裡，進入了一間鮮為人知的美術館，走進後，眼前有5幅壯麗輝煌的畫作，請大家選1幅最想穿越的畫，稍後將幫姐妹們預言新年你將達成的目標！

新的一年你會達成的願望！（點擊瀏覽開始心測）▼▼▼

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///測驗結果///

選擇A的你

與權力鬥爭有關！在親密關係中或其他領域裡發生競爭時，你憑藉著自身能力和魅力成功脫穎而出，在許多不經意的時刻，他人常被你舉手投足間散發出的出眾氣息吸引，紛紛投奔向你！

選擇B的你

和正緣有關！心靈契合之人即將出現，你們的相處和互動就像雲霞和小鳥、彩虹和雨水般，相輔相成的成長方式把彼此最好的一面牽引出來，兩人的心意成熟且緊密結合，建立起穩固的信任關係。

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選擇C的你

目標跟房屋有關！搬家、租金、買房、新居落成、裝潢等，凡事和「家」有關的願望都能有很圓滿的結果，經過多方比較、思慮再三，你絕對能找到最符合你需求的房源，成為有殼蝸牛族！

選擇D的你

與生活平衡有關！事業和生活品質達到滿意的狀態，今年你刻意減緩了忙碌的日程，並學習享受自己擁有的部分，終於有空閒時間好好休息靜養身心，你將從中發現周遭人事物之美，比以往更懂得感恩與珍惜。

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選擇E的你

和夢想、自我實現有關！考慮很久或籌謀許久的想法於今年正式啟動，打破限制放手去做，你在實現個人理想和抱負的過程中，不僅找到了自己，也獲得充份發揮的機會與啟發。

以上是「新年目標預言心測」的測驗結果，大家對自己的選擇還滿意嗎！歡迎留言跟小編討論唷～

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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