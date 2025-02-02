《後宮甄嬛傳》孫儷分享3個浸腳要點　低成本養生解決手腳冰冷

冬天太適合泡腳了！



氣溫劇降，又到了容易手腳冰冷的冬季，除了增添保暖衣物、喝點熱飲，想要快速啟動身體的循環，讓身子從底部暖起來，晚上可以好好睡一覺，「泡澡」就是舒服又方便的選擇啦！許多女明星的養生秘訣裡，泡澡就是其中一個方法，因出演《後宮甄嬛傳》爆紅的內地女星孫儷，本身就是個養生達人，她也不藏私的分享自己泡腳方法，冷冷的冬天，不妨就跟著她的方式，用低成本就能輕鬆養生！

《後宮甄嬛傳》孫儷娘娘的3招泡腳秘訣，輕鬆暖身抵抗冬日寒冷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

孫儷3招養生浸腳秘笈（《後宮甄嬛傳》劇照；01製圖）

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1. 水溫42～43度

泡腳沒有場地的限制，即使家裡沒有浴缸，現在市面上也有許多方便收納的泡腳桶，甚至還有自動加熱的功能，在家客廳邊看電視就能邊泡腳。熱愛泡腳養生的孫儷分享，一般在泡腳時，水溫她習慣掌握在42～43度。

2. 先從清水開始泡

對於剛接觸泡腳的新手，孫儷建議先從清水開始泡就好，不要急於加入中藥材或其他材料，她認為所有的東西都是有偏性的。她自己私底下則最喜歡加入海鹽泡腳，因海鹽具有溫熱的效果，但也特別提醒， 凡事要放東西泡腳，都先從少量開始，等身體適應了再開始逐量增加。

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3. 微出汗即可

泡腳有助於促進身體代謝循環，會讓身體發熱，但，千萬別泡到滿頭大汗！孫儷建議，泡腳的時間要依照個人的身體狀況而定，當背後開始微微感到熱了，冒點小汗時，就可以停止了，不要泡出大汗來，這時候人體就會變虛了。

哪時候才需要泡出大汗呢？孫儷分享像是今天若受涼了，當泡了一小時的腳都還出不了大汗，她還會搭配喝薑湯，幫助把寒氣逼出來。

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