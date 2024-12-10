長期著高踭鞋易腰痠背痛？物理治療師：嚴重恐導致大小便失禁
撰文：中天新聞網
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高跟鞋能不穿就不要穿！
台灣物理治療師胡逸惟近日在節目中指出，長時間需要穿高跟鞋者，容易使骨盆呈現前傾狀態，不僅是腰痠，當骨盆底肌變鬆時還會漏尿，甚至還可能產生腰椎滑脫、引起大小便失禁。
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物理治療師胡逸惟近日在台灣節目《醫點不誇張》中提到，女星時常穿高跟鞋，骨盆會呈現往前傾，當重心長時間在前方私密處，其實很容易導致腰痠，久了後還會誘發腰椎滑脫，因壓力長期累積在前側，使得前側骨盆底肌一直承受壓力下會變得比較鬆，因而很容易想尿尿，甚至有腰椎滑脫、大小便失禁的問題。
除了少穿高跟鞋外，胡逸惟分享「2動作」能強化骨盆底肌，首先，全身放鬆平躺在地面上並屈膝（腳掌貼地），膝蓋併攏夾在一起，能感覺到大腿內側有緊繃感，並且一路向上延伸至私密處，要試圖用力夾起來，此時腰部用力貼地、僅尾椎離地，能明顯感受到下半身是緊繃狀態。
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為了訓練耐力及爆發力，胡逸惟表示，此動作要維持收縮10秒再放鬆，並重複3～5次，藉此鍛鍊耐力；至於爆發力則是在夾緊骨盆底肌、肚子很用力的同時「故意咳嗽」，接著再放鬆，就能達到鍛鍊骨盆底肌的效果。
胡逸惟說，有些長輩因找不到肌肉需收縮的位置，因此建議可到公園做「跨大步」的動作，將骨盆扭開的同時、放慢每一步步速，此舉可幫助骨盆底肌收縮。而若覺得跨大步失衡不穩，也可直接做「抬腿」，把骨盆兩塊骨頭岔開後，旁邊的肌肉就會不自覺地收縮去穩定，同樣能達到訓練效果。
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