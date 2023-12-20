心測｜憑直覺選1隻貓：揭開你的隱藏性格及別人對你的真實評價！

如果要為你這個人進行分析，你覺得旁人對你的評價會是如何呢？



今天妞編輯就要來分享在日網很火紅的「選貓咪測別人對你的性格評價」，只要從六隻不同模樣的貓咪中「憑直覺選出一隻」，就能測出你的人格測評，現在就一起來測測看吧！

測出隱藏性格及別人對你的真實評價！（點擊放大玩心測）▼▼▼

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Q：請憑直覺選出一隻貓咪！

選好了嗎？接下來要看解答囉！

選項1.

選擇「1號貓咪」的你，他人對你的評價是「習慣把負面情緒藏在心裡的人」「我喜歡你獨特的笑聲」「說話時有點不經大腦」「比起海鮮，你更喜歡吃肉」「即便是在一個有語言隔閡的地方，你也能用熱情感染別人」「有點笨拙的角色」。

選項2.

選擇「2號貓咪」的你，他人對你的評價是「是個善於關懷別人的人」「有時候會給人一種正在放空的感覺」「感情生活好像很精彩」「在卡拉 ok 拿起麥克風時，彷彿變成另外一個人」。

選項3.

選擇「3號貓咪」的你，他人對你的評價是「好像會很喜歡登山和釣魚」「是那種比起先計畫，會先行動的人」「有一股很吸引人的感覺」「似乎意外地會喜歡可愛的動漫角色」「跟異性相處不會扭捏」「想知道為什麼能這麼有活力」。

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選項4.

選擇「4號貓咪」的你，他人對你的評價是「從小就很喜歡看書」「口才很好，擅長說服別人」「談戀愛似乎讓你變得膽小」「食量很大」「感覺像是激烈的龐克搖滾音樂」。

選項5.

選擇「5號貓咪」的你，他人對你的評價是「就算被丟到無人島也能活下去」「運氣好得像是被上天眷顧」「似乎喜歡沒有計畫的獨自旅行」「有時候會過於專注，導致忽略周遭的人事物」。

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選項6.

選擇「6號貓咪」的你，他人對你的評價是「一個讓所有人笑出來的幽默天才」「是那種覺得生活很有趣，即便重生也想成為人類的人」「擁有的友誼讓人驚訝」「生活作息規律」。

看完以上的選貓咪測人格測評文章，姊妹們有什麼想法呢？「點我」就能前往測驗頁面，妞編輯選擇的是 5 號貓咪，你選擇的是哪隻喵星人呢？以上結論僅供參考，大家不要太走心喔！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】