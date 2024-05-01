前阿里巴巴網頁設計師　30歲成功轉跑道　成中國微景觀蛋糕烘焙師

88年的芳好，曾是阿里的設計師，2018年，在大廠發展的興盛時期，她毅然從阿里辭職，轉行做蛋糕，2022年，她首創了世界上第一個微景觀蛋糕，成為中國甚至世界的「景觀蛋糕第一人」。



她把蘇州園林的亭台樓閣、北歐孤獨的小島、春天裏的杭州西湖……都逼真地還原在蛋糕上，至今做過1800多款世界各地的風景。而且所有蛋糕都是可以吃的，戚風蛋糕的底，口味清爽不膩。不少明星收到訂製的蛋糕後，都不禁驚歎。

4月，一條來到杭州拜訪芳好，和她暢聊30歲辭職轉行做蛋糕的故事，也一起創作了一款「西湖的春天」的景觀蛋糕。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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編輯：張雅蘭‍‍‍‍‍‍ 責編：陳子文

01 30歲從大廠辭職成世界「微景觀蛋糕」第一人

我算是一個野生蛋糕師，半路出家的。之前在阿里做設計師，做了4年，算是工作穩定也確定吧。2018年，我辭職了，全職跑去做蛋糕，在杭州開了工作室，做出了中國、甚至世界上第一個景觀蛋糕。

在大廠工作的時候，業餘愛做一些烘焙，投餵給身邊的同事，「真好吃，你真棒」——他們這樣一句句的鼓勵，推動我不斷深入鑽研做蛋糕。回頭來看，我也算是第一批在大廠裏，有自己副業的那種野生打工者。

説實話，2018年還是大廠非常興盛的時期，但我還是覺得堅持不下去了。我也蠻喜歡設計，但我好像不太適合大廠的模式。我不擅長，也不太願意再去學習和突破了。但是做蛋糕不一樣，每一份蛋糕做好了，就能立刻得到一個結果。我特別享受那種突破的感覺，有時候客人有什麼想法和要求，但我之前沒做過，這種情況下我就特別興奮，特別想做出來。

我做的第一個微景觀蛋糕是一個海島。2022年，一個前同事拿來一張照片，上面是冰島的一個海島，她説想把這個景觀做成蛋糕，我一個多小時就做好了。第一個海島蛋糕，我把它發在社交媒體上，爆火，一個晚上漲了10多萬粉。我就想，或許世界各地的風景都可以做成蛋糕呀。我就開始研究，做出來幾款後，也就有越來越多的人來找我做。到目前為止，我已經將全世界1800多處風景做成了蛋糕。比如西湖、林芝、月牙泉、神女峯、蘇州的拙政園、武漢大學的櫻花城堡等等。

做風景最妙的地方就在於，我們可以在蛋糕上做出四季，而且每個季節呈現出的氛圍都是不一樣的。拿西湖舉例，春天，做出桃紅柳綠的感覺，夏天就是荷花，秋天基調是黃色的銀杏樹，冬天就是斷橋殘雪，做出冰封的感覺。因為景觀蛋糕是我們最先開創的，沒有辦法專門去找「微景觀」這樣的技術去學，都是日常中積累出來的經驗。

我已經有一種職業習慣，一旦去到大自然的環境，哪怕是小區綠化帶裏的樹木花草，就會想，怎麼將這些植物在蛋糕上表現出來。不過我去拜訪過好幾個造型領域的老師，他們對我很有幫助。比如杭州一個教裱花課的老師，還有翻糖大師周毅，我學到了很多造型技巧。做每一個不同的景觀的時候，如果我自己沒有去過，沒看過實景，我就去網上搜索每一個角度的照片，回來再自己畫一個3D立體的視覺效果圖，對照着做。

蛋糕畫面上的美感是最難把控的，需要飽和度比較低的色彩，還要和諧，有疏有密。岩石天然的紋理，用巧克力去實現；綠色是用抹茶粉，黃色是用南瓜粉；小房子是自己做的巧克力膏；海浪是白脱奶油一筆筆畫出來的；西湖的水，是由雪碧做成的果凍，調成藍色和綠色……

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02 蛋糕背後，是人間故事

我覺得做蛋糕是一件充滿愛的事，背後融合了大家心血和愛。之前有一個男生找到我們，要給他的外婆定90歲大壽的蛋糕，他希望我們做一個杭州中東河改造的那個區域。一開始我是拒絕的，因為表現建築這種元素很耗時間的。但後來知道，他外婆已經90歲，得了阿爾茲海默症，記憶力不太好了，她唯一清晰記得的事是，自己年輕的時候是杭州中東河舊城改造的總指揮。我們就覺得，無論如何也得幫他做出來。

當時最大的困難在於，要呈現的房子數量很多，每個房子的結構都很細膩，裏面有光影的變化，窗户的變化……我們先用手工把外形切出來，再拼接好，用筆一筆一筆畫上去。光是房子，就3個人做了整整一天。最後他外婆看到這個蛋糕之後，都流淚了，那個年代的人，看到自己投入青春的作品一定也很自豪。‍‍‍

還有一次，也是要給一個長輩做人生蛋糕，對方特別喜歡蘇州園林，希望我們能做出亭台樓閣，其中有小橋流水，還有假山，有湖泊。但其實中式建築比現代化的房子複雜的多，手工表現上也更復雜。我們儘量做有標誌性的東西，比如小亭子、假山，還有連廊，甚至挖出了一個池塘，按照客人的想法把它做成了藍綠色。

還有一次我印象很深，我給建築師陳耀光做了一個蛋糕，他有一處很出名的住宅作品叫「光合院」，周邊還有一些院子，其中有很多精緻的細節。當時他的兒子特別用心，專門去光合院環繞這個房子拍，拍了7分多鐘的視頻給我們，我們是根據這個視頻，把一張張照片截下來，然後看着照片，在紙上把這個房子的結構畫出來，然後再一點一點把這個房子做出來的。

當時我心裏也是很忐忑的，那是建築大師的代表作，感覺有點班門弄斧。陳大師生日當天，最後他都捨不得下刀，專門把蛋糕上的房子拿出來，清理乾淨，放在一個盒子裏存放了。坦白講，我不僅沒出過國，而且去過的地方一隻手都能數過來。所以我做蛋糕都是看照片做出來的，沒有別的方法，就是放大，反覆去看，去觀察。

在創作的過程中，失敗、推翻、再重做，都是常態。之前有人訂做一個滑雪場的蛋糕，並且希望能把滑雪場上的纜車也做出來，當時接到覺得很離譜，但還是嘗試一下，最後做出來纜車還會晃動，整個畫面靈動了很多。所以有時候一些乍聽起來天馬行空、不切實際的想法，也推動着我們在創意上不斷突破。

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03 「暫時找不到熱愛，也先別著急」

我是在台州很小的一個村子裏長大的，從小學到高中，我都沒有離開過小鎮，沒有見識過外面的世界。後來因為喜歡畫畫，選擇參加了藝考。畢業後在大城市有了穩定的工作，家裏人也覺得很穩定體面。

在大廠裏工作雖然整天坐着就行，但是非常消耗腦力，精神壓力很大。你總有KPI吧，要彙報要總結，要讓老闆知道你做了一些什麼。有時候工作流程還特別長，一個項目要耗費小半年，我覺得自己只是其中一個螺絲釘，成果好與不好，我的作用都不是最大的，感受不到成就感。

記得我那會我説「爸媽我不幹了，我想辭職自己做蛋糕」，父母非常不能理解，他們覺得你變工作邊做蛋糕不就行了。但他們就是大家常説的「不掃興的父母」。所以雖然嘴上説着不支持我，但身體還是很誠實。我開了工作室後，安排弟弟過來幫我，忙不過來，他們也會隔三差五地過來，做一些繁瑣的小事情。其實剛開始的時候也不是很順利，坦白講剛離職的時候，我的客户基本都是同事和朋友，前司的訂單佔比達到80%，都是給公司訂週年蛋糕，給校友、老闆們訂蛋糕的。

疫情之後，大廠也開始了大裁員。我有些設計師朋友對我做的事情也挺感興趣的，但我感覺請不起他們。現在有一家店的店長，他來了後我才知道原來他是我同事的弟弟。後來也有做運營的前同事來幫我了。上星期有個很有趣的事情，我有個同事，之前和我是一個設計師團隊的，我在某書上刷到他在做陶藝工作室，好神奇。我第二天立即跑去，跟他聊了一下，他比我晚離職一年，現在也在做自己喜歡的事情。

現在大家總是焦慮，因為不知道自己想做什麼。講個實際的例子，我弟弟其實最初也不知道自己喜歡什麼，畢業後先是去做了和自己專業相關的工作。然後退而求其次，因為我需要幫忙就先來幫我，邊做邊自己探索。我覺得倒也不必太焦慮，你自己在不斷成長，總會遇到一些讓自己有熱情的事情，遇到了，就放手去做。

這款景觀蛋糕出現之後，蛋糕界出現了一個新的領域，全國各地的同行小夥伴都在模仿，品質也是參差不齊。坦白講，我開始的時候心裏有點不舒適的，後來覺得，新領域確實需要大家都去投入進去，才能發展得越來越好。現在我也開課教大家做蛋糕，沒想到很多朋友還是從澳洲、美國、新加坡等地方飛過來找我學，希望這門手藝能讓更多人受益吧。‍

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