6月精選優惠攻略：時尚服飾年中優惠/父親節實用禮物/美饌盛宴

【父親節禮物推薦2024/父親節禮物/6月香港優惠】父親節將近，大家考慮好如何跟爸爸慶祝了沒有？無論你是打算大餐美饌犒賞、入手實用禮物好物或是準備窩心驚喜，《01女生》為你集結多個父親節禮物推薦以及相關優惠，好讓大家精確買到！



6月香港優惠2024【1】：父親節禮物之選！美食寵愛爸爸

想要好好寵愛爸爸，想要表達窩心愛意，不妨預訂好大餐盛宴，一聚天倫樂，以行為表達謝意。無論爸爸如何挑吃，多樣化的高質餐廳推薦，由滋補中菜、蟹宴、最佳牛扒都有，總有一款能夠合他心意，讓他能夠品嚐到滿足、高水準的菜餚！

2024父親節餐廳推薦｜寵愛爸爸必備：滋補中菜、蟹宴、最佳牛扒

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父親節禮物推薦2024【2】：父親節禮物之選！$338起入手實用禮物精選

父親節快到了！母親節剛過完，不想「大細超」的話，當然亦要寵愛爸爸。俗語話女兒是爸爸的上世情人，不論你的爸爸是個外冷內熱的嚴父或是能言善道的慈父，作為他的心頭肉，只要你送上一份窩心心意，無論是大餐盛宴、實用禮物或是外遊家庭樂，他都會甜入心扉。

父親節禮物推薦2024｜$338起給爸爸實用禮物精選：香水、時尚配件

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6月香港優惠2024【3】：限時5折入手好襯、透氣涼鞋

濕熱悶焗的天氣，加上時雨時陰、變幻莫測的天氣，的確令人容易有負擔感。夏日必備的當然是好襯、透氣的涼鞋。今年的涼鞋鞋款，更注入不少潮流元素，例如厚底元素、瑪莉珍鞋（MARY JANE )、春日材質等。

涼鞋推薦2024｜不怕濕熱悶焗！夏日必備：大熱厚底元素、易襯拖鞋

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6月香港優惠2024【4】：Valentino官網限時優惠

充斥女性魅力的Valentino，官網現正進行2024春夏優惠季，內容包括男女裝手袋、飾品和鞋履，當中更有不少不容錯過的熱門手袋款，部分還較原來的平逾萬元，如VLOGO、ROCKSTUD及LOCÒ等！

Valentino官網優惠｜手袋減逾1萬元！精選10款熱門袋：金智媛同款

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6月香港優惠推薦2024【5】：購物即換來回機票 零成本開心外遊

步入夏日，當然要自製暑假，外遊放鬆，不過一入旺季，機票價錢就會節節上升，難道只能默默坐待平機票？

香港國際機場整個6月推出，只需於網上商店購物或選用尊尚購物服務訂購精選奢侈品牌商品，消費淨額每滿港幣$3,000，即可獲得名古屋或布吉來回機票一張；每位會員優惠期內最多可換領來回機票2張，可以說是零成本換機票！

6月香港優惠推薦2024【5】：購物即換來回機票 零成本開心外遊（機場網上商店）

6月香港優惠推薦2024【6】：Columbia 官網限定 年中優惠低至5折起

要是你喜愛行山、戶外運動，Columbia 最近推出官網限定減價優惠，大部分貨品低至半價發售，包括有男女裝、風褸外套、行山鞋，而會員購買指定產品滿3件更有額外85折優惠！

6月香港優惠推薦2024【6】：Columbia 官網限定 年中優惠低至5折起（Columbia）

6月香港優惠推薦2024【7】：INTIQUE 線上線下夏日季中大優惠

女生的衣櫃永遠都需要新衣裳！還在考慮搭襯什麼夏日造型，不妨參考本地時裝品牌 INTIQUE的穿搭提案，由隨性山系女裝到日系溫柔風都有！品牌於6月更推出季中大優惠，門市及網上商店均低至7折優惠，最優惠 HK$150即有收獲。另外凡於INTIQUE 門店購物滿$1,500，即可成為VIP並獲Welcome Coupon Pack 禮品。

6月香港優惠推薦2024【8】：IKEA 清貨大減價低至5折

不論你是打算搬屋，或想在預算內為家居大變身、添置新品的話，IKEA 宜家家居限時優惠就能幫到你！即日起到七月中都將有低至5折優惠，過千件精選貨品等你入手。

6月香港優惠推薦2024【8】：IKEA 清貨大減價低至5折（IKEA）

6月香港優惠推薦2024【】：NIKE 年中優惠折上折（已完結）

喜愛運動用品的話，不要錯過NIKE 的 Summer Sale ! 由即日起到2024年6月20日開始年中優惠，運動服飾、鞋履到用品都有優惠折扣，凡入手3件或以上指定產品，正價產品可享 8折，減價貨品更有 7折；會員購物滿HK$1,388 即送NIKE摺疊傘！