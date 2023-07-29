請假做「自己」！內地興起Gap Day熱　是矯揉造作還是減壓良藥？

無奈並快樂着。Gap Day是萬靈丹？還是安慰劑？



「這周你Gap了嗎？」最近常被身邊的朋友這樣問。大概意思就是：有沒有從快節奏的生活中喘上口氣，給自己放個假？如果休息一天，那就是「Gap Day」。休息一小時，就是「Gap Hour」。以此類推的詞組，最近儼然已經和「City Walk」、「Bistro」一起，成為洋氣生活的代名詞。有人週中來個Gap Day，去郊野探寺廟；有人的Gap貢獻給了一直捨不得去的偶像演唱會。

Gap Day源於歐洲學生的Gap Year。他們畢業後，沒有進入大學或是工作，而是選擇Gap Year，也就是間隔年。在這一年裏，他們去旅行、做志願者、當臨時工等，以便找到自己真正的愛好和未來的發展方向，主打一個「休息之後，以更好的面貌再出發」。

現在，打工人們賦予了間隔年新的意義，時間也從1年縮到更短，甚至發展出了Gap Minute，被戲稱是「更適合中國寶寶體質的Gap」。而無論長短，所有的Gap都是打工人片刻不敢停息的無奈，其中盛滿了工作和生活不能平衡的自嘲與心酸。

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01 三年來首次Gap Day 我去榕江看村超

學校放暑假了，但是作為老師，曉琦還有很多事情要處理。上個月她一直忙着家訪，八月又要為新學期做準備。今年開學早，她覺得自己必須休息一天，不能總這樣繃緊神經。暑假第一週，她就在朋友圈裏看到很多家長帶着孩子天南地北地旅行，她也想出去走走，但因為很少出遠門，不知道去哪兒。

「我買了一個登山包，至今沒揹出去過。」曉琦是貴陽人，很喜歡自然和原始村落。最近，榕江的村超很火，她想着這裏離家近，兩天往返沒什麼壓力，便買了張高鐵票説走就走。登山包是30升的，去榕江有點兒大材小用，但是她真的很想帶着它去旅行，就在裏面胡亂塞了幾件衣服，權當撐包用。「到的時候，我才知道那天沒有比賽。」沒做攻略的曉琦，就這樣誤入沒什麼人的村超現場。和網上大火的比賽視頻相比，現場沒那麼激情澎湃，但她不覺得遺憾。

「傍晚的時候，我坐在草地上看他們踢球，莫名的感動。」錯過主目標的曉琦，隔天去了當地一個少數民族村寨，跟村子裏的阿媽買了很多她們自己做的手工製品。她説，感覺自己的揹包終於有了用武之地。

02 請假去看演唱會 我的Gap Day很值得

今年明星扎堆開演唱會，方方的偶像林俊杰3月在香港連開了兩週，因為是三年來的首演，票很難買。「好像整個港珠澳的人都在買票」，方方雖然錯失了第一週三場的票，不過幸運買到了第二週週五場的票，但是搶到了之後她卻很擔心。

方方住在廣州，在一家貿易工作從事財務，三月底很多業務正忙。為了看演唱會，她不得不請假一天，卻不知道該用什麼緣由。「是編一個還是如實説？」她還記得請假那天，走進辦公室後，支支吾吾半天，最終還是説出了請假的理由。沒想到領導笑了笑，就乾脆地在她的請假條上籤了字。

「我覺得這是兩年來他最帥的時候了。」方方説，她之前曾看到有人請假去看演唱會，因為用的是「病假」，所以遇到採訪都不敢面對鏡頭。她不想這樣遮遮掩掩地，好像自己做錯了什麼事情一樣。去看偶像的演唱會，她就想大大方方地去，暢快地聽，大聲地合唱。經過這次請假，她突然覺得，有時候自己決定做某件事前，總是想得太多。兩天極限往返香港，又在週日補班，處理客户的單子。但是她不後悔。

有時候Gap並不僅僅是一段空閒的時間，它更是一種在慣性往前衝的時候，可以停下來的勇氣。方方離開香港的那天晚上，雨下得很大，因為場地是露天的，所以當晚的演出大半人都淋濕了。她覺得就算碰上暴雨，跟偶像一起淋雨應該也是不錯的體驗。

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03 送孩子回老家之後 我去朋友家打了一天麻將

90後媽媽燕子有個6歲的兒子，小朋友剛剛幼兒園畢業，馬上就要開始上小學了。今年夏天有點兒熱，她想讓孩子回安徽老家避暑。跟家人商量好之後，燕子打包了各種可能需要的東西，把他送了回去。

孩子不在身邊的第一個週末，燕子呼朋喚友湊齊了四個人，在朋友家裏打了一整天的麻將。用她自己的話説，「那天我們打得昏天暗地」。那之後，她建了個麻將羣，約定好每月至少擺爛一天。在此之前很長一段時間裏，燕子幾乎沒有娛樂的時間。

平時工作就不輕鬆，空出來的時間，又都被用到孩子身上。再加上家裏有小孩，她從來不敢在孩子面前表現出對麻將的喜歡。沒當媽媽之前，她可以自由做很多事情，而現在，她必須考慮自己的言行對孩子的影響。偶爾在Gap Day的肆意妄為，是她的叛逆與釋放。

04 在郊外爬山拍照探寺廟 我做回了自己

「小能量去個公園，中能量去個郊區，大能量就去爬山，我喜歡遠足之後精疲力盡的感覺。」家住北京朝陽的瑞芹，是個見縫插針就要Gap一下的人。原本從事旅遊行業的她，疫情後轉行做了保險，有了更多的時間陪伴剛上小學的兒子。保險工作不用坐班，時間相對自由很多。每天，她送完兒子上學就返回家中工作。然而事情少有完美的時候，這樣的生活看似簡單卻也乏味，看似自由，細數下來卻幾乎沒有多少自己的時間。

生活無法逃避，但可以短暫地抽離。在和孩子爸爸溝通後，她會在壓力特別大的時候，將接孩子放學的任務移交對方。自己則利用這個時間開車去郊外兜風，或者約上閨蜜一起去爬山，探訪那些藏在山裏的寺廟。

「我就是那種必須見到山的人，我喜歡攝影，所以去公園拍拍我也會很放鬆。」這兩年，她帶着一台單反相機，從家門口的公園拍到張家口的羣山，她在夏天的圓明園、頤和園拍荷花，在奧林匹克森林公園拍向日葵，秋天到寺廟裏拍銀杏……北京的四季景緻在她短暫的Gap裏流轉，在這些獨處的Gap Hour裏，她不是「妻子」，也不是「媽媽」，她，只是她自己。

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05 放棄加班之後 我帶朋友圈玩拼圖

拼圖的時候，就是西西的Gap Hour。她在上海一家公司裏做HR，整整八年沒換過工作。身邊總是人來人往，她早已習慣用理智去面對分別，但是這種「理智」看在他人眼裏，是她似乎不怎麼通情義。之前團隊裏有人調崗，她組織了一次聚餐為人送行。餐桌上，她看着大家從歡聲笑語到沉默不語，心裏感到難過。但她不太會表達情感，臨別説的話有些生硬，最後還是對方主動給了一個擁抱。

回家之後，西西拿出一個拼圖，花了一晚上將散落一地的碎片拼湊成一幅畫。整整一千片。或許是工作性質的關係，西西已經習慣了隱藏感情。久而久之，她發現自己甚至失去了對生活的熱情。只有全副身心投入拼圖時，她才能暫時不去想那些太過複雜的東西，用最單純的方法，直奔目標。

每天回家，她都會玩一個小時拼圖。每次拼圖，都會拍下前、中、後三個階段的照片以作紀念，拼好之後，再裱框送給朋友。一次，她把照片分享在朋友圈裏，有人看到後，也和她一樣開始玩拼圖，也算是引領了潮流吧。

06 小孩去上補習班 我倆去足療店看電影

暑假開始，小黃夫婦的週末基本都在孩子的補習班裏度過。週一到週五，朝九晚六忙於工作，回家還要做飯洗衣、照顧孩子、輔導功課，現在孩子放假了，週末就更談不上休息。一天，他倆將兒子送到英語補習班後，突發奇想，不如到旁邊的足療店按摩休息一下。

小黃已經記不清自己多久沒去過足療店了。在她印象中，足療就是足底按摩，高級一點兒就是全身Spa。但是當天那家店直接讓她驚到了。「我才知道現在足療店也很卷，服務堪比五星級酒店。」那是家影院式足療店，也就是可以邊看電影邊按摩。2個小時的片長，看完剛好接小孩下課，一舉多得。

自從第一次嚐到甜頭之後，二人就開啓了Gap Hour模式。平時沒空看的電影，全都放週末足療的時候補片。一週的壓力、焦慮和疲憊都在技師的按壓中得到緩解。這段獨屬於夫妻的二人時光，讓他們感受到了久違的放鬆，平時輔導功課也變得慈祥了很多。

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07 Gap Day探索廈門 我找回了家鄉

「換個城市會更好嗎？」南米找不到答案。她之前在上海當編輯。去年回到家鄉廈門，前前後後找了三份工作都不太滿意。今年4月，她入職當地一家傳媒公司，轉型做PR。南米原本就很想嘗試品牌公關，以便藉此機會突破自己的舒適區，於是坦然接受了公司的安排。

然而這份工作與之前大有不同，安靜的她需要經常與人打交道。這幾個月，她越來越感覺到無力。「好像每個人都有800個心眼子」，工作的時候必須時刻保持微笑、對手機裏從未見過的人示好、調查合作方的喜好……人際關係的複雜程度超出了她的想象。她時常對數據和宣傳感到疲憊和無意義，卻沒法兒跟家人傾述。唯一能讓她放下緊繃感的方法是在城市裏漫無目的地探索。

在外奔波了十幾年，她記得上海的很多條路，卻對家鄉印象模糊。「每個地方都變了，又好像沒變。」她用每月兩次的Gap Day找回遺失的廈門，也找回自己與家鄉的聯結。「廈門今年新開放的東坪山林海線真的很美很治癒，你來廈門的話也去走走吧。」她説這條步棧道穿山面海，串聯了她小時候常去的蝴蝶谷、上李水庫、太清宮等地，到處都是綠植和鮮花，站在高處，能看到廈門島山海相接的地方，風一吹，整個人都自由了。

探訪得越多，她就越被家鄉的美驚豔。廈門的自然風景在治癒她的同時，也給了她啓發：或許世界上並沒有不對的城市，不對的只有人。Gap的意義即在於此。在人人皆卷的當下，我們都學會了用毫不懈怠來武裝自己，弦繃得太緊，所以Gap Day、鬆弛感、躺平、擺爛之類才會刷爆朋友圈。偶爾放下緊繃的工作狀態，放棄自證和自我消耗，習慣休息、享受娛樂並不是一件可恥的事情，不是嗎？你有過類似的Gap Day經歷嗎？