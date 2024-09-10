12星座新娘命定婚紗公開！雙魚愛浪漫選公主裙 這星座適合Deep V

【婚紗/租借婚紗/婚紗款式】婚紗款式眾多，若然未選到最合適的一款，不妨參考星座分析，找出你的命定婚紗。《01女生》找來s.a.bridal和大家分享12星座命定婚紗，並推介各星座適合的婚紗款式，把婚紗穿出個人風格。



在婚禮當天，婚紗是極重要的一環，直接決定你的氣質及視覺美感。除了按個人風格、婚禮主題及MBTI結果揀選婚紗之外，大家有沒有試過參考星座分析呢?

12星座新娘命定婚紗全公開(上) ！獅子座配頭冠更顯奢華 這星座宜簡約

12星座命定婚紗｜Libra 天秤座：荷葉袖、蝴蝶結、特色綁帶、暗花

十二星座中的顏值擔當，不僅注重儀表，而且也長得甜美可人。個性體貼又平易近人的天秤座身上總是散發著知性美，臉上也時常掛著溫暖笑容，因此人緣甚佳。

柔美細膩的設計最為適合天性善良的天秤座，輕薄的荷葉袖配上大小不一的三角形暗花設計，加上上身華美的閃飾和珍珠腰帶，襯托出高貴感的同時，也與天秤座溫柔浪漫的感覺互相呼應。

12星座命定婚紗｜Libra 天秤座：荷葉袖、蝴蝶結、特色綁帶、暗花(s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Scorpio 天蠍座：透視、Deep V、鏤空、馬甲

天蠍座有著令人捉摸不著的神秘感，心思細膩、敢愛敢恨的個性，令他們有著其他星座沒有的探視能力和吸引力。行事作風往往不按牌理出牌，也不喜歡古板的規章。

天蠍新娘不妨忠於自我，選擇前衛時尚的款式。今季流行的Deep V設計較過往更為大膽，採用深V到腰的剪裁，配以透膚的蕾絲材質，性感的同時不會過於裸露。Deep V設計在視覺上更可修飾臉部與上身比例，令新娘綻放性感迷人的魅力。

12星座命定婚紗｜Scorpio 天蠍座：透視、Deep V、鏤空、馬甲(s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Sagittarius 射手座：公主裙、立體剪裁、紗裙

射手座是天生的冒險家，愛好自由和無拘無束的生活。個性大方、坦率而且熱情，給人如沐春風的感覺，也時刻散發著青春美麗。

這款公主蓬蓬裙，上身剪裁簡約，被網紗覆蓋著的閃石刺繡在下層若隱若現，隨性得來不失華麗。下擺多層的軟紗打造出豐盈夢幻的效果，同樣與內層的閃石相互交織，舉手投足間散發出射手新娘仿如精靈般的空靈感。

12星座命定婚紗｜Sagittarius 射手座：公主裙、立體剪裁、紗裙(s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Capricorn 摩羯座：復古、花邊、蕾絲、高領

作為思考型的星座，摩羯座心思細密，重視內在修養。為達成目標，摩羯座會堅持不懈、勇於面對困難，給人的感覺謹慎、可靠而且有責任感。

復古婚紗講究的是細緻華麗的蕾絲、用料、古典的設計和令人讚嘆的細節，完全符合心思敏銳的摩羯座對美的追求。領口邊用上圓形緹花蕾絲，加上七分袖設計，穿出一身文藝感，讓新娘散發一股高尚雅致氣質。

12星座命定婚紗｜Capricorn 摩羯座：復古、花邊、蕾絲、高領(s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Aquarius 水瓶座：不對稱設計、誇張袖子、褲裝

有天王星作為守護星，水瓶座具有獨立自主的創造力，對任何新奇有趣的事物都能展現強烈興趣。處事方式異於常人，卻獨一無二，骨子裡總藏著叛逆因子。

單肩款婚紗的不對稱設計，讓婚紗看起來更具特色，也能突顯肩膀優美的線條。拼接網紗抓皺的小澎袖自帶壓場感，加上高衩裙擺創造出的氣勢，仿如為個性獨特的水瓶座新娘而設，令人眼前一亮。

12星座命定婚紗｜Aquarius 水瓶座：不對稱設計、誇張袖子、褲裝 (s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Pisces 雙魚座：心形胸、紗袖、浪漫風、公主裙

由海王星統治的雙魚座的情感豐沛，不但善解人意，同時極富同理心。天性溫柔的雙魚座同時具有無與倫比的藝術細胞，也是個標準的浪漫主義者。

採用多重紗質小垂袖設計，手臂上的紗質面料襯托出雙魚座的柔美，配搭浪漫的心型胸，完美刻劃出胸線。下身的蓬蓬裙打造出公主般迷人的氣質，洋溢著甜美而浪漫的感覺。

12星座命定婚紗｜Pisces 雙魚座：心形胸、紗袖、浪漫風、公主裙 (s.a.bridal)

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