學做情緒的主人！事情的好壞90%取決你的心態　樂觀面對空船效應

許多人在面對令人不悅的事情時，往往會抱怨：「怎麼我又這麼倒霉？這種事怎麼總發生在我身上？」



然而，越是陷入到這種想法當中，心情就越容易變得糟糕，而心理學「空船效應」就是在告訴我們，其實在很多時候，真正讓我們陷入壞情緒的並非是事件本身，而是我們自身的心態喔！

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空船效應

空船效應的故事是在說有一個人在乘船渡河的時候，前面遇到一隻船正巧要撞過來，這個人喊了好幾聲，但是前方的船沒有回應，見此情況，這個人十分生氣，便開始破口大罵前方船上的人，然而後來他發現撞上來的是一艘空船，於是剛剛的怒火一下就消失的無影無縱了。

空船效應的成因

從這個故事中可以反映出日常生活中發生在你身上的事情，其實你的情緒10%取決於這個件事情，而90%取決於你的心態。「空船效應」本質上是心態的問題，當你在專注做一件事情時，如果有人從背後打擾你，你不免會感到十分氣憤，但當你回頭發現他是個孩子，你可能會想：「算了，他還是個孩子」就突然沒那麼生氣了。

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轉變心態

當事情已經發生，並且我們無力去改變時，我們能做的就是改變自身的心態，要知道情緒無法解決任何問題，過多的情緒只會先讓我們感到崩潰、憤怒，甚至是會讓人開始自怨自艾、怨天尤人，然而有句話說：「事其實壓不垮我們，情緒才會。」要懂得即時調整自己、轉變心態，才能更好地面對問題、解決問題。

不以自我為中心

如果總以自我為中心的態度去面對問題，只會產生更多的壞情緒，建議可以嘗試用更加謙虛、平和的心態看待事情，不要過度關注外界對自己的不良影響，當沒有什麼事情能夠輕易影響你的心態時，就可以更好的避免許多不必要的爭吵喔！

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學會接受

「用不同的心態看待事物，也許會看到不一樣的風景。」生活中有太多的未知，我們都是在迷霧中前行，誰也不知道下一秒會發生什麼事情，既然無法預測的話，不如就去接受已經發生過的事實，氣憤並不能改變事實，並想辦法解決它，我們才能走得更快更遠。

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