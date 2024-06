Valentino官網優惠｜手袋減逾1萬元！精選10款熱門袋：金智媛同款

每當看到減價優惠時,都會令人充滿購物慾,特別是購買心願清單上的精品!充斥女性魅力的Valentino,官網現正進行2024春夏優惠季,內容包括男女裝手袋、飾品和鞋履。以下精選10款不容錯過的熱門款,如VLOGO、ROCKSTUD及LOCÒ等,部分還較原來的平逾萬元!



金智媛於劇集《淚之女王》中使用的同款手袋!以大型金屬標誌為主要設計,讓手袋更顯小巧和精緻,加上具品牌特色的桃紅色,配搭金屬鏈帶,盡顯優雅和華麗感覺。手袋可以放置輕便隨身物品,亦設卡片位置,非常方便。

較新的款式之一,手袋以柔軟的小羊皮製作,配搭經典的菱格縫紉設計,並在每個線條交叉位置,綴以同色調的標誌性窩釘,締造出優雅和型格玩味。手袋設有一個粗手柄,可以手提或側揹,以打造不同造型,加上容量算大,內設拉鏈暗格,可以收納多樣隨身物品。

Valentino官網優惠手袋款2. Valentino Medium Stud The Shoulder Bag in Nappa with Chain and Tone-on-Tone Studs (官網)