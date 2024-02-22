3名90後失業女生，闖內地電商矽谷賣貨！第1年便收穫2千萬營業額

義烏被稱為世界小商品中心，因為創業氛圍濃、門檻低、商品種類豐富等特點，吸引了很多年輕人。2023年上半年，義烏電商成交額同比增長12%，電商經營主體數量同比增長54%。失業、裸辭的大廠人正扎堆前往義烏創業。他們將在大廠積累的電商、運營、策劃經驗，運用在賣日常用品上。



從大廠裸辭去義烏創業的90後。有人通過遊學團積累經驗，靠擺攤賺第一桶金，在新一線城市開了店，計劃把貨賣到中東、歐洲。有人放下高學歷包袱，天天直播賣年貨，未來打算用AI做直播。有人曾年入百萬，大膽裸辭創業，在義烏年營收2000萬（人民幣，下同），但她見到的創業者，80%都失敗離開了。

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編輯：宋 爽（一条） 責編：倪楚嬌（一条）

01 畢業一年就去創業，義烏比想像中的友好

辣辣，98年，義烏創業一年

我覺得義烏對我們這種畢業不久的年輕人算是友好的。一是這邊成本比較低，比如租房，不到一千就能租到很好的一室一廳，還可以月付；味道不錯、裝修頗有格調的咖啡館，7.9元隨便挑。二是在義烏，大家對小白都是傾囊相助，只要你嘴巴甜一點，好學一點，別人都很願意搭個線和引薦。

我畢業於香港一所大學。因為學校名氣大，我成績也不錯，所以本科畢業後比較輕鬆地進入了一家大廠的電商部門，主要工作是開發客户。剛入職的時候信心滿滿。但進去後才發現，入行已經相當晚了，大部分客户都被攥在經驗豐富的前輩手裏，能夠發掘的客户少之又少。本以為進來幾年就能年薪百萬，但工作了一年，月薪平均下來也就一萬出頭。

大概是在2023年初，我常在社交媒體上刷到來義烏創業賺大錢的帖子，還發現網上有人專門帶想創業的人來義烏遊學，價格也不貴。我非常心動，趁着長假報了個遊學團直接來考察了。在義烏，我首先是被巨大的規模震撼了。據統計，商貿城一共有7萬多個店鋪，就算每個店鋪只逛3分鐘，每天逛8小時，也要一年多才能逛完。店鋪的品類也非常細緻，比如之前知道有專門賣玩偶的，但不知道連玩偶的眼珠、頭髮、四肢都有單獨賣的。

在遊學團中，我學到最重要的東西，就是要「懂行」。比如這件東西的成本大概是多少，你心裏有了數，才知道壓價能到多少。看上的貨不要立馬定下來，要多要名片，因為其他家也有，質量説不定更好。還有一個很有意思的是拿貨的話術。比如不要問老闆，「這個怎麼賣」，應該問「這個拿貨價幾折」，因為很多產品是有標價的，拿貨一般是標價的2-3折。考察了幾天後，我決定做「寵物用品」這個品類。因為這幾年單身的年輕人越來越多，很多人都會養寵物陪伴自己，市場非常龐大。

寵物用品集中在商貿城的五區，不管是貓、狗、兔、鳥等常見寵物，還是蜥蜴、蜘蛛，吃的用的穿的，一應俱全。我先在這裏進了幾百塊錢的貓狗衣服擺攤，沒想到幾天就賣完了，售價是進貨價的四五倍，賺了三千多塊。我還是沒有信心大量投錢，只是把這賺來的三千多塊拿來進貨，又小小賺了一筆。

我擺攤的地方叫賓王夜市，是全義烏最大的夜市，攤位費一天60塊。之所以選在賓王，是因為這裏聚集了全義烏的外國人，人流量極大。在其他城市創業，你很少有機會線下面對這麼多外國客人。我很愛跟外國客人聊天，慢慢地也摸索出了他們的需求。比如中東人，他們的文化特別喜歡貓，把貓當純潔的生靈，而狗一般用作看門，所以他們特別捨得為貓花錢，但不怎麼買狗用品；歐洲人喜歡養大型犬，所以可以多進一些尺碼大的狗狗衣服。我通過這種方式，慢慢積累資金，現在在老家蘇州開了一家寵物用品店，主要是我媽媽在管，還開了一家網店，我待在義烏直接管理。因為擺攤時對外國人需求瞭解的比較多，未來我也會考慮做跨境電商。

我覺得我現在還「活」着的最大原因是，我不怕失敗，不怕丟臉。在大廠，大家很容易變得有優越感，不願意互相幫助。很多在大廠待了很久的人，可能因為適應了那種環境，不相信會有人不求回報地幫助他們。我當時沒有資源、人脈，又幾乎什麼都不懂，頭腦一熱，就採用了最簡單粗暴的方法，一家一家工廠跑。我給自己定下了一個目標：每天至少跑兩家工廠。

義烏這邊的工廠，白天是沒有什麼人的，一般晚上才會熱鬧起來。因為現在非常流行「倉播」，意思是直接在工廠倉庫直播，可以直觀地看到挑選、打包和運輸的過程，直播時間都在晚上。為了拿到價格最低、質量最好的貨，我跑了幾十家工廠。每一位老闆，就算是大半夜下播之後很累了，都會和我坐下來喝茶聊天，不管我拿貨多少、經驗多少，都會耐心地聽我的需求，給我提建議。我現在和義烏做寵物用品的工廠老闆幾乎都混熟了，大家有什麼新款、行業資訊，也都會第一時間分享給我。

我覺得很多像我一樣畢業於名校的年輕人，找工作時都會有包袱。不體面的不去、工資不高的不去，不然就是浪費學歷了。工作上遇到問題習慣了自己解決，不好意思去問。但在義烏這一年，我完全沒去想學歷的事情。周圍的人學歷都不如我，但那又怎樣？大家考慮的只有解決問題，怎麼把貨賣出去。這一年的收穫，比我在大廠一年多得多，我非常建議剛畢業的年輕人都來義烏看看。

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02 研究生學歷，我卻搞起來直播帶貨

阿甜，91年，義烏創業半年

快過年了，但我前幾天還在義烏賣年貨，主要是通過直播，每天一般是四小時，最多甚至有七小時。有的人問我，你一個研究生去直播賣年貨，不浪費學歷嗎？後不後悔？

來到義烏前，我和老公在深圳同一家公司工作。我做課程講師，工資一萬多，我老公做了五年多的程序員，已經到管理層了，工資兩萬多。我們剛開始覺得挺有成就感的，但時間長了，就覺得自己只是一顆螺絲釘。工資雖然不錯，但常常需要加班到十一二點，下班後打車還要排隊一個多小時，非常耗人。

在經濟下行的環境下，隨時都怕寒潮來襲，隨時把你開了，一點商量的餘地都沒有，然後你進入另一家公司，又是週而復始。所以我就在想，是不是應該去做點事，把主動權掌握在自己的手裏？所以我們雖然沒想好下一步怎麼走，也毅然地辭職了。突然一下子三四萬的收入沒有了，心裏很慌亂。我們先嚐試了半年的副業，包括聲音演員、漢語老師、微課錄製等等，但覺得投入的心力和收入不成正比，也放棄了。中間也都動搖過，想着要不然就回去上班，但實在不想再從一個坑跳到另一個坑，所以時不時兩個人就互相勸阻對方。

後來和一個在義烏創業了十幾年的朋友聊天，他説他一天就能賺我一個星期的錢。再加上我性格外向、適應能力強，他覺得我很適合義烏變化很快的環境。我們聽得很心動。加上也沒打算買房、生孩子，最差的結果就是回老家，於是2023年的6月，我們一拍即合，收拾好行李直接來了。我們有朋友帶，算是非常幸運的。所以一開始也沒有思考目標客户，就直接到朋友的工廠裏進了一批文具練手，瞭解到如何拍品、運營、看後台數據，算是積累經驗了

10月底開始，我們不想再依賴朋友，就開始獨立出來選貨，賣的是非常有季節性的年貨，比如春聯、窗花、福字等等。投入了一萬多，目前賺了四萬多塊，在創業者中不算很多。我們算是偏小白的類型，是義烏創業者裏是最底層的。因為請不起人，所以進貨、拍品、賣貨、打包、覆盤都是我們兩個人親力親為。每天都非常忙碌，早上十點起來，下午去打包，晚上直播到一點，然後兩點回家睡覺，沒有一點其餘的時間。因為嗓子疼，所以直播時間之外幾乎一句話都不説，只有晚上才重新打起精神、露出笑容去直播。我媽擔心我身體，我開玩笑説，媽你不要擔心，你就把我當成在國外旅行有時差就行了。

來到義烏後，我的三觀完全被顛覆了。在這裏，工作和學歷是無關的。在深圳工作，大家都會問你學校、專業、學歷、工作經歷，但在義烏，我周圍很多都是初中學歷的，大家只會問，「你爆單沒」、「搞的什麼貨」、「數據怎麼樣」、「能去你直播間看看嗎」。工作時間上，之前在深圳大廠打工的時候，我會問老闆，你們是五險一金嗎？是雙休嗎？但現在自己創業，星期一到星期天都在工作，根本不知道今天是星期幾。但因為賺到的每一分錢都是自己的，所以也並不在意加班。偶爾我也會有落差感，我以前是講師，説的內容客户都很愛聽，直播時觀眾平均在線時長一個多小時。但現在帶貨直播，觀眾平均在線時長可能就20秒，我講的乾貨沒人聽了，大家只想知道你這個東西多少錢。

大廠經歷對我創業的最大幫助，其實就是「覆盤」。你每天要把你的數據、內容、表現去做一個回顧。很多時候就算工作再累，我也會去覆盤，這是我的底線。比如直播數據不好，我就去研究粉絲用户羣體，發現60%都是阿姨，然後去思考，她們愛看什麼、聽什麼？每天直播太累了，2024年我們也打算嘗試AI直播，相當於我用軟件克隆我自己，丟一個文案給她，生成視頻後輪流播放就行了。之所以想到這種方式，也是源於我老公做程序員時瞭解到的前沿資訊。

義烏其實並沒有什麼特別的商業模式，哪個地方創業不是用信息差來賺錢呢？但義烏不同的是，這裏的創業氛圍格外濃厚。不管是喝茶還是捏腳，聽到別人聊的都是生意。很多年輕人都做着來義烏就可以一夜暴富的夢，但從我的經驗出發，我覺得如果你是小白的話，來義烏的成功率是很低的。你可以進很多便宜的東西，但下一步，你去哪裏賣呢？你最終還是要從ip、流量出發。所以我現在在做自媒體，努力為自己打造一個人設。不管賣的是什麼，只要別人喜歡你，你就能賣出去。

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03 來義烏第一年，營收達到了2000萬

雪麗，92年，義烏創業1年半

來義烏1年半，我有了一個11人的團隊，主要業務是賣汽車用品，去年的營收達到了2000萬。對義烏的嚮往，其實從研究生時期開始就有了。我的專業是工商管理，2016年參加了一個營銷大賽，被派到義烏，挨家挨户去賣智能攝像頭。

我是河北人，那邊是沒有創業基因和氛圍的。當時來到義烏，最大的感受是整個市場非常熱烈，人人都在拿着計算器做生意，願意坐下來和你談品牌、談戰略、談他們的第一桶金和起起落落的創業故事。我被這種氛圍打動，心中埋下了來義烏創業的種子。畢業後，我先後進入了房地產公司和一家電商大廠。做房地產，是因為想賣點來錢最快最多的東西，為創業積累資金，當時年收入達到了百萬；去大廠，我選了國內電商閲歷最久的公司之一，為創業積累經驗。

離開大廠的原因，主要是年齡危機。因為讀研時間長，工作沒幾年就到了30歲。雖然很能拼，但擔心會幹不過新進職場的年輕人。於是全年一刻也不敢休，自然也沒有時間組建家庭。想着自己創業能夠自由很多，於是2022年我就辭職，義無反顧地去了義烏。最開始的一年奔着賺錢快，賣百貨，什麼都進，這個是義烏最擅長，也是市場體量最大的。第二年開始，我們轉向了做汽車用品，因為它利潤率高一些，也涉獵到跨境，可以開拓海外市場。

現在我每天工作時間從早上9點到凌晨2點，全年無休，這幾天過年也會一直待在義烏。網上有很多人説，義烏創業非常容易，我既同意也不同意。一方面，義烏創業的門檻確實很低。只要你勤快、溝通能力強一點，準備1萬塊錢，去經銷商那裏倒幾批貨來賣，很容易就能賺點小錢。因為所需的資金少，所以來義烏創業，就算失敗的人，也不會有鉅額負債。但在另一方面，想要賺大錢是相當難的。因為這裏賣的東西都比較接地氣，單件的收益是一毛一毛累積的。如果沒有大風口，無法靠量取勝。我接觸到的，近幾年來義烏創業的有三類人。整體算下來失敗率大概在80%。

第一類是來直接拿貨開淘寶店的，失敗率幾乎99%。為什麼？因為現在電商平台競爭已經白熱化了，你一個人拿貨、打包、發貨，是沒有任何競爭力的。第二類是在第一類的基礎上，你沒賺錢，但你不要放棄，你積累了經驗後去做知識付費，教別人來義烏創業。但這類成功的也屈指可數。第三類是做自媒體的，拍一些義烏的工廠、見聞、「冷知識」。但其實他們很多的內容都是錯的，只是外面的人愛看。這些人中成功的不多，你去搜社交媒體，也就幾個人。

在義烏，你能買到所有需要或者不需要的東西。我們會開玩笑説，這裏是一個全球的資訊中心：世界盃誰贏了，就會加急印那個國家的國旗；歐洲一降温，就會來好多圍巾帽子的訂單……很多人對義烏的刻板印象就是，義烏產的東西便宜、質量差，這點讓我很難過。其實，義烏也造了很多質量好的東西，像是國外大牌的瑜伽服、化妝品，但它們貼牌的時候都不會寫義烏，不然大家會不願意買。來到義烏後，所有人都會變得沒有消費慾。一是因為你發現很多東西的成本只有一兩塊錢，到市場上卻賣得特別貴，捨不得買；二是會覺得所有東西都是身外之物，就算貼了個大牌，其實都是同一個工廠代工的。

我在義烏創業比較成功，大廠的工作經驗也算是幫了大忙。其中最重要的一點可能是「團隊精神」。之前在大廠的時候，我們有一些週期性的團建，讓大家親如一家人，擰成一股繩。現在我的團隊本科以上佔比50%，部分是985研究生，在義烏算非常高配，要留人是很難的。我平時對他們非常包容，大家經常聚餐，關係很平等。最重要的是，義烏這邊的人老是害怕，教會一個員工之後，他就出去單幹了。但我就會毫無保留地傳授經驗，如果員工哪一天去創業了，他説不定也會找我合夥。

有這麼多人來義烏創業，大家不是不知道風險和不確定性，而是你打工也同樣不舒服，不如大膽一點走出來。在大廠工作，當時覺得辛苦。顧不上吃飯，每個月油費2000塊錢，開着車一個個工廠跑，多的時候一天五六個工廠，月薪也就1萬5。但創業後覺得那段日子是最輕鬆的了，你只要考慮個人吃飽不餓就行，但現在財務、税務、團隊管理、績效都需要親力親為，最開始不熟悉的時候，經常出紕漏，我只能像個消防員一樣撲上去救火。

在大廠如果你不想幹了，撂挑子也不會怎樣，大不了不多賺這幾塊錢了。但現在你浪費的每一天都是有成本的，有段時間我每天睜開眼就在想，我今天要是不動，就會虧5000塊，天天焦慮得睡不着覺。創業後我胖了20斤，表面看上去沒那麼輕鬆開朗了。但好久不見的朋友跟我聊天，卻覺得我成長很多，堅定很多，也快樂了很多。

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