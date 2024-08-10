生得靚等於人生贏家？揭露美女的6大日常困擾　黑面都是迫不得已

世界上美女眾多，看到美女我們總會多望幾眼。對於長得漂亮的女生，大多數男生都會看得目不轉睛，至於同性方面有些則會欣賞也有人會羨慕，當然也有人會妒忌。



很多人誤會美女一定是經常得到其他人給的方便，煩惱也會比較少，但其實美女也有煩惱的，只是平常人可能覺得這些煩惱是平常人不能明白的。

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美女們日常的6大困擾（《世界奇妙物語 美人稅》劇照；01製圖）

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1. 板起臉又說高傲，友善又引來麻煩

美女其實真的會有左右為難的時候，面部沒有表情被人家誤會自己是高傲的，不能被接近；過度友善又會引來不必要的麻煩，讓她們很難拿捏到底該怎麼辦。你想不到美女會引來什麼麻煩？

就很簡單的，當美女與異性聊天時，如果太友善或者貼近一點，對方可能會誤會這是在調情，然後對方也開始調情了。然後對方發現其實美女純粹表達善意而已，就會惱怒覺得美女其實是在勾引。為了避免麻煩，多數美女都會選擇板起臉，除非是與熟悉的朋友一起，否則很難見到對方的笑臉啊！

2. 明明是社交焦慮但被他人誤會

有顏值不代表自信心也能成正比。其實很多長得漂亮的人，其實她們的內心也有着不安的焦慮感，這很可能是剛才所提的第一點所引起的，所以讓她們有了社交焦慮症。

由於在不熟悉的環境，這類有社交焦慮症的美女很可能不會與其他人說話和互動，讓人誤會她們擺臉、高傲，其實她們只是不懂要如何與其他人互動。也有些人下意識以為美女都是高傲的，所以很少主動與她們溝通，一來是被對方的美色給震懾，二來是不想慣養對方自以為是的態度。就因為這樣的「以為」，讓許多美女無端端就被邊緣化了。

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3. 厭女情結

俗話說紅顏薄命，這其實是有根據的，尤其是長得非常漂亮的女生，很多時候她的命運也會變得多災多難。長得異常漂亮的女生要面對同性與異性的厭女情結，同性憎恨她太美麗搶了風頭，異性則為了得到她的青睞而爭破頭。所以，美女被同性與異性的那份「討厭」而夾在中間，不管怎樣做都可能會讓人誤會。

4. 總是讓人覺得是「花瓶」

在職場上，美女會比其他女性更容易遇到性別待遇不公的情況，又或者因為長得漂亮而忽略了工作能力。人都是先入為主的比較多，所以一旦其他人第一次見面只記得其容貌，就算擁有專業知識，也會被暫時忽略。有些美女不喜歡這一點，因此會努力表現自己，希望人們不要只是看到她的美貌。當然，也有一些美女會選擇順水推舟，讓自己在職場上更順暢。

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5. 只要穿得稍微露一點會被認定是玩咖

長得漂亮的女子如果打扮得較為火辣，旁人不管認識或不認識都會自動將之歸類為「玩咖」，應該時常夜蒲，更嚴重的可能會讓人覺得很淫蕩。這樣的觀念其實真的讓她們很無奈，穿得性感不一定就是玩咖，也不代表是誰都可以撩她們啊！

6. 別人不相信美女也會不安

很多人誤會長得漂亮的女生就是人生勝利組，很少會失利，怎麼可能會不自信，這一定是矯情、以退為進。其實很多人不知道，漂亮的女生都不是太敢與他人分享心事，擔心聽的人覺得自己是矯情、做作，傳了出去就變成是自己在裝模作樣博同情。

這實在是誤會大了，美女也是人，美女也是會遇到不順遂的事情，只是上天比較眷顧她們，加上家族的基因，所以才會長得比較標緻。如果你的身邊有不出聲的美女，試下主動與她們溝通，別邊緣化她們了。

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