Valentino官網優惠｜手袋減逾1萬元！精選10款熱門袋：金智媛同款

每當看到減價優惠時，都會令人充滿購物慾，特別是購買心願清單上的精品！充斥女性魅力的Valentino，官網現正進行2024春夏優惠季，內容包括男女裝手袋、飾品和鞋履。以下精選10款不容錯過的熱門款，如VLOGO、ROCKSTUD及LOCÒ等，部分還較原來的平逾萬元！



Valentino官網優惠手袋款1. Valentino Garavani LOCÒ Small Shoulder Bag in Calfskin HK$12,000（原價HK$20,000，即約6折）

金智媛於劇集《淚之女王》中使用的同款手袋！以大型金屬標誌為主要設計，讓手袋更顯小巧和精緻，加上具品牌特色的桃紅色，配搭金屬鏈帶，盡顯優雅和華麗感覺。手袋可以放置輕便隨身物品，亦設卡片位置，非常方便。

Valentino官網優惠手袋款1. Valentino Garavani LOCÒ Small Shoulder Bag in Calfskin (官網)

這款為金智媛於《淚之女王》中，所配搭的手袋之一。(《淚之女王》劇照)

Valentino官網優惠手袋款2. Valentino Medium Stud The Shoulder Bag in Nappa with Chain and Tone-on-Tone Studs HK$16,620（原價HK$27,700，即約6折）

較新的款式之一，手袋以柔軟的小羊皮製作，配搭經典的菱格縫紉設計，並在每個線條交叉位置，綴以同色調的標誌性窩釘，締造出優雅和型格玩味。手袋設有一個粗手柄，可以手提或側揹，以打造不同造型，加上容量算大，內設拉鏈暗格，可以收納多樣隨身物品。

Valentino官網優惠手袋款2. Valentino Medium Stud The Shoulder Bag in Nappa with Chain and Tone-on-Tone Studs (官網)

Valentino官網優惠手袋款3. Valentino Garavani ONE STUD Nappa Bag with Chain HK$16,200（原價HK$27,000，即約6折）

簡約得來不失經典元素。手袋僅以大交叉縫紉和金屬窩釘作設計，看來簡單，但展現出立體和活力魅力，加上輕微的膨脹感覺，充滿優雅和型格玩味。手袋以柔軟小羊皮製作，內設一個卡片位置，可擺放簡單隨身物品，而且容易襯搭不同造型風格。

Valentino官網優惠手袋款3. Valentino Garavani ONE STUD Nappa Bag with Chain (官網)

Valentino官網優惠手袋款4. Valentino Le Troisième Mini Shopping Bag in Toile Iconographe HK$10,920（原價HK$18,200，即約6折）

非常悠閒和易襯的手袋款式。以經典的長方形和手柄設計，上面綴以黑色Toile Iconographe圖案，背面則為相反配色，為整體增添視覺玩味，盡顯時尚活力的氛圍。手袋設有可卸除式肩帶，可以手提或側揹，而且容量算大，適合一般出門使用。

Valentino官網優惠手袋款4. Valentino Le Troisième Mini Shopping Bag in Toile Iconographe (官網)

Valentino官網優惠手袋款5. Valentino Garavani VSLING Medium Handbag in Grainy Calfskin HK$16,800（原價HK$27,700，即約6折）

經典優雅的上班手袋款式。透過筆直的長方形和弧形手柄設計，締造出莊重和優雅的感覺，加上同色調的VLogo琺瑯標誌，展現出高級精緻魅力。手袋內的前後位置都設有卡片位置，以更方便整理物品，而上方亦設有拉鏈，大為提升手袋的私隱度。

Valentino官網優惠手袋款5. Valentino Garavani VSLING Medium Handbag in Grainy Calfskin (官網)

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