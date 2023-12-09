唔買樓會後悔嗎？百萬香水博主租屋15年：只要有能力賺錢便不焦慮

今天我們來看看阿花的家。每一個去她家玩的人都流連忘返～在這個100+平方米、坐擁廣州塔絕佳景觀的新家裏，一人兩貓快樂生活，還有滿滿當當「人無我有」的新奇玩意兒、香水家當。



可能也有小夥伴會有疑問，她為什麼不買房？裝修自己的家不是可以更快樂嗎？對於這個問題，我們花花世界的小夥伴獅涵寫了一篇推送，一起來看看：

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作為香水博主，阿花有一句很著名的口頭禪是：「寧買10支香，不買一套房。」 在二十多年前，珠江新城最貴的地段只要8000塊時，她站在那兒口出狂言：「只有傻X才會買在這兒。」 二十多年過去了，她在卡卡、崔姐姐和一眾老友之間，是唯一一個沒買房的人，但她卻在自己的出租屋裏越過越爽。其實，一個人如果一輩子都沒買過房到底會怎麼樣呢？她有沒有後悔過？我們一起來看看阿花到底把錢都花在哪兒了~

租房15年，她被喜歡的一切包圍着

敲開阿花家的門，閃現在腦海中的詞是「美麗富饒」，沒有冷淡的色彩，大部分的物品是彩色、生動的。這個房子最值錢的部分是陽台的view，可以完整地看到廣州塔，「當時一來到這，看了半小時我就定下來要租了，這景觀很敞亮，買不起至少我租得起。」阿花喜歡早上醒來被陽光暖和地照着，家裏有光，也是她喜歡這房子的原因之一。

聽到這，崔姐姐補了一句：「這我懂！我們的人生就是用光的藝術，家裏要有光，錢包也很光。」關於房子的面積大小，阿花説不出一個準確的數，但她知道，這裏大到足夠把她喜歡的物品都裝進去。對於一個戀物、奉承「more is better」的女人來説，這個家甚至不是她要住，是她的東西要住。三房兩廳的格局，被她改成了書房、工作間、卧室，每個空間功能明確，軟裝的佈置風格也不太相同。

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客廳

拿到這個房子的鑰匙後，阿花很快對客廳做了「去客化」改造，哈哈，甚麼意思呢？沒有爸媽喜歡的大沙發圍成一圈，沒有大茶几，只有一張寶藍色的 NY chair，是給她自己坐的，客人崔姐姐來了，要不就坐在坐墩上，要不就坐地上。「最近連我也被趕到地上了，椅子被貓全面佔領，也發生過人貓搶座位、罵罵咧咧的不愉快事件，當然也説明這把椅子真的很舒服。」總之不需要太多人的陪伴，一切相對以自我為中心。客廳背景牆直接用她收藏的物品來裝飾，因為阿花買的物品都有一個鮮明的特點：人無我有。因此作為軟裝也非常有個人特色。

這幅植物標本畫是她專門定製的，因為當時想選一幅裝飾畫，又不想選太普通的，於是就想到了訂一幅標本畫，「我很喜歡蕨類，也想選一些和我職業（香水博主）相關的植物，因為很多植物是可以入香的，香樟、姜、廣藿、木姜子......」把大自然帶回到室內的感覺，空氣都清新了。

除了這種清風拂面的物品，阿花也有怪趣味的、重口的物品，比如這個角落裏的花瓶，據她説，搬家那幾天，家裏來了好些幫忙的男士，有搬家師傅、有男性朋友，這花瓶就擺在家裏最顯眼的位置，而她午夜夢迴時才想起這回事，只留下無法挽回的、自己想笑的尷尬。於是她調侃自己：「別人背後寫着精忠報國，我背後寫着人無我有，哈哈哈哈。」

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餐廳

餐廳是家裏很重要的社交場合，朋友來了在客廳找不着位置，自然會聚集到飯廳這。一張圓桌圍繞着兩把椅子、兩邊卡座，的確比客廳要有位置坐。朋友都是吃完飯了才來，一般喝酒就坐在這兒。

牆上的軟木板又貼了些稀奇古怪的小玩意兒，其中有一幅畫寫着：Large fancy room filled with crap. 「這句話是我的生活哲學，也是這個家最好的註解，大房子裏放滿垃圾。」另一面牆上掛着一幅彭磊（新褲子）的畫：一個人物喪了吧唧地耷拉着腦袋，阿花説這很像她自己，什麼都不想幹。（實際上甚麼也幹得挺好）

置物架上還有個很美的小盤子，是來自景德鎮陶瓷家的作品，「這不比Gucci美多了嗎？」喜歡餐具的阿花，甚至有一個專門收納杯子的餐邊櫃，裏面也就滿滿當當地收了幾百個杯子吧。「你説喝水，拿兩個紙杯也可以喝，這些杯子主要是買個情緒，因為其中有一些東西打動了自己。」

看到這麼多心動的杯子，崔姐姐突然一問：「阿花，你體檢是過關的嗎？」「啊蛤？為甚麼這樣問呢？」 「因為你心動💓的頻率比別人高得多。」 哈哈，其實只要四個字就可以打動阿花：人無我有，她喜歡專屬感很強的物品。

工作間

接着來到一間完全為工作準備的房間——也可以稱之為香水房。但這裏和我們想象的不一樣，沒有做成一面壯觀的香水牆，把收藏都陳列出來。取而代之的是一個樸素的鬥櫃，你想象不到這個櫃子裏竟然放了五六百瓶香水，味道也不是很重。

「我覺得陳列出來對家裏的空間要求是很高的，要做得好看、錯落有致，要做階梯式的收納，香水還得避光防積灰，最省錢且最方便的收納方式就是抽屜。」陳列出來最可怕的還是：家裏有兩隻全自動闖禍機，一腳踹飛就心疼了。而且，她有時也在這寫稿，更希望這是一個乾淨整潔的空間。

「這些香水加在一起夠付首付嗎？」「鶴崗的話可以買兩套。」除了櫃子裏的，這整個房間的香水香氛收藏多達一千支，有些特別精緻，做得像藝術品一樣。「嗅覺和其他感官是不太一樣的，它是偏感性、很難去量化的感官，需要我們去造夢。」 （好的，阿花在誇自己）

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書房

接着來到阿花最喜歡的房間——書房，是一間為自己量身定製的迷你圖書館。「你全家最喜歡的地方竟不是香水房？」「不是！誰喜歡工作啊？」 （危險發言）這個房間有一面滿坑滿谷的書牆，十幾年來的藏書都安置於此，用阿花的話來説：「我就在這個房間裏。」

興趣愛好、亂七八糟很沒有條理的個性，全被這個房間好好地接納着，關上門，享受那種被包圍着的感覺。書籍被淺淺分類為中國文學、電影文學、妖魔鬼怪、香水、珠寶專業書...... 「追求你好累哦，要讀這麼多書。」阿花連忙擺手：「不用不用不用，長得不要太醜、有肌肉、講衞生、最好有鬍子就行。」

哈哈，她總是毫不掩飾地講述女性的慾望，沒錯，我們就是喜歡帥哥呀。這間房它租來的時候是一個雜物間，她花三千塊在淘寶上訂了一個開放式書架，隔板都可以自己調節高度，「但我不是特別推薦這個架子，因為它對固定的位置要求很高，我家木地板不是平的，也不能打固定，只能在天花板打，目前完全是靠上下支撐的力量在頂着，取書要非常小心。」在這幾個房間裏，我也最愛這間書房，倒不是因為多愛讀書，而是被淡淡書香包裹的安全感，以及一把椅子、一杯茶、曬曬太陽的愜意。

卧室

人生幾十年，這是阿花第一次睡大牀，以往租房，她都習慣睡一張兒童尺寸的小牀，大牀反而讓她覺得摸不到邊界，「雙手一攤出去，摸不到邊，就像鐵塔尼號上只有我一個人。」牀頭的鬱金香櫃收拾着她的金銀細軟，依然是那個選物的標準：奇怪的趣味、人無我有。

「給別人看，他們都不理解我為什麼要花錢去買這樣的首飾，松石雕成的海妖、麪包做成的項鍊，總之是些無法量產的新鮮玩意兒。」最新鮮的當屬這個甲冑，它的功能你們就自行腦補吧。這是當年崔姐姐在巴黎幫她人肉捧回來的，花了8000多，她説：「過安檢的時候，每個安檢員都要來看看我拿了個什麼東西，那個眼神尤其微妙。」阿花又好笑地補充了幾句：「自從我胖了之後，穿上它就像一隻待宰的豬。」只能請模特身材的崔姐姐來試穿了，穿上的過程彷彿是在穿滑翔傘的安全繩，哈哈，上身效果大家都覺得很高級，沒有半點邪念。

阿花家的物品信息量實在太大了，幾乎是一個奇妙物品博物館呀，但同時又很羨慕她能在這個家裏擁有一個完整的自我，她不受任何人的打擾，沒有人來評價這些物品的好壞，假使有的話，她也會回一句「關你屁事」！生活中只有工作、貓咪、愛好，而不存在太多家庭羈絆，的確是很幸福的。

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只要沒有失去掙錢的能力，不買房也不焦慮

回到開頭的問題：夜深人靜的時候，阿花有沒有後悔過沒有買房子呢？問題話音未落，她馬上説：「不用夜深人靜，我大白天也後悔。我後悔的不是沒有擁有一個自己的家，而是少了一筆增值的資產。我的物品只能陪我共富貴，不能陪我共患難，但房子可以。」

在人生的不同階段，崔斯坦和阿花這對老朋友，收入其實差不多，崔姐姐一開始就選擇買了一套56平的小房子，之後房價上漲，人生就走向了不同的分叉口。對阿花來説，或許自始至終房子都沒有那麼重要，「我的優先級別是高興，我不是很在意別人怎麼看我買的這些東西，沒用就沒用唄。」

在《螞蟻和蟋蟀》的故事中，螞蟻們夏天儲備過冬的糧食，而蟋蟀則在夏天唱歌玩耍。冬天來臨時，螞蟻們有充足的食物過寒冬，而蟋蟀因為找不到食物而餓死。「老一輩的人他們是螞蟻，因為吃了太多的苦，而一直處於囤糧的狀態。而我選擇了當蟋蟀，過喜歡的人生，通過購買來學習，每份工作都是與興趣愛好相關。不會為了囤糧而去做不喜歡的事，最後也能把自己養活，也沒有走下坡路。」

如果一輩子都沒有買房，會遺憾嗎？對阿花來説，應該是不會的。「我當時不知道房價會漲，如果回到當時的狀態裏去選，我還是不會優先選擇買房，因為我就是那樣的人，現在的點點滴滴、我是什麼樣子，都是那個時候的、每個大大小小的決定造成的，有得有失。」而且，在租房的經歷裏，她的運氣算蠻好的，幾乎沒有經歷過黑心房東、被連夜趕走的窘迫狀況，這些年租的房子，大部分都住得挺舒服的。

「在一個地方能把它築成我自己的空間，這地方對我來説就是家。我一直沒有很害怕的原因是，我沒有失去掙錢的能力，焦慮和不安全的底線就是你有一門手藝，哪怕去天橋擺攤都能賺點錢的話，就不用太害怕。所以我覺得現在有條件的話、有些東西哪怕沒用，但能讓你覺得很充實、特別好的話，也可以買，它們就像光一樣，能把生活照亮。」

買房、在一個地方定居是一種生活方式，租房、不停遷徙也是，它們之間沒有對錯，只有自己是否快樂這一簡單的標準。顯然，阿花是快樂的。‍‍好啦，阿花的家就分享到這。你們喜歡她家嗎？祝大家都過上自己夢想中的生活～

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】