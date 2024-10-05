IG自拍一定要開濾鏡？社交媒體引容貌焦慮　關掉修圖還原美麗真我

隨著越來越多人使用Instagram的限時動態，許多濾鏡特效應需求而生，但如果我們仔細觀察會發現，濾鏡的公式不外乎是：大眼、小臉、紅唇，而當我們越來越依賴時，會不會讓單一審美觀愈來愈膨脹，對自己的外貌及身體產生焦慮呢？



近年明顯感覺到，Facebook退燒、Instagram當紅；年輕一代開始願意加長輩Facebook好友，反正真正的生活抒發與心情書寫，早已移轉到Instagram。

Instagram世界，以照片圖像為主，數億個方格，盛載各式各樣的自我解放。大家在這裡找到一片天，無論你現實生活如何，都能開疆闢土，當自己的創世神，打造想要的形象，人人有機會追蹤數破萬、有潛力成為KOL。

「我們來錄一個限時動態。」根據2021年1月的一項統計，全球每日有5億用戶，會使用24小時後即消失的限時動態（Story）。從原先的隨拍隨發，到後來也逐漸像貼文排版，要講究美感、追求某種一致。

像我個人，最初使用限時動態，是為了方便記錄轉眼一瞬的事，但後來花費愈來愈多時間，在重新調色、排版、增放文字等後製上。

Instagram限時動態的濾鏡（filter），應需求而生。拍照或錄影時，先選好符合情境的濾鏡，按幾下、滑動幾次，輕鬆獲得成品。官方也鼓勵用戶創作，自行打造想要的濾鏡。

除了色調和文字，最受歡迎的濾鏡類別，肯定包含能產生上妝效果的。曾經人們曾流行「雪餅」濾鏡，一個讓臉上布滿亮面白點的特效，據説能夠遮瑕變美。既有人愛用，就有人不解，在台灣網路論壇如Dcard、PTT也曾引發討論。

Demi Lovato提醒我們的事：濾鏡千篇一律，滿足誰的審美？

Demi Lovato對上妝濾鏡提出犀利質疑（Instagram@ddlovato）

即使沒試過「雪餅」，我前幾天和朋友出門時，也感受過上妝濾鏡的實用性。試想，和姐妹們在咖啡廳，一邊吃喝美食，一邊聊天聊到口乾舌燥，有時還真懶得補妝，但為留紀念，還是必須合影。

「這個很騙。」「我知道一個更騙的。」我們隨興挑著濾鏡，這年頭，照片騙或不騙，已經能自嘲式的討論，無須害羞。

看著畫面中的自己，臉蛋瞬間變小、眼睛發亮有神、皮膚細緻到毛孔全無（不像人類），我們嘻嘻哈哈地很滿意。而事後，再次回看照片，我忍不住開始思考，這個「滿意」究竟從何而來？

雖然「濾鏡」乍看之下，和「修圖」類似，都是變成主流審美「更漂亮」的模樣。但其實，濾鏡有更固定的一套公式——將臉對準相機內鏡後，它會自動偵測，把認為你「不好的」變成「好的」——例如放大瞳孔、縮小鼻翼、染紅唇色。

有了它，青少年該怎麼學習接受自己？（How are teens supposed to learn to accept themselves with this?） Demi Lovato

2021年3月1日，美國女歌手Demi Lovato在Instagram上傳她套用濾鏡後的影片。「這不是我真正的眼睛」「我的皮膚沒有那麼光滑」「所以我的鼻子需要小一點嗎」短短五秒鐘，對於上妝濾鏡，她提出犀利質疑。

濾鏡一框，我們被修正、被改變。是什麼，默不作聲地，對我們外貌進行點評指教；而我們也在不經意間，要滿足誰的審美觀。

現代少女少男：我們在虛擬世界，尋找丟失的自信

「幸好我13歲時，沒有這種東西（濾鏡）。」Demi Lovato擔心，Instagram可能為青少年帶來負面影響，例如產生外貌及身體焦慮、想進行非必要的整形手術等等。

事實上，Demi Lovato的擔憂並非空穴來風。早在2020年2月，CNN Business報導指出，一位整形外科醫師表示，她有一半的掛號者，會帶著自己套用濾鏡或修圖後的照片，作為整形範本；而非像過去，詢問如何改善特定身體部位，或以仿造明星藝人的模樣為主。

當人們持續以濾鏡進行展演及偽裝，可能在不知不覺中，讓單一審美觀愈來愈膨脹，我們也愈來愈無法面對真實面貌的自己。

女性主義作家Naomi Wolf在《The Beauty Myth》一書，提及：「當女人從家庭迷思解放，卻又被美貌迷思控制。」關於大眾媒體的女體呈現，已有許多研究及議論。有趣的是，為Z世代的我們，在社群平台上，身兼使用者與創作者，似乎比主流媒介更有影響力。

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從另一個角度來看，濾鏡正在滿足新世代的需求。我們之所以使用濾鏡，不外乎是想讓自己在社群媒體，呈現「最好的樣子」，被人稱讚或喜歡。我們可以透過社群媒體，找到在現實生活裡遍尋不著的自信心，勞動及金錢成本低，也簡單得多。

而需求的反面，是困境。社群媒體上的表現和成就，容易成為自信心的唯一來源，這在求學階段尤其明顯，也是為什麼，比起成年人，我們更需要關注青少年在其中所受到的影響。

對於理想的模樣、建立自信的管道，想像一直很少。於是不難理解，為什麼從社交模式到審美觀，至今依舊僵化而單一。

如果關掉濾鏡之後......

在同篇貼文裡，Demi Lovato為自己過去經常使用美顏濾鏡而道歉，表示自己忽略它可能造成的危機。

我倒覺得，不必say sorry，甚至我也不會呼籲「我們都停用濾鏡吧」。畢竟濾鏡確實好玩、有趣、有助於展現某種特色；下次沒上妝但想拍照時，我很可能還是想借用它的「力量」——但於此同時，我也會往前多想一步，思考它背後所揭示的意義。

濾鏡或修圖，都讓人處於某種安心狀態，但這份「安心」為什麼存在？我們有沒有機會，另尋別處，找到新的、不一樣的，對待及肯認自己的方式。

我很喜歡的詩人Rupi Kaur，寫過一首詩。她這麼說：

「在追求完美的路上，我不斷調整改變，每當我覺得夠美了，對美的定義又倏忽改變。要是根本沒有終點線，我卻在追趕的路上，失去了與生俱來的禮物呢？畢竟缺乏安全感的美，是美不起來的。」



經歷過小狗吐舌、雪餅濾鏡的流行，也讓我們同樣期待，在不久的將來，各種面容體態，都能夠百花齊放，吹起微風陣陣，全是不一樣的美麗。

參考資料：

[1] 2021 年必須知道的 Instagram 統計數據，Learning Hub

[2] Instagram: distribution of global audiences 2021, by age and gender，Statista

[3] Demi Lovato Posted a "Friendly Reminder" That Instagram Filters Are Dangerous，Bustle

[4] Plastic surgery inspired by filters and photo editing apps isn't going away，CNN Business

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【性別觀察】「小臉、大眼、紅唇」Instagram濾鏡：千篇一律的美麗，你膩不膩？】