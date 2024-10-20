46歲前環球小姐　做了10年3孩全職媽媽：我對自己的樣子很滿意

2022年，「劉畊宏女孩」爆火內地網絡，400多萬人同時在線學跳操，掀起了全民健身的熱潮，直播間裏，作為陪練的太太王婉霏ViVi，時不時的偷懶和「划水」讓網友大呼看到了自己。



最近，她被網友質疑「跳了兩年一點沒瘦」，她回應道：

我對自己的樣子很滿意，很自信。 王婉霏

今年46歲的王婉霏ViVi，曾是選美冠軍、環球小姐、中華小姐，出演過周杰倫的MV（微博@王婉霏7）

29歲和劉畊宏結婚後，她成為一名全職媽媽，養育了三個孩子，她笑稱自己只是一個追求健康生活的「家庭主婦」（一条提供）

今年46歲的王婉霏ViVi，曾是選美冠軍、環球小姐、中華小姐，出演過周杰倫的MV。29歲和劉畊宏結婚後，她成為一名全職媽媽，養育了三個孩子，她笑稱自己只是一個追求健康生活的「家庭主婦」。直到最小的孩子也上了幼兒園，她開始直播、做個人品牌，重回職場打拼，一家五口現在蘇州工作、生活。

5月底，我們來到他們的跳操直播間探訪，和王婉霏ViVi聊了聊最近被觀眾質疑「跳了兩年一點沒瘦」，以及現在面臨熱度下降的問題，她說，對自己現在的狀態非常滿意，「其實我都忘了我現在幾歲，如果我50歲還能保持現在這樣子已經很棒了。」

自述：王婉霏 一条編輯：秦楚

01「我不是一個女明星」

兩年前，我們一場跳操直播有400多萬人同時在線，最誇張的時候，觀看累計能有4.2億，平台說我們破了記錄，我們當時有點震驚，震驚到有點恐懼、害怕。跳了兩年之後，直播間的評論裏開始有人質疑我——為什麼訓練了這麼久依舊不夠瘦？

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觀眾對我的期待值可能是要像一般那種女明星，A4腰很細，手臂要很瘦，人要非常精緻。我就覺得who cares，每個人對美的追求、定義不同，站在劉教練旁邊的不需要是「帕梅拉（Pamela Reif）」，我對自己現在的樣子很滿意，很自信。

我自己認定我不是一個女明星，而是一個追求健康生活的「家庭主婦」。 王婉霏

最開始《本草綱目》的跳操，是我在產後要恢復的時候劉教練幫我設計的，每一胎他都設計不同的動作給我。因為媽媽剛生產完是很難出門的，帶孩子的同時，又要恢復身材。剛好遇到疫情，大家都沒法出門，我就跟教練說可以把這些東西分享給大家，帶大家動起來。

以前教練私底下帶我運動，我是會罵他的，會跟他說「夠了這很累了」，態度超差的。那時候對我來說運動是一種熬煉。現在跳操讓我愛上運動，我今年還開始跑步、打網球。

跳操之前我覺得跑步是一件非常無聊的事情，因為體能差，所以跑的時候會上氣不接下氣。體力變好之後，在跑步的時候我會很享受，享受流汗的狀態，享受一邊聽音樂一邊看風景，那個moment是我自己跟自己獨處，非常快樂。

也因為跳操，我的協調性還變好了，第一次上網球課的時候，網球教練非常驚訝，他本來以為像我這種「上了年紀的婦女」可能會笨手笨腳的。過程中教練一直問我說，你體力還行嗎？一個小時了你還不累嗎？我說我平常在直播間跳操比打球累多了。現在我可以掌握很多運動，最近又買了單車，天氣好的時候，我們全家還會一起去騎行。

如果我把過去的照片拿出來給大家看，大家會發現真的和現在相差很大。我18歲的時候參加選美比賽得了第一名，讓我有機會可以進演藝圈。18歲以前我剪短髮、打籃球，每天跟男生混，不會穿裙子。我是在選美比賽中才學會怎麼樣穿高跟鞋走路，怎麼樣化妝，那個時期對我來說是一個很大的蜕變。

進入演藝圈後，在工作的時候遇到很多藝人，劉德華、成龍大哥、袁詠儀、鍾麗緹，還有法蓉姐，覺得好夢幻，是一個小迷妹的狀態。最開始我對自己的期許是成為一個好的電影演員，結果還沒有迎來我職業的高光時刻，就跟劉教練結婚了。

其實我是學化工專業的，去演戲、做主持人都是從零開始。第一次演戲的時候被導演罵得超慘，我必須要用閩南語講對白，演戲我已經很生疏了，再講一個生疏的語言，對我來講就難上加難。

劉教練在那個時候是我們的前輩，他15歲就出來演戲了，他教給我電影、電視劇、舞台劇不同的表現方法。比如演電影的時候，微妙的一點眼神就夠了，要儘量收斂，舞台劇的時候要誇張一點，還要加上肢體表現，這一點也運用到了我們現在的直播中，只有張力夠一點，才能穿透小小的屏幕，讓大家感受到我們。

02 做了10年的全職媽媽，更要做自己

和劉教練進入婚姻後，我做了十年的全職媽媽，每天負責三個孩子的生活起居和學習。我不在乎人家說我是劉教練的太太，孩子的媽媽，可以做好太太、媽媽的角色也非常得棒。

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前天晚上不管工作多晚，我早上6:30都要起牀叫我的小孩，給他們做早餐，然後騎電瓶車帶他們去上學，晚上會陪我兒子打籃球。兩個女兒現在在學打網球、跳舞，既然她們學我也要學，這樣不就又有共同的興趣了嗎？

劉教練非常黏人，他常常一天到晚都在跟孩子搶媽媽，經常會跟三個小孩說，老婆可以還我了，她已經陪你們睡很多天了。在我們家每天晚上都會上演搶老婆、搶媽媽的戲碼。

實話說，我很享受在這個過程中被他們需要。 王婉霏

在我們家三個小孩的教育上，我比較在意他們的品格，而不是今天你有沒有考100分。大兒子宇恩看到需要捐贈的人，他就會和我說「媽媽你給我錢去幫助他們」，我覺得跟我要來的錢，他再去幫助別人是不是很容易，我就提議他留長髮，可以做成假髮捐給癌症患者，或者賣錢捐給別人。

結果他從幼稚園大班一直留到小學二年級，過程中遇到了非常多的困難，被朋友同學取笑是女生，上廁所的時候被趕出來。我那時候已經有一點不忍心，問他現在這樣你能承受嗎？要不要把頭髮剪了？他說不要，他可以堅持。外人看起來好像不過就是留頭髮、剪頭髮而已，但我認為是很重要的教育。

現在我也創業了，是兩個品牌的主理人，是大家的ViVi姐，忙的時候會從早上一直工作到晚上十一點，直播對品、看腳本、試光，事後覆盤，開會……

好好地活在當下，就可以享受在其中。 王婉霏

跟我孩子在一起的時候，陪他們瘋，陪他們成長；跟劉教練在一起的時候，就盡情地相愛；跟同事工作的時候，就一起努力創造。

我們每一個人都有很多的角色，但是做回你自己的時候是重要的。尤其是女性，我的老公需要我，孩子需要我，工作上有很多同事需要我，但是我也需要我自己。

我會保留一個自己的空間，我蠻喜歡獨處的，聽聽音樂、看看書、養小兔子、整理我的花園，然後佈置我的廚房，很療癒。我是一個「找事」的人，不喜歡每天重複做一樣的事情，會變着法地玩：比如隔一段時間，我就把我的廚房重新刷一刷，換個顏色；做一餐飯可能變換十種吃法，就覺得心情很美……

03 「如果我50歲還能保持現在這樣，已經很棒了」

現在直播間跳操趨於穩定之後，維持在十幾萬人在線，如果有一些特殊嘉賓，會再高一點點。我們對這個數字一直是比較冷靜的態度，運動就像人生一樣，是持續性的，它是波浪式地在往前進，你不可能一直都在上面。劉教練說，哪怕最後只剩下兩千人在看，都會堅持帶大家運動。

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那個時候很多人跟我們一起跳操是因為真的有需求，尤其是很多醫護人員，讓他們在工作壓力非常大的時候能有個釋放的途徑。直播間很多觀眾覺得我真實，常常說我在「演」他們，想要偷懶，又不能偷懶，很矛盾。

其實跳到大概半年的時候我都累了，覺得每天都是重複性的活動，想休息了，和劉教練說我可以不要再跳了嗎？但是很多人透過平台給我們留言說因為跟我們跳操獲得了幫助，我們才發現原來我們的作用這麼大。

我25歲之前都覺得自己還年輕，25歲到30歲那段真的是最焦慮的時候，我是29歲結婚進入到人生的下一個階段，精力放在怎樣經營家庭，就忘記焦慮年齡了，專注力轉移了。

現在照鏡子的時候，我會覺得自己狀態蠻好的，一是因為堅持運動，二是我覺得心態比較重要。你不覺得女人越成熟越美嗎？ 王婉霏

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我會素顏去飯局，素顏參加我家小孩的家長會，有時候劉教練都會講說你不畫個眉毛不擦個口紅嗎？我說你不會覺得我這樣很乾淨、很好看、很美嗎？我很喜歡我自己素顏的樣子，那個是最真實的。

現代人很「卷」，速度又太快，快到讓你感覺好像你不能停下來，好像一不衝你就會被淘汰，還是要停下來看一看自己到底想要什麼，然後按照自己的節奏，慢慢地把這件事情達成。我不是一直說要推廣健康飲食，我最近小目標就是要趕緊把我的營養師考到。

其實我經常會忘了我現在幾歲，如果我50歲還能保持現在這樣子已經很棒了。

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