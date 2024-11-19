審美好的人才不會亂買衣服？5招令你擁有高品味　培養理性消費觀

「哇，這件衣服太漂亮了！我一定要買下來，無論如何都要擁有它！」

「這個顏色和圖案真的太吸引人了，我想嘗試一下！」

「看起來這麼時尚，穿起來肯定好看！」



大部分人看到漂亮的衣服，容易被某一款流行的款式、鮮豔明亮的顏色、精美的剪裁和設計還有促銷所吸引，往往會陷入買得多遠比買得對好的誤區。結果就是心動之下的衝動消費後，發現這些衣物並不適合自己，它們與自己的身材、氣質或者個人風格格格不入，最終被束之高閣，打入衣櫥裏的冷宮。衣櫥裏滿滿的衣服，卻總是沒有衣服穿。其實問題出在審美和眼光。

快來學如何穿出個性時尚風格，5方法教你建立個人審美標準，別再隨波逐流花錢亂買衣服！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

輕鬆穿出個人風格 5方法教你提升審美（IG@ganaesra；01製圖）

+ 4

審美好的人富有洞察力

所謂的好看，並不是絕對的標準，而是因人而異。審美好、眼光獨到的人之所以不會亂買衣服，是因為擁有一種與眾不同的洞察力，能夠準確地辨識何種風格、何種剪裁才最符合自我。對自己越了解，清晰地認識到自己的身體特點、個性風格以及生活場景，知道哪種款式、顏色、剪裁適合自己。

由此，在購物時，越不會被華而不實的衣服所迷惑，能夠理智、審慎地選擇每一件衣物，確保它們與自己的氣質和形象相得益彰才會買下來。在眼花繚亂的服飾店裏，他們不被時尚潮流所左右，也不輕易陷入隨波逐流的誘惑中。相反，他們憑藉着自己對美的敏鋭感知和獨特的審美標準，挑選出最適合自己的服飾。

審美其實就是對美的敏感度，審美好的人對細節和整體效果都有一種特別的敏感，可以更準確地感知到衣服的設計、剪裁和質地是否符合自己的品味和風格，從種種細微之處中發現美。

審美觀念反映在對細節的重視

審美好的人注重衣服的剪裁和設計，懂得欣賞剪裁精湛、面料優良的衣服，能夠從細節中感受到設計師的用心和匠心。他們會關注衣服的版型和面料是否符合自己的身體曲線，以及是否能夠展現自己的優點和遮蓋缺點。

他們會注重衣服的顏色和圖案，他們會選擇那些與自己膚色相搭配、個性鮮明、有品位的顏色和圖案。他們會考慮到顏色的搭配和協調，以及圖案的美感和獨特性。衣服的領口、袖口、褶皺、鈕釦等部分，都是必須觀察的細節。相比之下，那些審美欠佳的人往往會盲目跟風，追求時尚而忽視自己的身體特點，導致購買到不適合的衣服。

我們應該適當地反思自己的購物習慣和審美觀念。很多時候，亂買衣服並不是因為真的喜歡那些衣服，而是因為缺乏對美的認知和敏鋭。為了避免衝動消費和後悔，我們需要對於美的定義有一個更全面、更深入的理解。

+ 8

5方法提高審美標準和眼光

提升個人的審美，是避免買到過多不合適的衣服的第一步。我們可以通過一些簡單而具體的方法來提高審美和眼光：

1. 拓展自己的視野

多觀察時尚雜誌、時尚網站、社交媒體上的時尚搭配，了解不同風格的衣服設計和搭配技巧。積累更多的時尚元素和潮流趨勢，增加對於美的感知和理解，培養更深刻、更寬廣的審美眼光。

2. 了解自己的身體特點

包括身型、膚色、身高等因素，以便更好地選擇適合自己的衣服款式和顏色，準確地把握衣服的選擇和搭配。

同場加映：6大人際技巧令你桃花、人緣直線上升 提升自信心 成為社交高手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3. 找到個人風格

逐漸發展並完善自己的個人風格，在購物時應該根據自己的風格來選擇衣服。

4. 注重衣服的細節和質量

包括剪裁、面料、做工等方面。學會辨別高質量的衣服，可以幫助提高對衣服的審美水平，並避免購買到劣質或不合適的衣服。

5. 選擇經典和基礎款

即使你對時尚不是很敏感，但一些基本款和經典款式的衣服也是一個不錯的選擇。這些基本款和經典款式如T恤、襯衫、牛仔褲等基礎單品通常比較簡約和百搭，不容易出錯。

審美是一種可以培養和鍛鍊的能力，只要願意花點時間和心思，我相信每個人都能成為一個審美達人。此外，培養理性購物習慣也很重要，避免受到情緒和慾望的影響。制定購物預算、購物清單、進行比較購物等方式，幫助我們更加理性地進行購物決策，將有限的資金和資源用於更有價值的事物上。

同場加映：女性成長｜踏入30歲開始懂的7件事 擺脫焦慮 揭開人生新篇章（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【本文獲「Goody25」授權轉載。】