台灣營養師分享4大助眠營養素　吃對食物不再失眠　躺下秒入睡

晚上睡不著的人，這幾樣東西吃起來！



睡前如果還在滑手機，小心嬌嫩的皮膚會變差喔！關於好好睡覺這件事，講起來輕鬆容易，但其實對很多人來說超～難，工作忙碌了一整天，躺上床卻沒睡意，真的超、痛、苦，台灣營養師高敏敏這次特別來分享「好睡4大營養素」，還有睡前千萬別做的事，有睡眠困擾的大家不妨參考看看！

4大助眠營養素讓你每晚睡個好覺，3大類食物讓你夜夜翻來覆去睡前碰不得！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大好眠營養素 3大類食物睡前忌吃（01製圖）

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幫助睡眠營養素推薦

1. 礦物質鈣

鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，有穩定神經、放鬆肌肉，避免半夜抽筋的功效。根據台灣衛福部建議，鈣質每日攝取量1000mg，而13～18歲的青少年則為1200mg。礦物質鈣可從小魚乾、豆乾、牛奶、杏仁、莧菜等攝取。

2. 礦物質鎂

礦物質鎂推薦像是黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜，可提升褪黑激素、降低皮質醇，使睡眠品質更好，更是與肌肉的放鬆和收縮相關。補充足夠的鎂還能幫著血管放鬆、降低血壓。

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3. 色胺酸

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，常見的食物像是起司、雞胸肉、豬里肌、雞蛋、黑豆。補充色胺酸後，會先組成血清素來幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素幫助睡眠。

4. 維他命B2、B6

維他命B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，和維他命B2一起作用，可幫助合成血清素，使色胺酸轉換成褪黑激素幫助睡眠。推薦的食物如牛奶、燕麥、瘦肉、魚類、堅果種子類、豆蛋類。

睡前不要吃的3大類食物

睡前的飲食，也會大大的影響睡眠品質！除了適當的補充好睡營養素外，高敏敏也提醒，睡前就不要再吃高熱量的宵夜了，像是炸物、火鍋等，會增加腸胃負擔、胃酸逆流、火燒心。

有些人覺得喝點酒可以助眠，但其實酒精代謝容易淺眠，會讓睡眠品質更差，還有含咖啡因的飲品也不要碰，例如茶飲、咖啡、可樂，過量的咖啡因會刺激交感神經、抑制睡意。

打咩打咩！睡前不要做的事

睡前不要再滑手機了！屏幕藍光刺激，會讓大腦更興奮，反而失去睡意，也不要再一直動腦計畫事情，當腦袋運轉無法放空，會影響睡眠中樞神經，易導致失眠淺眠。

最後，睡前就不要再跳舞了，劇烈運動會讓體溫上升、心跳變快、精神易亢奮，請改作溫和的舒緩運動，例如瑜伽就是很好的睡前放鬆運動，大家可以試試！

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