為虛榮心而充大頭不累嗎？放棄濾鏡假面呃like生活　真誠看待自己

想提升生活品質當然沒有不好，然而在這個社群媒體快速發展的時代，興起不少在照片中刻意露出精品包、一到節日就在吃大餐和收禮物，或是利用濾鏡妝點自己外貌的人們。這種盲目講求社群網站按讚數，因此特別嚮往豐裕的物質，藉此讓外界看到自己維持著高品質生活的現象稱為「假精緻」。



若你也追求不切實際的儀式感，深陷於「假精緻」的泥沼之中，或許可以重新審視自己的內在需求，嘗試摘掉濾鏡的生活。

別把快樂寄托在別人身上

為得到熱烈的讚美和回饋，你努力營造光鮮亮麗的形象給別人看，買下自己根本負擔不起的精品，或者是盡心竭力呈現北歐風的居家用餐畫面，但其實鏡頭外的房間根本凌亂不堪，這一切真的值得嗎？要知道，如果一個留言和訊息就能支配你的情緒，也就是把快樂的主導權拱手讓人，那麼從他人身上得來的愉快是既短暫，又不可靠。而你該做的就是做一些真的能令你發自內心地快樂的事，例如是去做一場運動、相約三五知己去談心。

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與親朋好友保持聯繫

社群成癮的假精緻現象連帶也會使人沉迷於結交許多網友，在素昧平生的社群帳號底下留言，只為讓眾人知道「我認識這個網紅喔！」。與現實中完全沒交集的人裝熟，只會更顯得空虛和寂寞，倒不如花時間與真心關心你的人保持聯繫，為自己原以為百無聊賴的生活，注入一些安慰和放鬆，也是與這些真正的朋大友維持著深厚的感情。

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懂得自得其樂

與其營造出某種形象，我們更建議大家學習改變自己體驗外在環境的方式，像是今天晚餐就挑超市的即期食品吃吧！假日若沒有特別的計劃，何不安排讀一本書、看一場球賽；還有在洗澡時高歌一曲的你，那時不理旁人目光，自在唱歌的你，歌聲最動聽了，對吧？按照自己的步調做事，懂得享受自得其樂的歡愉，才算是真正擁有儀式感的生活，而不是困在虛假的表象中，迷失了自我。

試著拋開虛榮心，不要在意他人的眼光，真誠地對自己好一點，畢竟只要你能看見自己的價值，就無須依賴任何人的肯定了。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】