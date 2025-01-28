2025蛇年｜招財銀包揀咩色？「這1色」易漏財　銀紙方向都有講究

錢包不僅是日常攜帶的重要物品，更被許多人視為財運的象徵，不論是顏色、款式、材質甚至是擺放方式，都可能影響財運的聚散。



對此，《搜狐網》分享了錢包的聚財之道和七大禁忌。

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招財錢包選什麼顏色？

招財顏色

橙色錢包

橙色象徵活力與熱情，是受歡迎的聚財顏色，讓人感覺積極向上。

黃色錢包

黃色及金色被認為是最佳的招財選擇，能增添財氣。

黑色錢包

黑色是男女皆宜的聚財顏色，代表沉穩和睿智，幫助守住財富並逐漸累積。咖啡色與棕色的效果也類似，穩重可靠，是市面上經典錢包色彩的主流。

漏財顏色

紅色錢包

紅色雖熱情，但可能引發赤字，導致財富外流。

招桃花顏色

粉色錢包

若想招桃花運，粉色錢包是最佳選擇。這種顏色將增加女性魅力，象徵愛情運，此外也有助於財源廣進，特別是異性緣財運。

其他顏色意涵

綠色錢包

綠色象徵自然與穩定，還算是不錯的選項。

選長夾好還短夾好

在款式方面，長方形票夾通常更實用，尤其對女性來說，因為女性經常隨身攜帶包包，這種形狀的錢包便於收納，而對男性而言，則更喜歡選擇可以隨身放置的小型錢包，較為方便。至於該選長夾還短夾，搜狐網指出，選擇稍微大一點的錢包能更好地儲存財物，有助於累積財富。

錢包材質也影響招財能力

在材質方面，有牛皮、羊皮等，選擇耐用且高質量的材質錢包不僅實用，還象徵穩定與富足，更容易吸引財運、得到財神爺的眷顧。

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放鈔票的方式也有細節

在新錢包第一次使用時，先放入幾張大額新鈔，讓錢包熟悉錢幣的味道。此外，放錢時要注意統一紙鈔的上下方向，在付款時也要保持禮貌，並將紙幣的正面朝上，這些小細節能夠增添好運。

用五行屬性選錢包

錢包的顏色也可以與五行相對應，以吸引五行元素的能量。那麼如何得知自己的五行屬性呢？只要上網以自己出生的年次查詢，許多命理平台能找到該年分對應的五行屬性。

五行屬金：適合白色、金色、銀色的錢包，象徵純淨與財富

五行屬木：適合綠色、青色的錢包，象徵生命力與成長

五行屬水：適合黑色、藍色、灰色的錢包，代表流動的財運

五行屬火：適合紅色、紫色的錢包，喻意熱情與活力

五行屬土：適合黃色、咖啡色、茶色、褐色的錢包，大地色系穩重踏實，助於穩固財庫



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：招財錢包選什麼顏色？這3色最容易聚財！誤選這1色財富全滾出】