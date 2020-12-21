梅麗史翠普記憶力驚人　用普通話如流背出9年前記下的唐詩

曾三奪奧斯卡影后寶座，現年71歲的梅麗史翠普（Meryl Streep）在2011年曾獲邀到北京文化交流，她當時還與世界著名大提琴演奏家馬友友同台演出。9年時間過去，她早前接受著名主持Stephen Colbert訪問，竟當場背誦了當年表演的唐詩。

梅麗史翠普在2011年曾到北京進行文化交流。（網上圖片）

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雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但梅麗史翠普仍然忙著為《畢業舞會》（The Prom）及《Let Them All Talk》兩部新戲宣傳，皆因兩部電影會在不同的串流平台上映，所以她早前接受Stephen Colbert的訪問，並順道宣傳她的新電影。

梅麗史翠普仍然忙著為她兩部新戲宣傳。（《畢業舞會》劇照）

在訪問途中，兩人談到美國前總統奧巴馬的回憶錄《A Promised Land》，皆因Stephen Colbert在訪問梅麗史翠普前，就剛訪問了奧巴馬，於是他在訪問奧巴馬前就拜讀了對方的回憶錄，剛好書中其中一章節原來關於梅麗史翠普，於是Stephen Colbert就趁訪問梅麗史翠普時，向對方讀出書中的內容。

梅麗史翠普笑言奧巴馬的記憶略為有誤。（網上圖片）

據了解，當時梅麗史翠普獲邀出席白宮晚宴，她為了一個角色學普通話，並在他耳邊朗讀「普通話的歌詞」。梅麗史翠普對此表示記得這件事，但她卻糾正了書中的內容：「我記得這件事，但奧巴馬記錯了，他的文筆很好，但記憶力就不行了。」

梅麗史翠普早前接受著名主持Stephen Colbert訪問。（影片擷圖）

之後梅麗史翠普回憶2011年去北京交流時的片段，當時她以中文背誦了唐詩《鹿柴》，而馬友友在一旁拉大提琴伴奏。她原定先後朗讀英語譯本及普通話版本，不過演出時聽到中共文化部長會到場，所以非常害怕，她還解釋中文字的音節發聲不對，意思就會不一樣：「例如『媽』跟『馬』。」所以她最後決定只讀出英語版本，而她讀給奧巴馬聽的其實是唐詩而非歌詞。

當時梅麗史翠普會先以英文及中文朗誦，而馬友友在一旁拉大提琴伴奏。（網上圖片）

最後Stephen Colbert臨時要求梅麗史翠普再次朗讀一次，她竟一字不露地背出來：「空山不見人，但聞人語響，返景入森林，復照青苔上。」雖然發音不甚準確，不過若知道這首詩是她9年前所背誦，她至今仍然記得，就不得不佩服她的記憶力。她朗誦完後謙稱：「地球上有每5個人就有一個是華裔，如果他們聽到我剛才的普通話，他們會發現我剛念得有多可怕。」