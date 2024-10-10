39歲女老闆賣掉創業公司　展開Gap Year回歸家庭　學習與自己和解

39歲的Lisa，曾是一位服裝設計師，也是一個創業者，去年，因為機緣巧合，她決定賣掉公司，開始自己的gap year。



2022年，她搬進一個採光極好的家，自己從頭裝修、設計，家裏沒有統一的風格，禪風的桌子和各種現代風的椅子搭配，各種明亮的顏色，相互撞在一起。家裏重要的地方，都掛上了藝術作品，是她在人生各個階段收集回來的。

作為兩個孩子的媽媽，她在家裏立下一個不常見的規矩：不允許孩子的物件放進客廳，因為「孩子是加入者，要來適應我們的生活。」如今，她每天運動、冥想、插花，有了更多時間和自己，和家人相處，也慢慢和自己和解。

自述：Lisa 一条編輯：張雅蘭

01 一個五彩繽紛像自己的家

我今年39歲，有兩個娃，現在住在上海。我去年把公司賣了之後，現在我就是躺平，自由而散漫地活着。

Lisa五彩繽紛的家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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現在這個家，是我兩年前搬進來的，當時就覺得它的採光非常好，我是一個非常需要陽光的人。家裏一切都是我自己全程設計的，家裏其實沒有統一的風格，是混搭的。比如家裏禪風的桌子，搭配了很多比較現代的椅子。

顏色也一直是我生命中很重要的元素，不同的顏色有不同的情緒，所以家裏的傢俱都沒有統一的色調，而且非常多彩，讓整個家很有記憶點。

我希望我的家和我一樣，有不同的風格，很奔放，活潑俏皮的感覺。 Lisa

而且這些年我收藏了很多藝術作品，我也希望設計一個像美術館一樣的家，可以展示我收藏的作品。所以每一個作品周圍，我都沒有擺放什麼傢俱。

我是一個在自己在乎的事情上非常較真，不在乎的事情上特別鬆弛的人。比如當時搬進來的時候，我就把家裏的踢腳線全部換掉，因為我覺得太醜了。而且我當時會為了房間到底要刷3次還是5次才能達到色標上的完美顏色糾結很久。反覆不斷和師傅溝通。

與此同時，我又是一個經常丟東西的人，我永遠都是最後一秒上飛機，也經常誤機，因為我覺得這些都沒那麼重要。好像是個兩邊都挺極端的人，看似矛盾，但這就是我。

在我家裏，沒有一樣東西是一個偶然或者是多餘的。我在買任何傢俱之前，都會把它們拍照，因為我不會用室內設計師用的軟件，就只能把它們擺在PPT上看一下，看看它們放在一起，各自的關係是怎樣的，是不是搭配，和諧的。我會很在乎它們之間的關聯性，不一定是從設計緯度，就是從我自己的角度，看它們有沒有化學反應。

客廳裏的桌子很特別，桌板裏面不同顏色的顆粒是用回收的環保材料做的，裏面顆粒的大小，間隙，有多少顆紅色、綠色、藍色，我都調試了無數次。圍繞着桌子，周圍的小沙發也是綠色、藍色，相當於桌子會把周圍的傢俱「拉」到一起，很和諧自然。

家裏的小物件也都是這麼多年收集來的，我年輕的時候也沒什麼錢，但是我會盡我所能去買一些我喜歡的東西。我從大學開始，就在關注藝術相關的東西，我會去古董市場淘一些自己喜歡的小物件和小古董，有些到現在都一直保留着。

02 沒有平衡，只有取捨

其實在之前，我的生活主線一直是工作。我之前給米歇爾·奧巴馬、章子怡、劉亦菲都設計過高定禮服。後來我身體不好，就慢慢喜歡上了運動，也創立了一個面向亞洲女性的運動服品牌。

那時候我在創業的過程當中，就算懷孕也沒停下來，一直工作到生產的前3天。我也沒有母乳餵養，因為我做了一些權衡，當時非常忙，我知道自己坐完月子就要馬上回去上班。我不覺得每隔3個小時喂一次奶，我能有好狀態，我覺得這樣對自己還孩子都不好，我承認自己不是全能的。

但是有一次我的女兒發高燒，我當時正面臨公司要融資，接下來就有4個會排滿日程表，我就是沒辦法，與此同時，我也特別內疚，常常覺得對不起孩子。因為公司事務太多，壓力很大，我會整晚整晚地睡不着，而且經常邊走邊邊想問題，等到有察覺的時候，已經不知道自己走到了哪裏。有一段時間，我的狀態非常差。

我一直是一個比較要強的人，懷孕之前都覺得自己很帥氣，沒什麼可以難倒我，但是慢慢我也接受了，我就是沒辦法讓所有事情都達到完美，我的能力是有限的。

在事業和家庭上，沒有平衡，只有取捨，我打算放過我自己。 Lisa

那時候有我喜歡的運動集團向我們遞出橄欖枝，我也覺得，已經升級打怪了這麼久，或許也是時候，要放慢腳步，重新整理自己，重新出發。開始自己的gap year。

03 從女性作品中汲取能量

現在我的家裏有十幾幅藝術作品，在每一幅畫的周圍，都沒有擺放傢俱。人生總有很多特別的時刻，我就想用很特別的，別人沒有的東西去慶祝這個時間節點。後來我就想，在每一個這樣的時候，就買一幅藝術作品。

《回顧No.3》，王瑜雯作品（一条提供）

我收藏的第一幅作品是「白雪公主」，當時我30歲，和我真正成為一個大人很有關聯性。這幅畫上面，畫了兩個女生，背後是一個廢棄的破舊的遊樂場，她們面前是一個白雪公主的人偶。我對這幅畫的解讀是，我們每個人內心都有一個非常童真的童年，我們慢慢長成了大人，也經過社會的洗禮，這未必是壞事，但我想，每個人心裏面，還是有一個純真的孩子。

《立秋》，曲豐國作品（一条提供）

在客廳中央的作品是曲豐國的《立秋》，是因為當時我們公司成立5年，銷售額到達了某個數字，我當時很開心，就想買一幅畫來慶祝，這幅畫講的是秋天，畫的是秋天的稻田，當時看到這幅畫，會讓我覺得特別平靜，有一種很舒適很富饒的感覺。

左：《Echoic Memory》，美國藝術家A'Driane Nieves作品；右：《Le BAISER》，法國藝術Ana KarKar作品（一条提供）

客廳裏還有一幅畫，是一位美國藝術家A'Driane Nieves的，她用了很多特別明亮的色彩，初看上去讓人很舒服，你也能看到藝術家傳遞的力量。後來我才了解到，這幅作品表達的是女性經受過的創傷，但不會很血腥暴力，其實你會更加被觸動。

這些藝術品當中，大部分都是80、90後女性藝術家的抽象作品。此前，我也是慢慢在尋找自己的風格，後來發現女性藝術家的作品很能打動我。

她們的作品都有一種柔軟的力量，沒有侵略性，會給我很多能量。 Lisa

其實我小時候並不是一個特別自信的孩子。我在中國台灣長大，那時候大家的衡量標準也非常統一，大家也是看你數學夠不夠好，語文夠不夠好。我那時候一周補習5天，數學還是只能考40分。

很長一段時間，我的老師甚至懷疑我的智商有問題。但是我知道自己很喜歡畫畫，總是能輕鬆創作出美麗的作品，我是一個想做一件事，就會想一百種方法達成的人，後來也找到了自己的事業。熱愛的事情，最終會成為你非常重要的資產。

這些年我跟很多的女性一起工作，我發現她們其實非常清楚自己的夢想，也知道自己想往哪裏走，但是她們每次講完，後面總要跟一個「but」，講哪些限制了自己。

有時候我覺得，現在對中國女性來說，是最好的時代，也是最壞的時代。比如我們現在可以和男人站在同一起跑線上，有工作的權利，選擇的自由。

但同時，我們身上依然背了很多「過去的枷鎖」。我們心裏依然會默默衡量，自己是不是一個好媽媽，好老婆等等。 Lisa

我現在覺得人生只活一次，可以再瀟灑一點。

04 明確需求，照顧好自己

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我一直很堅持，在我們家裏，孩子的東西就只能放在他們自己的房間裏，不能出現在客廳和其他公共空間。因為我希望我所在的空間是乾淨的，有序的。

我肯定會好好照顧孩子，但是不會因為他們改變我的生活習慣。 Lisa

當時在結婚前，我就和我先生明確了這一點。首先是因為我們兩個人相愛，組建了家庭，孩子是後來者，他們是加入我們的，應該來適應我們。

雖然我們周圍也有很多朋友，生活是以孩子為中心，所有的一切都是圍着孩子轉的，沒什麼不好，但這不是我想要的生活。

我們出去玩，我不會完全依照孩子的喜好。我去度假的時候，希望能比較安靜，可以看書，好好地吃一頓飯，我就不會選擇親子酒店，不會把孩子的需求，或他們去想去玩的地方作為我們度假的首選。

我們先決定自己想去哪裏，再找一個地方孩子也能去的地方。我們也會找一些彼此都喜歡的事情。比如我和我女兒都喜歡做美甲，我們就可以一起去，像朋友一樣。

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我和先生每個月都有兩天的約會日，有時候孩子也想跟着去，我們就會拒絕。因為我覺得只有兩個人感情好，你的狀態好，才能有更多的愛和能量分享給孩子。我堅持要做一個快樂的媽媽。我也相信孩子更願意和這樣的我在一起。

現在，我每天起來都會先做一個冥想，一周健身6天。之前我的願望清單上寫着很多事，現在也終於有時間去做了。我開始學習插花，會以一些藝術作品為靈感去插花，也是很有意思的創作過程。

我一直是一個計劃性很強的人，以前我呆在家裏的時候，如果天氣非常好，我就會很愧疚，覺得好像在浪費時間。但是現在我會沒那麼焦慮。

真的慢下來之後，我發現自己也能夠發現生活中的小美好了。以前是沒有任何精力的。有一天我走在路上，發覺樹上的葉子長出來了，其實是一件很無聊的小事，但我忽然發現我以前根本不知道樹枝新發的嫩芽是什麼樣子。在陽光下面，它有似乎是透明的顏色，非常漂亮。

現在我不會那麼急着要達到什麼目標，有時候覺得就這樣「躺平」也很美好，我更有閒情逸致去過一種沒有計劃的生活。

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