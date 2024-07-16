女性成長｜踏入30歲開始懂的7件事　擺脫焦慮　揭開人生新篇章

即將迎來的三十歲，會是什麼樣的體驗？悄悄變多的，除了年齡數字和帳單，還會有其他嗎？



與你分享30歲開始懂的七件事，其實我們都在慢慢接近自己的航道上。

盤點7個30歲開始懂的人生道理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

踏入30歲開始懂的7件事（Instagram@rachel_mypark；01製圖）

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1. 更勇敢為自己而活

你太明白活在別人嘴裡是什麼感覺，言不由衷、綁手綁腳、小心翼翼的照著別人的話走，最後活成四不像。你決定負責任，把每天活得更像自己，比任何人都更關照、注意自己的狀態和需求。

人生這場戲，做好自己就夠了。

2. 開始懂得在關係裡做出取捨

兜了幾圈，遇過幾個人，不論是朋友還是曖昧對象，你開始能掌握彼此的互動關係，不再一昧花時間和力氣對每個人一視同仁付出。現在你只想，把時間浪費在對的人身上，讓彼此的關係加溫。

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3. 進入一段關係前更謹慎了

30 歲，多美好的歲數，狀態正好，心境平穩。你現在是愛惜自己羽毛和時間的女子，不再胡亂讓自己掉眼淚，不願意再把時間浪費掛念曖昧，並不會讓自己為了結婚而結婚。正因為明白能走到一起多難得，也清楚時間珍貴無比，無論是進入關係或是婚姻，你比誰都慎重。

4. 越來越明白想要什麼樣的生活

這是一個不斷摸索的過程，你曾用便利商店和泡麵胡亂打發三餐，也買過一雙 300 塊的鞋任憑它磨著拖著腳底板。隨著年紀漸長，日子久了，你清楚自己喜歡什麼，不喜歡什麼，開始懂得在一成不變的日子裡，為自己安排生活的節奏。

5. 學會為自己精打細算

年輕的時候吃過的苦，最後都成為現在的底蘊。開始明白除了精神獨立之外，經濟獨立無比重要，你早早為自己精打細算，為的是在夢想面前，成為無比自由，有能力選擇的人。

6. 開始會照顧自己的身體

曾幾何時，「希望大家身體健康」成為每年第一個必許的願望。以前你痛恨死運動了，現在健身房、瑜伽教室都有你打卡的蹤跡。你開始關注養身、飲食訊息，沒了健康，其餘都是空談。

7. 越來越重視生活的儀式感

你開始打理不修邊幅的日子，對生活的細節用心起來。心情好的時候為自己泡壺喜歡的熱茶，疲憊時點上紓壓的香氛蠟燭，透過這些儀式感的建立，你越來越喜歡自己，接下來的每一天，你都捨不得辜負。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：30 歲之後：接下來的每一天，你都捨不得浪費】