最時尚情侶Top 10　威廉王子與王妃凱特滿分登頂　哈利梅根排第5

撰文：女人我最大
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你心目中最會穿的名人夫妻檔是誰呢？近期英國時尚品牌Karen Millen，就根據在社群軟體中高達500萬則貼文進行分析，端看在網路上那對CP才是「最時尚情侶」？

想不到，統計結果出爐，冠軍不是演藝圈藝人或是時尚圈模特兒，而是凱特王妃和威廉王儲呢！

最時尚情侶排行榜Top 10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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凱特王妃和威廉王儲成為「最時尚情侶」冠軍

凱特王妃的高衣Q向來有目共睹，擅長將平價品牌和精品品牌混搭出高質感，又懂得透過服裝來表達自身立場，每次造型都能獲得外界的讚賞，加上老公威廉王儲本身也有一定的穿衣品味，兩人公開活動上的服裝也能相互匹配，種種原因都讓這對英國皇室夫妻打敗全球名人情侶和夫妻，成為Karen Millen從TikTok、instagram上以「style」、「outfit」和「fashion」數據分析的「最時尚情侶」冠軍。

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凱特夫妻高分狠甩哈利夫妻

凱特王妃和威廉王儲在Karen Millen的數據結果顯示，網友們對他倆的風格好奇度，相較於其他名人CP造型高出94%，在關鍵字的表現上，網友們對他們的時尚興趣，凱特王妃和威廉王儲還獲得了滿分10分，不只輕鬆打敗足球金童碧咸與轉行成設計師的維多莉亞，更是狠甩只有1.5分的哈利與梅根夫妻。

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「最時尚情侶」排行榜公開

在Karen Millen的「最時尚情侶」排行榜中，冠軍是凱特王妃和威廉王儲夫妻擁有滿分10分佳績、在抖音上有高達3.8億次的觀看次數，第二名的小賈斯汀Justin Bieber和他的老婆Hailey Bieber獲得6.1分，抖音觀看次數約2.29億次，第三名為名模Kendall Jenner和球員男友Bad Bunny拿到2.5分，第四名則是現正熱戀中的歌手Taylor Swift和球員男友Travis Kelce，獲得2.1分，第五名是1.5分的哈利夫妻，至於碧咸夫妻則是位居第9名。

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第一名：Prince William & Kate Middleton
第二名：Justin Bieber & Hailey Bieber
第三名：Kendall Jenner & Bad Bunny
第四名：Taylor Swift & Travis Kelce
第五名：Prince Harry & Meghan Markle
第六名：Harry Styles & Taylor Russell
第七名：Gigi Hadid & Cole Bennett
第八名：Kylie Jenner & Timothee Chalamet
第九名：Victoria Beckham & David Beckham
第十名：Ariana Grande & Ethan Slater

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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