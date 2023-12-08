為自己空下片刻獨處的時間　正視內心需求　別為填滿空虛迎合他人

空虛是什麼呢？它是一種感覺，帶著不確定性的無力感，或者更直白的說就是缺乏自足感，也許我們很滿意現在的生活，也許不是，但日子過著過著就是有種少了些什麼的感覺。我們要學著「正視內心的需求」，不再一味的迎合他人，享受一個人時所能感受的各種樂趣。



給自己一個「獨處」時刻

「大部分的時間，我們都是自己一個人，一個人的時候一個人，兩個人的時候也經常一個人。」這是《若是一個人》中與男友因為觀念上的歧異而分手的方佳瑩，在不得不面對孤獨後，從這段戛然而止的戀情中所覺察的。有些人會像佳瑩一樣，從來沒想過會一個人生活，可能是與家人同住一個屋簷下，或有另一半相依，還有朋友間不時的聚會，這樣看似把生活塞得滿滿的人際關係，還是莫名的會有些許的寂寥感。

我們每個人都是獨立的個體，也許可以很極端的像《若是一個人》中丁志明的孤獨哲學：「這個世界從頭到尾就只有你自己。」但也可以像佳瑩找到的答案：「不管是一個人還是兩個人，找到自己才是最重要的。我想，我應該找到了。」在專注於這些人際關係的同時，我們不要再刻意的捨去自己的需求，一味的迎合別人，或是真的避免不了這樣的情況，就以「自己的想法」為出發點去平衡或調整當下的情況。

「獨處」是一種狀態，不是真的要你徹頭徹尾的一個人生活著，試著為自己留下一段時間，跟自己時不時的來場約會吧！我們可以學《獨酌亦可！》那個總是喜歡在努力工作的一天後，獨自享用平價美食來犒賞自己的紅河梅，完全的沉浸在美食帶來的幸福時刻。從這個最簡單的方式入門，時間久了，相信每個人都會發展出更適合自己的方式，把喜歡的事情做到滿意為止，再將獲得的歡愉放在心裡總是覺得空空的那一處。

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允許自己脆弱，不要再硬撐

我們總是害怕麻煩朋友，不想讓家人擔心，所以努力的一個人面對生活中不同的挑戰，就如同佳瑩那樣獨自到醫院做手術，明明心裡恐慌到不行，但還是佯裝堅強，其實有時候不用硬撐著，只要願意說出口，會發現身邊還是有陪伴的人在，就像佳瑩朋友罵她的：「你覺得我有可能不管你嗎？到底有沒有當我是你的好朋友啊！」

只要是人都會有脆弱的時候，而脆弱不只是字面所定義的那樣，在很多情況下都是它的一部分，承認自己有不足的地方也是其中的一種，很多人因為礙於面子，就強迫自己打腫臉充胖子，但這樣只是會讓事情更失控而已。我們可以像理科太太所講的，當面對孩子的提問時，要是真的不會就直接跟他說：「這個媽媽也不懂，我們一起去找答案，好嗎？」我們不可能無所不知，畢竟人的一生中會有好多「第一次」去扮演不同的角色，不懂也沒關係，這是很正常的，我們就邊學邊成長。

我們不是 AI 機器人，就算是，那也有沒電或發生故障的時候，所以需要充電，甚至是被修理調整，而身為人的我們又何嘗不是這樣？沒必要為了維持一些看起來很好的表象，而費盡心力，換來的只會是無止盡的空虛，我們做自己能力所及的事，誠實的面對自己現有的生活，時而脆弱、時而堅強的去迎接每一個未知的明天。

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跳出「眼光」舒適圈

我們常常因為太在意別人的眼光，而不敢做自己很想做的事，就怕被說三道四，但別人怎麼看你這件事有那麼重要嗎？「他看起來好寂寞，他是孤身一人。」「他一定很寂寞，他是不是沒有愛人？」這些帶有攻擊性的嘲諷字句對《獨活女子的守則》的五月女惠而言，不過是他人的無聊打量，而「獨活」只是他選擇最適合自己的方式，這並不代表他孤僻或有社交恐慌，只是單純享受獨自生活的樂趣。

我們不用完全的像五月女惠一樣，將一個人的生活發揮到極致，但可以學習他的獨活精神，不在乎別人的眼光，不在意他人的負面詞語，或者是這些根本都只是自己想像出來的自我限制。生活是自己要過的，當然要做自己喜歡的事啊！不然在現實的壓迫下，還不能按自己的意願去做自己開心的事，一定會空虛到不行。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】